Diputados compensan a alcaldes y ediles con gastos de representación

La Asamblea Nacional encontró la manera de reemplazar los gastos de movilización que la Contraloría eliminó a los alcaldes y representantes de corregimiento del país.

La Comisión de Asuntos Municipales del Legislativo introdujo múltiples modificaciones al proyecto de ley 364, que reforma la Ley 37 de 2009 (que descentraliza la administración pública), entre las que se contempla el pago de gastos de representación a los 81 alcaldes y 679 representantes del país.

Si bien los alcaldes ya cobran esta partida, de aprobarse el proyecto 364, el beneficio estará blindado a través de la ley de descentralización. Para los representantes, en tanto, la prebenda es nueva, pues ésta remuneración solo la cobraba la junta directiva de cada Concejo, entre otros.

El proyecto de ley fue aprobado en primer debate el pasado martes y ahora deberá ser discutido en segunda instancia en el pleno.

“Se están riendo de uno, pues ya no es gastos de movilización, sino gastos de representación a los 679 representantes de corregimiento”, aseguró el abogado Ernesto Cedeño.

Alcaldes y representantes reclaman sus ‘conquistas’

Los alcaldes y representantes de corregimiento del país no se quedaron de brazos cruzados. Están dispuestos a dar la batalla para recuperar “sus conquistas”, luego de que la Contraloría, por presión ciudadana, decidiera eliminarles los polémicos gastos de movilización.

El plan de acción incluye protestas y lobby. El pasado miércoles 23 de marzo, decenas de alcaldes y representantes de corregimiento del país acudieron a la Asamblea Nacional a plantearle sus pesares a los diputados. En víspera de las elecciones internas del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), para escoger a los delegados al congreso nacional, las autoridades locales, en su mayoría miembros del PRD, fueron atendidos por el propio presidente de la Asamblea, Crispiano Adames. En la mesa principal también estaba la diputada de Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego.

El encuentro se dio en el salón Carlos Titi Alvarado, en el cuarto piso. Ese día la cacareada “gestión de puertas abiertas” de Adames, decidió cerrar las puertas. Sacaron a todos los periodistas. Pero parte de los acuerdos alcanzados en esa cita, quedaron plasmados en un video en el que se muestra el combativo discurso del presidente de la Asamblea. “¿Quién puede decir que los gastos de representación que ustedes ostentan y que sin duda no alcanzan para la verídica gestión que ustedes desarrollan en sus áreas no tienen un aval?”, y enseguida prometió que harían una modificación al proyecto de ley que reforma la Ley de Descentralización para que alcaldes y representantes “puedan tener lo justo y lo responsable por encima de lo que digan los intereses económicos’”.

El discurso de Yanibel Ábrego fue político y cargado de promesas. “Hemos luchado contra esa llamada sociedad civil, que nunca ha buscado un voto, que no tiene idea del trabajo que nos toca a nosotros hacer con nuestros representantes, alcalde y dirigentes, buscando esos votos debajo de las piedras. Me tocó enfrentar a (Federico ) Humbert y a Juan Carlos Varela. Nosotros nos enfrentamos a ese poder. No es fácil. Ustedes no pueden tener miedo. Estuve reunida con más de 100 representantes de Cambio Democrático y hablé a nombre de la bancada. Estoy dispuesta a defender a los representantes del país”, manifestó.

En la Comisión

La historia se completó el pasado martes 29 de marzo en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea. Ese día la mayoría de los miembros de esa comisión aprobaron múltiples modificaciones al proyecto de ley 364, que reforma la Ley de Descentralización.

Entre ellas, unos artículos para incluir en esa ley, el pago de gastos de representación a los 81 alcaldes y 679 representantes a nivel nacional. El secretario de la comisión, el diputado perredista Ricardo Santo, leyó unas 15 modificaciones, todas presentadas por el presidente de la comisión, Javier Sucre, del PRD.

Sucre, además de ser diputado, resultó electo representante del corregimiento de Juan Díaz, en la capital. Su hermana Imelda, quien fue su compañera de fórmula, ostenta el cargo.

Antes de leer los cambios, representantes de organizaciones de gobiernos locales, conformadas por ediles, y alcaldes, tomaron la palabra para opinar del proyecto. “Si en otros órganos del Estado tienen gastos de representación, así como lo tienen los diputados en la Asamblea, es justo que también para los representantes de corregimiento que somos electos, se haga esa mejora”, dijo Eliécer Zambrano, representante del corregimiento de El Arado, en La Chorrera.

Una de las modificaciones que leyó Santo dice lo siguiente: “el representante de corregimiento principal tendrá derecho a devengar gasto de representación. El mismo será pagado por el Tesoro Municipal”. Los representantes que estaban en el salón aplaudieron.

Un artículo similar aplica para los alcaldes: “el alcalde devengará gastos de representación y el mismo será pagado por el Tesoro Municipal’', dice aunque aquí la metodología fue distinta.

En ese caso, la modificación se dio a través de una de las “reconsideraciones” que presentó Sucre ante la comisión. Santo leyó la propuesta de Sucre de reconsiderar más de 10 artículos que la propia comisión había aprobado el año pasado cuando el proyecto era debatido en la sede del Parlamento Centroamericano.

Las licencias

La figura de la “reconsideración” de artículos ya aprobados por la propia comisión fue criticada por el diputado independiente Juan Diego Vásquez. “Me preocupa el procedimiento que se está utilizando... Quiero pedir que sustenten cómo es posible que modificaciones aprobadas en esta comisión, puedan ser reconsideradas por la misma”, manifestó.

Bajo ese mismo mecanismo, en la comisión se redactaron dos reconsideraciones sobre lo pactado el año pasado en cuanto a la eliminación de la licencia con sueldo para alcaldes y representantes que ocupen cargos en otras instituciones. En las reconsideraciones redactadas se buscaba eliminar los artículos que cambiaban las licencias sin sueldo por licencias con sueldo. Esto porque el año pasado habían aprobado un artículo para eliminar las licencias con sueldo. El pasado martes, decidieron eliminarlo, para seguir manteniendo las licencias con sueldo. Pero, estas modificaciones no fueron leídas durante la sesión del martes.

No obstante, Vásquez aseguró que las mismas fueron aprobadas.

Este medio llamó al diputado Sucre al menos seis veces para que hablara sobre el tema, pero no respondió.

Las licencias con sueldo fueron otros de los temas que reclamaron los alcaldes y representantes que estuvieron en la comisión ese día, pues se trata de “conquistas ganadas”.

Eliécer Cortes, presidente de Asociación de Municipales de Panamá, tomó la palabra y planteo que las licencias con sueldo “son una conquista del poder popular y de los gobiernos locales”. Pidió “rectificar” lo aprobado anteriormente en medio del debate en el Parlatino (que las licencias fueran sin sueldo) con el argumento de que así, “los profesionales del país puedan participar de la política en los gobiernos locales”.