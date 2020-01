Diputados defienden la práctica de regalar jamones durante la época de Navidad

clientelismo

Diputados de distintas bancadas justificaron ayer la entrega jamones y otros víveres durante la pasada Navidad.

En el marco de las actividades por la instalación del segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, algunos aseguraron que adquirieron los productos con sus propios recursos o con donaciones que recibieron. Sin embargo, la diputada perredista Zulay Rodríguez reconoció que el gobierno les dio jamones para que fueran repartidos en sus comunidades.

Más temprano, su colega Luis Ernesto Carles, del Partido Panameñista, había manifestado que seguirá repartiendo lo que pueda conseguir “con donantes y colaboradores”.

Melchor Herrera, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), también defendió este mecanismo. “A mí me parece que hay que atender el tema humano. En mi circuito nosotros tenemos un problema de pobreza. La gente se le acerca a uno diciendo que no tiene qué poner en la mesa. Si tu le regalas a esa persona [...] esa persona lo valora como si le estuvieses regalando probablemente un jamón”. Aseguró que aunque entiende que su trabajo es hacer leyes, no se puede descuidar la parte social, y humana.

Ana Giselle Rosas, de Cambio Democrático, dijo que no está de acuerdo con la práctica, y aseguró que no repartió jamones en Navidad.

Benicio Robinson, diputado y presidente del PRD, también aseguró que no entregó jamones, pero hizo énfasis en que hay que “atender a la gente necesitada”. “En caso de que entregue algo, es por la necesidad de la población, no critico a ningún diputado que lo haga”, manifestó.

El tema entró a la agenda pública el pasado lunes 30 de diciembre cuando la diputada de CD Mayín Correa publicó una lista en Twitter con nombres de diputados que supuestamente recibieron jamones.

La Prensa dio a conocer que la Presidencia de la República, a través de la Dirección de Asistencia Social, organismo que reemplazó al Programa de Ayuda Nacional, invirtió casi $3 millones en más de medio millón de bonos que fueron repartidos durante la navidad de 2019 a los representantes de corregimiento de todo el país. Esto con el propósito de que los repartieran entre los habitantes de sus comunidades.