Diputados del PRD cierran filas a favor de Arquesio Arias

SENTENCIA

Con defensa, silencio y cautela. Así reaccionaron diputados de la Asamblea Nacional, sobre todo los del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró “no culpable” de delitos sexuales a su copartidario, el diputado Arquesio Arias.

La perredista Zulay Rodríguez, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, instancia que en los últimos meses ha reprochado los abusos a niños, niñas y adolescentes en albergues bajo la tutela del Estado, evitó hacer comentarios.

Sin embargo, en una conversación por redes sociales con la abogada Edna Jaramillo salió en defensa de su copartidario. “Recuerdo que los abogados nos trajeron varios de los elementos que estaban dentro del expediente (...) habían dos cuestiones muy importantes: uno, que una de las menores que había dicho que había sido violada, y que había habido penetración, pero cuando les hicieron los exámenes médicos forenses salía que ellas no habían tenido relaciones sexuales. En segundo lugar, nos señalaron que ellas eran sobrinas del contendor político del señor Arquesio Arias dentro de la comarca”, dijo.

Corina Cano, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), aliado del PRD, y otra de las integrantes de la Comisión de la Mujer, dijo que la decisión de la Corte está basada en las pruebas presentadas.

Mientras que Víctor Castillo, del PRD, manifestó que “tenemos que creer en la justicia panameña”. “Es un proceso que se le hizo al compañero y salió absuelto. De alguna manera, tenemos que ver lo que dice la ley en este país”, añadió.

Durante el periodo de incidencias del pleno, tribuna que usan los diputados para pronunciarse sobre temas de la agenda nacional, el asunto pasó desapercibido.

Eric Broce, Fernando Arce, Melchor Herrera, Daniel Ramos y Zulay Rodríguez, del PRD; así como Miguel Fanovich y Tito Rodríguez, del Molirena, hablaron en ese tiempo, pero no hicieron comentarios sobre el tema.

El único que lo tocó, pero con cautela, fue el independiente Edison Broce: “No voy a hacer juicio de valor sobre un tema que no conozco. No he leído el expediente y como diputado siento que no me correspondería tratar de influir en cómo debe fallar un magistrado, pero sí les digo: escuchen como está la gente (...)”.

Más temprano, a su salida de una reunión en una de las comisiones, el independiente Juan Diego Vásquez cuestionó la mayoría calificada, figura que le permitió a Arias salir absuelto del delito de actos libidinosos. “A cualquier panameño o panameña que no sea diputado, un fallo cinco contra cuatro lo halla culpable. En cualquier otro fallo de la Corte, cinco contra cuatro, ganan los cinco. ¿Por qué en estos casos es diferente? En cualquier caso contra un diputado es diferente. No puede ser que sigamos teniendo estas normas vetustas, discriminatorias (...)”, opinó.

Arias no fue al palacio Justo Arosemena. Reporteros gráficos de La Prensa visitaron su oficina y allí informaron que no sabían cuándo retornará a su despacho.