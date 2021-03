Diputados empiezan debate para crear nueva autoridad: ProPanamá

LEGISLATIVO

El pleno de la Asamblea Nacional arrancó ayer el segundo debate del proyecto de ley 543, que crea la Autoridad para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones (ProPanamá).

Durante el debate hubo opiniones a favor y en contra de esta propuesta impulsada por el Ejecutivo, a través del Ministerio de Comercio e Industria. Al menos cuatro artículos estarían en la mira del pleno para ser modificados, el próximo lunes, según fuentes legislativas. Las quejas fueron planteadas, en una primera ronda del debate, por los diputados de la bancada independiente, así como por los de la bancada de Cambio Democrático.

Cuestionan que la entidad estará dominada por el Ejecutivo, pues quien llegue a dirigirla, según la propuesta, será con base a una terna que presente al mandatario la directiva, que está dominada por el Ejecutivo. También que el administrador de ProPanamá podrá tener rango de “viceministro”, sin pertenecer a una cartera específica.

Al respecto, el diputado de Cambio Democrático Alaín Cedeño dijo que no tiene sentido convertir una oficina en una autoridad, si las funciones serán las mismas.

El independiente Juan Diego Vásquez llamó la atención en que el administrador de ProPanamá no pasará por ratificación de la Asamblea, y advirtió de que podría haber conflicto de interés, pues el funcionario no puede tener parentesco con el Presidente o vicepresidente del país, pero no dice nada en cuanto a los miembros de la junta directiva, que en su mayoría estará conformada por ministros.

Por su lado, los diputados oficialistas plantearon que se busca una reorganización de todos los trámites para que los inversionistas no tengan problemas al establecerse. “Es fácil criticar, pero estamos tomando medidas”, dijo el perredista Melchor Herrera.