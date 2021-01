Diputados piden a los presidentes de comisiones discutir sus iniciativas

LEGISLATIVO

En los cuatro días que lleva sesionando el pleno de la Asamblea Nacional, las quejas y llamados de atención por parte de algunos diputados para que se discutan sus iniciativas en las diferentes comisiones legislativas no se han hecho esperar.

Los cuestionamientos se enfilan a que algunos presidentes de comisiones omiten discutir las propuestas presentadas por algunos diputados, dándole prioridad a otras, en su mayoría, del Ejecutivo o de diputados de la cúpula oficialista.

Algunos han señalado que se requiere el cambio del Reglamento Interno del Legislativo para que los proyectos no se discutan a discreción o de forma subjetiva por los presidentes de las comisiones. Por ejemplo, la perredista Zulay Rodríguez arremetió contra su copartidario Crispiano Adames, a quien acusó de no querer discutir un proyecto para reformar la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, que presentó ante la Comisión de Salud durante el periodo pasado.

“Esta es la tercera vez que presento este anteproyecto. Yo no entiendo por qué los proyectos de ley que son buenos para el país no los quieren discutir. Y esto va con la Comisión de Salud, que en el periodo pasado el diputado que la preside no le dio la gana de discutir esta iniciativa; y lo digo de frente porque yo no tengo nada que esconder. Yo no presento ningún proyecto para hacer negocio como sé que algunos diputados sí lo hacen”, denunció.

El diputado Hernán Delgado, de Cambio Democrático, sin precisar el nombre de las comisiones manifestó: “Tengo cerca de 20 propuestas desde el periodo pasado que no se han discutido. Pasan por encima del anteproyecto, que está en trámite, para meter cualquier otro proyecto”.

Planteó que esta situación significa que hay un “manejo inadecuado” por parte de la dirección de la Asamblea Nacional. “Yo les ruego que corrijan este tipo de actitudes porque le están causando perjuicio a la Asamblea y al país”, dijo, durante el periodo de incidencias.

Para Gabriel Silva, de la bancada independiente, es evidente que existe un problema “sistemático” en el avance de los proyectos de ley de los diputados. Además, de que mucho queda a discreción de los presidentes de las comisiones.

Aunque, afirmó, no todos actúan de forma desigual, que atienden los proyectos dependiendo del diputado y de la bancada a la que pertenece. Explicó que las iniciativas del Ejecutivo logran el tercer debate más rápido que las de los diputados, lo cual, a su juicio, es malo, pues se le está dejando en gran parte todo el poder de legislar al Ejecutivo.