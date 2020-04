Docente del Beckmann: ‘Me siento libre sin coronavirus’

El pasado 12 de marzo, se sintió impotente cuando el Ministerio de Salud (Minsa) le informó que era uno de los cuatro educadores del colegio Monseñor Francisco Beckmann que portaban el nuevo y mortal coronavirus.

Hoy, sin embargo, su sensación es otra. “Me siento libre sin coronavirus”, confiesa el docente, luego de que la misma entidad de salud lo declaró como uno de los primeros 14 pacientes recuperados de la enfermedad que tiene en jaque al mundo entero.

Un educador que venció el virus El educador estuvo en una habitación solo. Se comunicaba a la distancia con su familia. Cada vez que salía del cuarto, lo hacía con la mascarilla y a dos metros de sus familiares. Su esposa recibió apoyo de la empresa donde trabaja y le permitieron acompañarle y ayudarle en este momento complicado.

Después de aquel triste 12 de marzo, a este profesional de la educación, quien prefiere no revelar su nombre, le tocó permanecer durante 14 días en aislamiento domiciliario, junto a su familia.

Por momentos, el miedo se apoderaba de él, debido a que se trataba de un virus desconocido y también porque su esposa y dos hijos también podrían verse afectados. “Me encerré en una habitación y solo los veía a la distancia de mi puerta”, comenta.

Durante ese calvario emocional, sus síntomas solo fueron tos, carraspera y una leve pérdida del olfato. No sintió fiebre u otras consecuencias del Covid-19.

Transcurridas dos semanas, el pasado viernes 27 de marzo el Minsa le realizó una nueva prueba, luego de cumplir con la cuarentena, la cual resultó negativa. Sin embargo, como parte del protocolo, acudieron nuevamente el lunes 30 de marzo a su vivienda y allí le practicaron otro examen para confirmar el resultado.

Los nervios controlaban al docente, pero para su tranquilidad un día después, es decir, el martes 31 de marzo, le certificaron que se había recuperado y que ya no portaba el coronavirus.

Acudió al centro de salud, casi que corriendo, en busca de una constancia en la que se establecía que había cumplido con una serie de requisitos para vencer el virus.

“Hoy día, estamos todos bien de salud, aquí en casa”, puntualizó el profesional, quien también fue uno de los primeros pacientes diagnosticados con el virus.

“El miedo todavía persiste en mi y eso se romperá hasta el día que nos digan: ‘señores, aquí esta la vacuna o aquí esta el tratamiento’. Pero ahora me siento muy bien y los síntomas desaparecieron. Estoy feliz”, acotó.

Sobre cómo venció al virus, el docente dijo que lo primero fue poner su “fe en Dios”. Luego, “confianza plena en las autoridades de salud” y mantenerse “positivo”, a pesar de la circunstancia.

Pese a que durante la cua rentena no le recomendaron medicinas, reveló que sí tomó jugo de limón, té caliente y también hizo gárgaras de agua tibia con sal. “Daño no me hicieron, así que bien fue lo que pudieron haberme hecho estas tomas”, concluyó el docente que venció al despiadado coronavirus.