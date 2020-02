Eduardo Ulloa niega pacto para favorecer a Martinelli

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, aseguró que no existe un pacto para favorecer al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y que su actitud frente al caso es más bien de “cautela”.

En relación a la posición de Estados Unidos, que planteó que a Martinelli no se le aplicaría el principio de especialidad -por tanto Panamá es libre de procesarlo por otros casos- Ulloa reiteró que él envió la carta a los fiscales para que actúen rápido y los casos no queden paralizados. Pero insistió en que no quiere que le anulen un caso por actuar rápido.

Ulloa, quien asumió las riendas del Ministerio Público el pasado 2 de enero, tras la renuncia de Kenia Porcell, dijo que la relación del Presidente de la República solo debe ser de “respeto” y no de “sumisión”.

Según Ulloa, ningún diputado le pidió favores para ratificarlo en el cargo.

En relación a la denuncia de la diputada Zulay Rodríguez por supuesta violencia de género contra el comunicador Mauricio Valenzuela, Ulloa defendió el papel del Ministerio Público: “El hecho es real. Pero habría que ver si la medida adoptada por el fiscal era cónsona con lo actuado”.

Diversas organizaciones han criticado el uso de este tipo de acciones judiciales como una restricción a la libertad de informar, especialmente cuando los querellantes son figuras públicas.