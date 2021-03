Educar en pandemia, la patriada de los maestros

Proceso de enseñanza

Era un miércoles de noviembre de 2020. La pandemia estaba en pleno auge y Patricia desplegaba la rutina repetida desde hacía cuatro meses, cada día, a las 7.30 a.m., en la sala de su casa en el barrio Carrasquilla de la ciudad de Panamá: mover las sillas para hacer espacio; colocar la laptop en diagonal a las ventanas para que no la encandilara el sol; acomodar frente a ella una libreta electrónica negra en la mesa en la que antes de la pandemia solía desayunar; asegurar que en la pantalla no se viera su pantalón corto y decir: “Buenos días chicos”.

Entonces, los 30 estudiantes –con la voz cansada de sueño o de hastío–, respondían: “Hola profe”, “Quiubo”, “Buenos días”.

En total, eran 120 alumnos de una escuela oficial de la capital los que entraban al apartamento de Patricia desde el mes de julio para aprender matemáticas. Y, aunque ella no lo sabía entonces, así es también en 2021: el Ministerio de Educación mantuvo la modalidad virtual.

¿Qué significa ir a la escuela pública en Panamá durante la pandemia? Las respuestas son tan distintas que es difícil decir que somos una sola nación. La principal: para todo el territorio del país el Meduca estableció educación a distancia y online. Dos días después de que se detectara el primer contagio y al siguiente de la primera muerte por el virus, la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, anunció el cierre temporal de todas las escuelas hasta nuevo aviso.

El problema más sobresaliente a partir de ahí fue no poder dar con los estudiantes.

En agosto de 2020, un mes después de retomado el año escolar, había 68 mil estudiantes sin contactar. A finales de octubre, encontraron 10 mil. ¿Dónde estaban los que faltaban? Principalmente, en las comarcas Ngäbe Buglé y Emberá, y en áreas de Panamá Oeste de difícil acceso. Los grados más afectados: primero, segundo y séptimo grado. Niños de 6 y 7 años que por meses no habían oído del sistema educativo que debía enseñarles a leer y escribir. Durante el último trimestre del año, se localizaron otros 10 mil estudiantes.

¿Qué significa que te localice el Meduca? Hay más de 500 mil estudiantes del sistema oficial para quienes las clases virtuales no fueron ni serán posibles: aprenden por televisión, radio o a través de módulos. Dime dónde naces y te diré qué educación recibes. O si la recibes.

Con poca orientación del gobierno nacional, incluso en la capital y en lugares donde hay conexión, la hazaña la asumieron docentes como Patricia. En zonas suburbanas, también fueron los docentes, en soledad, quienes coordinaron los esfuerzos.

Elsie es una de ellas. Es una mujer enérgica de 26 años y maestra del sistema oficial que ostenta el récord de no haber pisado jamás un aula: la nombraron en abril de 2020, cuando el año escolar estaba suspendido.

En El Jordanal, la comunidad de Capira a los bordes del Río Indio donde fue asignada, no hay internet ni luz ni agua a ciertas horas del día. Así que ninguno de los 80 alumnos a su cargo podía asistir al aula virtual diseñada por el Meduca.

En Panamá, el país del Canal y los bancos, hay 800 escuelas ranchos y más de mil escuelas no tienen agua. A Elsie, que siempre vivió en la ciudad, le tocó aterrizar en uno de esos sitios muy distintos de las postales de edificios espejados que vende el país para mostrar desarrollo.

La solución que ideó el Meduca para sitios como El Jordanal fueron los módulos: educación a distancia, pero en vez de usar la pantalla, usaban un compendio de hojas que abarcan todo un trimestre de material.

¿Puede un compendio de 15 páginas impresas cargar con todo lo que pasa dentro de un aula de clases en una situación normal? Elsie cree que no.

El miércoles 2 de diciembre de 2020, la ministra de Educación reconoció durante una entrevista: “Nuestro sistema expulsa al estudiante de la escuela. El esfuerzo que hacemos en la primaria de obtener el 90% de cobertura va cayendo drásticamente”.

