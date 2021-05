Efecto Yanibel; el impacto de un posible cambio en jefatura de CD

ANÁLISIS

En el año 2009, una joven política capireña se convirtió en la primera mujer diputada independiente, en la era democrática. Su nombre es Yanibel Ábrego. La independencia de su curul no duró mucho, ya que en un breve término, antes de que se cumpliera su periodo como diputada, ya se había unido a las filas del entonces partido gobernante Cambio Democrático (CD). Con CD, Yanibel Ábrego ha logrado reelegirse en dos ocasiones como diputada del circuito 8-2.

Ábrego ocupó la presidencia de la Asamblea Nacional desde el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2019, siendo recordada por su vehemente oposición a entregar información sobre el uso de las partidas presupuestarias asignadas al Órgano Legislativo, enfrentándose con la Corte Suprema de Justicia y la opinión pública, por este asunto.

Como presidenta de la Asamblea, Ábrego supo construir una alianza con el Partido Revolucionario Democrático (PRD), gracias a la cual se conformó una coalición que detuvo en seco muchas de las más importantes iniciativas del entonces presidente Juan Carlos Varela (2014-2019), rechazándole la designación de dos aspirantes a magistradas de la Corte Suprema de Justicia, entre otras acciones políticamente relevantes.

El 21 de enero de 2018, se dio un terremoto político dentro de CD, cuando el abogado y exministro del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), Rómulo Roux, se convirtió en presidente del colectivo, y la diputada Ábrego derrotó a la abogada Alma Cortés, para convertirse en la secretaria general del partido, cargo que ostenta en la actualidad.

El 5 de mayo de 2019, el candidato presidencial del PRD, Laurentino Cortizo, resultó vencedor sobre su contrincante más cercano, el abogado Roux, candidato de CD. El margen de victoria entre el PRD y el CD fue de apenas un 2%. Posterior a estas elecciones, el fundador de CD, Ricardo Martinelli, calificó como “traidora” a Ábrego, en una carta que se hizo pública. Según el rotativo el Panamá América, en su edición del 13 de mayo de 2019, el exmandatario le decía a los miembros de CD electos como diputados que: “... no asistan ni vayan a ninguna reunión que promueva Yanibel Ábrego. Ella está por ella, no por ustedes. Díganle no a Yanibel. Traidora”.

En diciembre pasado, la diputada de CD Dalia Bernal informó que Ábrego ahora está buscando la presidencia de CD, según registró La Prensa el 2 de diciembre de 2020. De acuerdo con la misma nota periodística, Ábrego cortejaba el apoyo de la facción de diputados leales a Martinelli. De concretarse ese esfuerzo, se descarrilarían las aspiraciones presidenciales de Roux. Si Ábrego se convirtiera en la presidenta del partido, obtendría la categoría de figura “vicepresidenciable”, y cualquier decisión de alianza electoral sería clave para la elección presidencial de mayo de 2024.

Hablan los expertos

Para el comunicador social y analista político Edwin Cabrera, esta situación evidencia la naturaleza de este proceso político, “... como quiera que ahí no hay un planteamiento político y menos aún ideológico, la señora Yanibel y sus seguidores terminarán en el denominado pragmatismo político apoyando/aliándose a RM [Ricardo Martinelli] y su agenda. Dudo que con el PRD, porque su vínculo es su actual esposo, sobrino de Pedro Miguel [González], a quien además de estar aislado políticamente lo pretenden sacar de la Secretaría General [de la Asamblea Nacional]”.

Según Cabrera, es necesario entender la naturaleza de la evolución política de la situación actual del CD. “Para analizar esa situación, hay que partir del hecho cierto que ese partido fue fundado como propiedad de RM. Luego, cuando los diputados [con contratos en mano] logran desplazar a RM y su gente de la dirección del partido, se hacen del poder del mismo, pero usan el nombre y la imagen de Roux para presentar una cara que parezca ser un partido político con un líder”.

En cambio, para el analista político Jaime Porcell Alemán, la aspiración de Ábrego de liderar CD tiene claves fundamentales que deben entenderse para concretar ese proyecto político.

“De ser posible lo es. Siempre que su fuerza dentro de los diputados CD’s y un gobierno que suelte recursos, le permita mover los votos necesarios, lo es”, sostiene Porcell.

El camino para Roux

Cabrera encuentra que el actual presidente de CD, Rómulo Roux, mantiene una estrecha opción de seguir controlando los destinos del partido.

“Tendría que salir a consolidar su imagen. Pero no sé si tenga la maleta nece$aria”, opinó.

Por otro lado, el sociólogo Porcell se enfoca en una visión de estrategia electoral para Roux. “Recomiendo escuchar a alguien con experiencia que entienda el patio suyo, el de Yanibel y el nacional, nunca mexicano ni gringo ni familia. Actuar con mucha prudencia, medir sus pasos, reunir sus fuerzas, balancear los recursos y preparar sus fuerzas y la batalla”.

Estas dos visiones de analistas sumamente experimentados de la política panameña esbozan una hoja de ruta de acontecimientos políticos que definirán la suerte de la segunda fuerza electoral panameña. Quizás, en mayo de 2024 se pueda soslayar que las maniobras políticas de Ábrego le facilitaron el camino hacia el solio presidencial a un bando, o a cualquiera otro. En todo caso, la figura de Ábrego seguirá siendo la de una protagonista del poder.