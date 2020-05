Ejercicios bajo el sol, el tibio retorno a las calles

COVID-19

Un paso muy tibio para levantar la estricta cuarentena que tiene el país ha sido la decisión de permitir los ejercicios al aire libre según el último número de la cédula o pasaporte.

El Ministerio de Salud, que lidera la política sanitaria contra el coronavirus, recomendó guardar distanciamiento físico de dos metros entre personas, usar mascarillas en espacios donde no se pueda garantizar el alejamiento, limpiar las superficies y objetos que se utilicen, entrenar individualmente y no compartir las botellas de agua.

La medida entró en vigencia ocho días después de que se anunció la hoja de ruta hacia la llamada “nueva normalidad”, que arrancó el pasado 13 de mayo con el primer bloque: comercio electrónico al por menor, talleres, pesca y otros servicios.

Los horarios

Sin embargo, el hecho de que el tiempo para hacer ejercicio en la calle coincida con el último número de la cédula pone a un buena parte de la población en desventaja: deben exponerse a los designios del sol del trópico. En ese grupo están los que les corresponde salir entre 11:00 a.m. y 4:00 p.m. “Me toca en pleno medio día, ¿a dónde voy a ir a cocinarme? sumando la mascarilla”, tuiteó Mariela Paredes.

Mientras, Augusto Guillén, quien hace teletrabajo, dijo que a él le correspondería salir a las 3:00 p.m. y tiene doble limitación: el sol de la tarde y la carga laboral.

La medida también afecta a los mayores de 60 años, quienes pueden salir entre las 11:00 a.m. y 1:00 p.m.

“Tengo 65 años y siempre he hecho ejercicio en la cinta costera. ¿Cómo voy a trotar a las 12 del día? Para eso no hubiesen anunciado nada”, se quejó Isabel Ríos, en diálogo con este medio.

En algunos países en los que ya permiten el ejercicio al aire libre optaron, principalmente, por horarios entre la madrugada y las primeras horas de la mañana. Este horario, de acuerdo con expertos, no solo ayuda a eliminar el estrés, sino que es acorde con el plan de las autoridades sanitarias, pues hay poca probabilidad de que la gente se aglomere.

En varias ciudades de Colombia, por ejemplo, la población puede salir a ejercitarse entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m. Es el caso, por ejemplo, de Bogotá, la capital. Mientras que en ciudades como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, en la Costa Caribe y con clima similar al de Panamá, tienen permitido la actividad física en las calles y parques entre las 4:00 a.m. y 8:00 a.m. Lo mismo ocurre en ciudades del eje cafetero.

En cambio, en la vecina Costa Rica nunca hubo restricción para hacer ejercicios. Daniel Salas, ministro de Salud de ese país, incluso recomendó a la población no descuidar otras áreas de la salud y recordó que el ejercicio y la salud física se hacen necesarios en este contexto.

En Argentina, los ciudadanos pueden salir a caminar y tomar aire durante una hora diariamente, en un diámetro de 500 metros, siguiendo las medidas de distanciamiento social.

Uno de los primeros en dar cátedra en este asunto fue Bélgica. El Consejo Nacional de Seguridad de ese país no solo autorizó la actividad física al aire libre en medio de la pandemia, sino que además la recomendó.

No impuso horarios, sino que pidió mantener el distanciamiento social y las normas de higiene, entre otras medidas para evitar los contagios. Uno de los expertos que asesoró al gobierno belga en este asunto tomó en cuenta el impacto del confinamiento en el estado de ánimo de las personas.

Si se está encerrado todo el tiempo, puede faltar la vitamina D, que proporciona la luz solar; y se corre el riego de que los casos de depresión aumenten.

En España, las actividades físicas al aire libre se autorizaron recientemente. Los horarios, en la mayoría de las ciudades, están entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., y entre las 8:00 p.m. y las 11:00 p.m.

Sobre el tema, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que cada país debe adaptarse a cada escenario y tomar las decisiones pertinentes.

La medida para suavizar el confinamiento en Panamá a través de la actividad física surgió en momentos cuando sectores de la sociedad civil, y principalmente abogados, cuestionan la severa cuarentena impuesta. Argumentan, entre otras cosas, que se afectan las garantías fundamentales de los ciudadanos.

Ayer, la ministra de Salud, Rosario Turner, dio algunas pistas de que poco a poco podría haber nuevas acciones para el desconfinamiento.

Manifestó que las personas están cumpliendo con las recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus y “eso es favorable”. Lo dijo en momentos en que repartía mascarillas en la estación del metro de la 5 de mayo. Cuando le consultaron sobre el balance de los primeros días de apertura de las empresas que están en el primer bloque, aseguró: “los indicadores al día de hoy señalan que la población se está adaptando a esta nueva circunstancia”.

De paso, adelantó que se preparan para una nueva medición de los parámetros, con el objetivo de establecer fecha de apertura de empresas que están en el segundo bloque, que incluye construcción de infraestructura pública, minería no metálica, industria, lugares de culto, parques, áreas deportivas y áreas sociales.