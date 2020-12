‘El 2024 puede ser peor que yo. No se la rifen’

¿Tú fuiste creado por los chinos?

Sí, pero no en un laboratorio. Ellos me crearon, pero el resto del mundo me hizo invencible. Nadie es profeta en su tierra…

¿Por qué nada más se contagió la ciudad de Wuhan y no las demás ciudades de China?

Porque China es una dictadura, pues. Cerraron todo. La dictadura también tiene sus cosas buenas.

¿Por qué te llamas coronavirus?

Porque yo soy y sigo siendo el rey.

¿Cuándo llegaste a Panamá?

En febrero. Ustedes me trajeron en aviones.

¿Hubiera hecho diferencia cerrar el aeropuerto antes?

No, porque hubiera llegado por mar o por tierra. Yo de que llegaba, llegaba.

Y, ¿hubiera hecho la diferencia cancelar los carnavales?

No. Si fuera por los carnavales, mi desastre hubiera sido explosivo. Pregúntale a los de Azuero, que nada mal les ha ido.

¿Te consideras democrático?

Sí, porque afecto por igual a todo el que no se cuide. Los que no son democráticos son ustedes; prueba de ello es la desigualdad. La gente humilde no tiene ni para el pan, ¿qué va a tener para la mascarilla? No tienen agua y les piden lavarse las manos. Los no democráticos claramente son ustedes.

¿Por qué te has ensañado contra Panamá? Este es uno de los países con más contagios per cápita.

Porque ustedes no tenían siquiera sistema de salud, y les tocó improvisar… Y por otro lado, la población pensó que eso no era con ellos, porque ‘Dios es panameño’.

¿Cómo te has llevado con la corrupción en Panamá?

Eso me ha ayudado muchísimo. Los doctores no tienen equipos de protección, no le han pagado a las enfermeras, los médicos no tienen descanso y están cansados para enfrentarme. Se robaron los guantes, compraron ventiladores viejos y dañados, rechazaron un hospital donado con camas, no terminaron la Ciudad de la Salud… Si sigo me llevo todo el espacio.

¿Qué ha hecho tan cómoda tu estadía en Panamá?

Mira. Se llevan a la gente y las aglomeran. Las meten en carpas, y las aglomeran. Me encanta el cuartel de San Miguel. Ahí, donde se llevan a todos los manifestantes. También me encantan los sepelios multitudinarios con mariachis y las reuniones de los políticos y sus amigos en parrilladas y restaurantes. ¡Ah!, y, ¿sabes qué me encantó esta semana? La cantada del himno de los funcionarios del Seguro. Patria son tantas cosas bellas…

¿Es verdad que solo contagias en reuniones sociales?

No te voy a negar que me encantan, pero también me va de lo más bien en los casinos, en los buses… Ves, me la ponen muy fácil.

¿Qué tanto haces en las playas, que nos han prohibido ir?

Si se cuidan no hago nada. Si no se cuidan, hago lo mismo que en todas partes. Así que no entiendo por qué no los dejan ir. Ahí tengo el trabajo más duro que en cualquier otro lado. Además me tienen enredado hasta a mí con eso de que playas no, pero piscinas sí.

¿No te ha dado dolor ver lo que causaste en nuestra educación?

¿Dolor? Dolor les debería dar a ustedes. Miren cómo tienen esas escuelas. Un tercio no tiene agua, una cuarta parte no tiene internet… Eso no lo hice yo. Dolor debería darles a ustedes.

Hidroxicloroquina. ¿Sirve para batallar contra tí?

No me hace ni cosquillas. Esa es la mejor leyenda urbana que he conocido. Hasta lástima me da con los que en verdad la necesitan. Y mira que no me da lástima ni llevarme a los viejitos. Si su familia no los cuidó, ¿qué culpa tengo yo?

Para acabar contigo, ¿qué sirve? ¿Qué podemos hacer?

Algo tan sencillo como lavarse las manos y mantenerse a distancia. Vine a recordarles que lo básico lo tienen cerca, pero ni llevándome a sus seres más queridos lo han entendido.

¿Por qué eres tan bueno con los niños?

Porque ellos no tienen la culpa del mundo que han hecho los adultos. Para que veas que no soy tan maldito nada.

¿Por qué a la gente tan perversa y que no se cuida, no te le pegas?

Yo no le voy a hacer el trabajo a la justicia. Yo soy malo, pero hay a quienes no me les acerco porque son peores.

Dice que asustaste a Santa esta Navidad…

No. Él no pudo venir porque hay cerco sanitario.

¿Qué opinas de que los funcionarios no se bajaron los salarios?

¿Ustedes piensan que yo soy malo? Ustedes no conocen a esa gente. Pero tranquila, esa plata varios de ellos la van a quedar usando en doctores. Porque a la pública no van.

¿Qué opinas del contrato de ‘influencers’ para educar a la población sobre tu amenaza?

¿Qué influencers? Ni influencian ni educan.

¿Quiénes han sido tus aliados más importantes en Panamá?

Pues la Asamblea, que en vez de darle más plata al Gorgas y a la Senacyt creó corregimientos, remodeló oficinas, cambió de logos y compró sodas; el Idaan, que ni con mi llegada le ha dado agua a la población. Ni siquiera a los que viven al pie de la potabilizadora. Y al gobierno, que pudiéndolo hacer bien ha decidido botar plata e improvisar. Y a mí, si hay algo que me encanta, son las improvisaciones y las chambonadas. Qué risa.

¿Qué te da risa?

Los miércoles de transparencia. Qué personaje ese…

Vacunas. ¿Acabarán contigo?

Ya vienen esos aguafiestas a dañar mi reinado. Lo bueno es que hay tantos antivacunas por ahí que cuidado no alcanzan la inmunidad de rebaño. Se toman remedios que para lo único que sirven es para condimentar ensaladas, comen pastelito de gato y se toman cuanta cosa les manden los doctorcitos y especialistas en ‘todología’, y no se atreven a ponerse la vacuna. Te digo. Pero bueno, a mí me encantan los países tercermundistas, donde abunda la pseudociencia y no solamente no escuchan, sino que atacan a los que de verdad saben.

¿Algún día te irás de Panamá?

Sí, pero primero me iré de Costa Rica.

¿Por qué sacaron a Rosario Turner?

Yo no soy el único virus que anda suelto por ahí. Ustedes tienen un problema mucho más grande con el virus de la corrupción. Y ese es el que manda. Si no agachas la cabeza, te vas.

Y, ¿qué te parece Paco Sucre?

Ay, eso es triste. ¿Ustedes están en época electoral, por casualidad?

Y Miranda, ¿qué tal?

Hey, ¿ese man no se iba a jubilar? Suerte que yo no soy periodista ni manifestante, porque me agarraría a palos a mí también.

Ya hablas panameño…

Me han recibido con los brazos abiertos… Y, ¿cómo no aprender rápido, si aquí estaré buen rato?

¿Qué te pareció la declaración del presidente, de que de la mano de Dios se la iba a rifar?

He notado que es muy arriesgadito para unas cosas, pero muy precavido para otras… Y, ¿qué me dices de la rosa? Hasta yo me reí. Patético.

¿Te llegó tu cabeza de puerco?

Soy vegetariano, acuérdate.

¿Qué te parecen los catres para los pacientes de tu enfermedad?

Ponte feliz, que el plan original era usar petates. Y date por bien servida si te toca uno, porque en enero voy con todo. En guerra avisada mueren muchos soldados, pero por tercos.

¿Ayudará a acabar contigo esa cuarentena partida en dos?

Esos cinco días de libertinaje en medio, donde saldrán cual ganado despavorido, les van a salir bien caros en enero. Pero ustedes son como consumistas y medio masoquistas…

¿Por qué, si en teoría te mueres con 14 días de cuarentena, no te moriste con siete meses de confinamiento en Panamá?

¿Qué confinamiento, con más de 600 mil salvoconductos?

Cuéntame cómo te ha ido en el resto del mundo.

Mira que en Nueva Zelanda la gente se portó bien y no tuvo ni que esperar la vacuna. Me echaron antes. Y en Taiwán daban los resultados enseguida, confinaban a la gente enferma y listo, no me dieron chance. Ustedes demoran hasta 10 días en entregar resultados, y a veces ni los entregan. ¡Ah!, no, pero van y cierran los laboratorios privados que eran más rápidos. Y la trazabilidad, para acabar, aquí es un sueño de opio. Ustedes creen que son mis enemigos, pero en verdad son mis aliados.

¿Cuál ha sido el mayor problema del manejo de la pandemia en Panamá?

¿Qué manejo? Y ni me vengan con que la comunicación, que ese es el menor de los problemas del gobierno.

¿Por qué la Corte no ha tomado ninguna decisión acerca de los decretos?

Porque le tienen más miedo al Ejecutivo que a mí.

Y el procurador, ¿por qué no ha publicado el avance de ninguno de los casos de corrupción de la pandemia?

¿Quién es el procurador?

Después de ti, ¿qué puede ser peor?

El 2024. No se la rifen.