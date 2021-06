El acuerdo secreto de la AMP y PPC

Operación portuaria

De los $130 millones en dividendos que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció que Panama Ports Company (PPC) pagará, unos $20 millones corresponden a adelantos y $110 millones a dividendos del periodo por vencer, informó la entidad, que no ha dado a conocer el acuerdo al que llegó con la empresa.

La resolución mediante la cual se autoriza la renovación automática del contrato hasta 2047 aún no se ha publicado.

Tras el anuncio de la AMP, distintos sectores de la sociedad han cuestionado la decisión, porque no se revisaron las condiciones del contrato.

“La pregunta es si este contrato contribuye al desarrollo económico del país. Por ejemplo, qué trato preferencial tienen los exportadores panameños a través de los puertos. Hasta donde tengo entendido, van de último en la fila y algunos tienen que usar los puertos de Costa Rica”, dijo el empresario Carlos Ernesto González De La Lastra.

“Por Constitución, los puertos son patrimonio nacional y se pudiera proceder con una demanda luego de hacer un estudio más profundo”, acotó González De la Lastra, por años vinculado al sector marítimo y logístico.

El economista Felipe Chapman dijo que no ha revisado los números de la negociación, y que sus apreciaciones han sido más de principio que monetarias. “Lo que me llama la atención es por qué no abrirlo a competencia”, se preguntó.

Además, saber qué se está haciendo para maximizar el área adyacente al Canal. “Saber si eso es estratégicamente cónsono con la decisión que se ha tomado”, añadió.

Panamá es el único país que tiene conectividad con dos océanos, además de un ferrocarril que se comunica de costa a costa. Entre otros atractivos marítimos, también tiene la presencia de las principales navieras del mundo, y parques logísticos en la Zona Libre de Colón y Panamá Pacífico.