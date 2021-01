‘El coronavirus es un parásito muy malo’

Knockout

Lidia

San Miguelito

¿Qué es el coronavirus, una enfermedad, un parásito o una infección?

Es un parásito muy malo que contagia a todo el mundo.

¿De dónde vino el coronavirus? ¿Murciélago de China o un laboratorio?

De un laboratorio en China.

¿Qué piensas de las personas que tienen Covid-19?

No hay que desprestigiarlos. Pero seguro que lo hicieron mal para agarrar eso.

¿Cuál es el principal método de transmisión? ¿Tocando superficies o respirando aire contaminado?

Tocando cualquier cosa por ahí.

¿Sabes qué son aerosoles?

Los sprays esos que desinfectan superficies.

¿Cuándo se debe usar mascarilla? ¿Solo en la calle o cuando se está fuera de la burbuja?

En la calle.

¿Cada cuánto hay que cambiar la mascarilla?

Cada día.

¿Por qué te bajas la mascarilla?

Porque me molesta para respirar bien. Pero yo no me la bajo tanto.

¿Qué es una burbuja familiar?

Mi familia. Los que viven conmigo.

¿Con cuánta gente vives?

Doce. mi esposo, cinco hijas mujeres y tres hombres. Y dos nietos.

¿En cuántos cuartos?

Yo no tengo cuartos separados. Es una sola recta. Solo está dividida la sala y la cocina. Y el baño está afuera de la casa.

¿Cuántos metros tiene tu casa?

Yo no sé de eso.

¿Cómo harías una cuarentena así?

Tendría que pedir que me llevaran a un hotel. Y me deprimiría. Pero si uno tiene fe en Dios, uno puede salir bien.

¿Cuántos trabajan?

Dos. Mi esposo y mi hija. Yo estoy suspendida.

¿Le ha tocado bolsa o bono?

Yo no he recibido nada de eso.

¿Cómo sobrevives?

Con los supermercados que hace mi esposo cuando cobra. No alcanza para las tres comidas. Comemos dos veces al día.

¿De dónde sacas las mascarillas?

Yo se las compro a mi prima, que trabaja en el Seguro. Ella me las consigue.

¿A cuánta gente frecuentas, fuera de tu familia?

Algunos vecinos. Como dos familias.

¿Y ellos frecuentan a otras personas?

Sí, pero no sé a cuántos.

¿Cómo se controla la Covid-19? ¿Con aspirina y antiinflamatorios, con medicinas naturales o con visita médica?

Con medicinas naturales. Té de limón con jengibre, té de manzanilla, el limón solo, cosas así leves, pero calientes para poder que no me dé eso.

¿Cuánta gente en su círculo cercano se ha enfermado de Covid-19?

Cuatro vecinos. Dos se han muerto y una está grave en el hospital.

¿Cómo ha sido la respuesta de las autoridades?

No hay. Los mismos familiares rompen las reglas y los llevan al hospital, antes de que les de algo peor. Llaman ambulancias y no aparecen. Y además les quitan el bono cuando se enferman, para que no salgan. Entonces no tienen con qué comer y tienen que salir a trabajar. Eso está mal.

¿Conoces a alguien que haya trabajado enfermo por miedo a no cobrar?

Sí, algunos hacen eso. Pero no dicen nada.

¿Te has hecho algún hisopado?

Sí, porque había un compañero positivo.

¿Cuánto demoraron en darte los resultados?

A mi esposo demoraron como cuatro días en darle el resultado del ‘sopago’.

¿Qué puedes hacer para no contagiarte ni contagiar?

Usando mascarilla y alcohol todo el tiempo.

¿Cuál es el método de prevención que más te cuesta cumplir?

Siempre se me olvida bañarme y quitarme la ropa cuando llego a la casa.

¿Crees que hay riesgo en hacer deporte al aire libre?

Sí, hay riesgo. Los ‘sintomáticos’ te lo pegan.

¿Qué le falta saber de la Covid-19?

Nada, estoy bien preparada.

¿Te aplicarás la vacuna?

No creo mucho en eso. Pero si es gratis, creo que me la pondría.









Jorge

24 de Diciembre

¿Qué es el coronavirus, una enfermedad, un parásito o una infección?

Un parásito que causa un virus súper fuerte.

¿De dónde vino el coronavirus? ¿Murciélago de China o un laboratorio?

Yo pienso que eso fue de un laboratorio. Eso lo prepararon.

¿Qué piensas de las personas que tienen Covid-19?

Les tocó. Eso es una tómbola. Y fallecer también.

¿Cuál es el principal método de transmisión? ¿Tocando superficies o respirando aire contaminado?

Las dos por igual. Tocando la carretilla del súper, las paredes, las cercas y las escaleras, mucho más porque es directo.

¿Sabes qué son aerosoles?

El alcohol, el Lysol. El gel no, porque es una gelatina.

¿Cuándo se debe usar mascarilla? ¿Solo en la calle o cuando se está fuera de la burbuja?

En la calle.

¿Cada cuánto hay que cambiar la mascarilla?

Tres veces al día.

¿Por qué te bajas la mascarilla?

Para mí todas dan alergia. Eso molesta bastante. Me pica la garganta. Yo prefiero ponerme un pañuelo.

¿Qué es una burbuja familiar?

Son tus hermanos, primos, tus tíos…

¿Con cuánta gente vives?

Siete. Mi esposa, mi hija, su esposo y tres nietos.

¿Cuántos metros tiene tu casa?

Como 94 metros, con cuatro cuartos. Y tengo piscina de concreto, no marginal.

¿Cuántos trabajan?

Tres. Mi hija y mi yerno y yo.

¿Le ha tocado bolsa o bono?

No, porque soy funcionario.

¿Los tres salarios les alcanzan para sobrevivir?

Yo como dos [veces al día] para estar un poquito fit, pero el resto come tres.

¿De dónde sacas las mascarillas?

Yo las compro por ahí.

¿Cuánta gente frecuentas, aparte de tu familia?

A los vecinos de la vereda, a mi cuñada, a mi hermano… en total son como 15 personas.

¿Y ellos frecuentan a otras personas?

Sí, también.

¿Cómo se controla la Covid-19? ¿Con aspirina y antiinflamatorios, con medicinas naturales o con visita médica?

Esa es la parte más verraca de todo esto. Con jarabe para la tos, y como eso va a la sangre y se te coagula, cada tres días tomo té de limón con aspirina en las noches.

¿Cuánta gente en su círculo cercano se ha enfermado de la Covid-19?

Más de 15 compañeros de trabajo. Y de mi familia, unas 8.

¿A tí te dio?

Sí, a mí me dio. Yo creo que me contagió un amigo del trabajo, que él decía que eso era un resfriado porque se había mojado con la lluvia. Y yo contagié a mi esposa y a mi hija. Pero nos fue bien.

¿Cuánto demoraron en darte los resultados del hisopado?

A mí, en dos días, pero a mi cuñada le demoró 13 días para decirle que estaba positiva.

¿Cómo fue la respuesta de las autoridades?

A mí me llevaron mi kit y una bolsa de comida.

¿Sabías usar el oxímetro que viene en el kit?

No, pero pregunté por Whatsapp a un amigo. Yo manejo bastante bien el celular.

¿Conoces a alguien que haya trabajado enfermo por miedo a no cobrar?

Sí, la esposa de mi sobrino sabía que tenía y como le daba miedo que la botaran, fue a trabajar.

¿Qué puedes hacer para no contagiarte ni contagiar?

Mascarilla y alcohol.

¿Cuál es el método de prevención que más te cuesta cumplir?

La distancia, porque en el bus es imposible. Y haciendo la fila, uno trata, pero viene otro y se te pega. Y así.

¿Crees que hay riesgo en hacer deporte al aire libre?

Mucho riesgo, porque hay mucha gente.

¿Qué le falta saber de la Covid-19?

Ya conozco bastante. Me he metido mucho en Youtube.

¿Te aplicarás la vacuna?

Es la ideología de todo ser humano: primero que se la pongan otros para ver cómo les va. Yo no quiero ser conejillo de indias.