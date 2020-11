El diálogo nacional ‘cerrando brechas’ durará un año

PACTO

Un año durará el diálogo nacional “cerrando brechas”, que convocará el próximo 23 de noviembre el presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo.

Los resultados de este pacto se podrían obtener en noviembre de 2021, según consta en el cronograma preparado por el Ejecutivo y que fue presentado la semana pasada a las juntas directivas de los partidos políticos del país.

¿Qué temas se discutirán? Esta tarea quedará en manos de los ciudadanos, quienes mediante una plataforma denominada “Ágora” presentarán sus propuestas.

Estas iniciativas serán discutidas en una mesa en la que la Presidencia tiene previsto reunir a representantes de todos los sectores. “Va a ser un proceso inclusivo”, manifestó un representante del Ejecutivo.

También habrá una etapa de divulgación sobre la metodología del proceso.

Líderes de distintos sectores de la sociedad civil afirman que hay temas que se deben analizar con urgencia: el programa de pensiones de la Caja de Seguro Social y la crisis económica causada por la pandemia de la Covid-19, por ejemplo.

También exigen que se les presenten metas claras para lograr consensos en temas que ayuden a corregir las deficiencias institucionales, para evitar que la corrupción y los intereses políticos obstaculicen las políticas públicas.

Manual para un diálogo nacional

Un año después del fracaso de las reformas a la Constitución, en medio de la crisis económica y sanitaria por la Covid-19 y con la urgencia de decidir el futuro del programa de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS), el gobierno del presidente Laurentino Nito Cortizo le apuesta a un diálogo nacional.

Este pacto se llamará “cerrando brechas” y será lanzado oficialmente el 23 de noviembre, aunque silenciosamente ya arrancó los motores. La semana pasada, un equipo de funcionarios de la Presidencia le presentó el cronograma a buena parte de los partidos políticos. Esto, días después de que Cortizo se reuniera con estos (el 22 de octubre) en el Palacio de Las Garzas.

La primera reunión del equipo presidencial fue con el partido Alianza, que dirige el exdiputado José Muñoz y su hija Jackeline Muñoz. Después, le tocó el turno al Partido Panameñista, que está a cargo de José Blandón. También se reunieron con Rómulo Roux, presidente de Cambio Democrático (CD), al igual que con Francisco Pancho Alemán, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).

Están pendientes los encuentros con los líderes del Partido Popular y del oficialista Partido Revolucionario Democrático.

Este es el cronograma

De acuerdo con dirigentes de los partidos y algunos de los representantes de la estrategia para el diálogo, el 23 de noviembre Cortizo hará el anuncio. A esta etapa se le llamará “Panamá propone”. El momento implica el lanzamiento de la plataforma “Ágora”, herramienta que le permitirá a los ciudadanos proponer los temas que consideren necesarios.

Del 24 de noviembre al 28 de febrero de 2021, será la etapa de “inducción” a la población sobre la metodología. Habrá una campaña de comunicación sobre el uso de Ágora.

Entre el 2 de enero y el 15 de marzo de 2021, se empezarán a sistematizar todas las propuestas presentadas, trabajo que realizará un equipo del Ejecutivo. La idea es elaborar un documento con propuestas ordenadas.

Del 16 de marzo al 15 de abril de 2021, se hará una selección científica de las sugerencias, que en junio pasarán a manos de mesas regionales. Ya en ese tiempo, el diálogo habrá entrado en su segunda etapa. Antes de que finalice ese período, se publicará una lista con las propuestas viables y argumentadas científicamente.

Por último, las propuestas serán llevadas a una mesa nacional, en la que estarán los representantes de los diferentes sectores. En noviembre de 2021, debe haber propuestas formales.

Las voces

¿Qué dicen los representantes de los partidos y otros actores de la sociedad?

Rómulo Roux, de CD, asegura que el cronograma es “bastante detallado”, pero advierte que también es “burocrático”. “Se presta más para la elaboración de un plan de gobierno que para un diálogo nacional para rescatar el país”, dijo y cuestionó que no se definan los temas y que se desconozca quiénes formarán parte del diálogo. “Se nota una falta de sentido de urgencia por parte del Gobierno. Se va a presentar un plan que va a durar por lo menos un año y como país no podemos esperar. Le pido al Gobierno que no inicie un proceso de diálogo como si fuera un show. No necesitamos show, sino aterrizar y actuar rápido”, indicó.

Jackeline Muñoz, de Alianza, dijo que espera que el Gobierno “actúe por el pueblo y para el pueblo (...) llegó la hora de unir fuerzas y así ganamos todos”.

Aseguró que están dispuestos a dialogo si es en beneficio de los panameños. “Ser oposición no es criticar todo, es contribuir todos en beneficio de nuestro país. Necesitamos aportes objetivos no destructivos”, acotó.

Francisco Alemán, del Molirena, dijo que el cronograma es “interesante” y consideró que en el pacto deben participar todos los sectores para lograr consensos que ayuden a superar los retos en educación, salud, seguridad y economía.

José Isabel Blandón, del Panameñista, explicó que el cronograma está dividido en dos etapas: consultas y diálogo. Pero, advirtió que no se definió quiénes participarían en las mesas.

Dijo que planteó que hay temas “urgentes” que necesitan discusión este año. “Esperar hasta abril para empezar un diálogo que tenga resultados en noviembre de 2021 es dilatar la discusión de temas urgentes como la Caja del Seguro Social...”.

Desde el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo se preguntan si serán tomados en cuenta.

Este organismo, creado en 2004, aglutina todos los sectores del país y elaboró el proyecto de ley de reformas constitucionales que discutió la Asamblea en octubre de 2019, pero que fue modificado y ello incentivó el rechazo ciudadano.

Miembros de la Concertación se acercaron la semana pasada al secretario de ese organismo, Bruno Garisto, para pedirle que consulte al Ejecutivo sobre el papel que tendrán.

Elia López de Tulipano, del Foro de Mujeres, instancia de la Concertación, explicó que la inquietud radica en que después de las propuestas presentadas para reformar la Constitución no se les ha vuelto a llamar.

Jean Pierre Leignadier, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, dijo que el sector privado se ha estado preparando de cara a un diálogo para la CSS, pacto que, a su juicio, debe ser “independiente” de cualquier otro.

Y en lo que concierne al diálogo del bicentenario, dijo que es una “oportunidad” para hacer cambios profundos al país, siempre y cuando se le ponga “metas claras” para corregir las desigualdades históricas y las “deficiencias institucionales”, en las que la corrupción y los intereses políticos no obstaculicen, como hasta ahora, las políticas públicas.

Por su parte, Daniel Lopera, director ejecutivo de Movin, afirmó que en su organización ven positivo el hecho de que un gobierno que se ha aislado tanto en este último año, esté dispuesto a dialogar. Sin embargo, advirtió que ese diálogo no puede ser solamente entre partidos y, por el contrario, debe ser “amplio” e incluir a los sindicatos, la sociedad civil, entre otros.

Al igual que otros actores del país, piensa que se deben establecer metas concretas a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la crisis política, social y económica que vive Panamá. “El diálogo debe llegar a un compromiso del Gobierno de un plan de austeridad y un plan tomando en cuenta las necesidades de todos los panameños, temas como la CSS, justicia, agua y reactivación económica”, señaló.

Este medio llamó varias veces a Genaro López, de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, para conocer qué espera ese sector del diálogo, pero no respondió.