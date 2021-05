El fugaz paso de Medina por la cúpula de la Policía

DESTITUCIÓN

Gabriel Medina solo fue director de la Policía Nacional por tres meses y 23 días. El video en el que policías panameños se solidarizan con sus colegas de Colombia le habría costado el puesto.

Medina llegó al cargo el 28 de enero de este año para reemplazar a Jorge Miranda, quien se jubiló.

La noche del pasado viernes 21 de mayo el país se enteró de la remoción de Medina por un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública, que no detalla las razones de la decisión. Sin embargo, en los organismos de seguridad aseguran que el motivo fue el video, hecho que le ocasionó una recriminación del ministro de Seguridad, Juan Pino.

El subdirector Rafael Álvarez ocupará la dirección de la entidad de manera provisional. Con Álvarez, los directores de la Policía que ha tenido el país en la era democrática suman 18.

Un video sería la clave de la destitución del jefe de la PN

El video en el que policías panameños se solidarizan con sus colegas de Colombia, país en donde se acusa a los uniformados de exceso policial a raíz de las ola de protestas, fue motivo de largas reuniones, recriminaciones y regaños en la cúpula de los estamentos de seguridad.

La ciudadanía mostró su indignación por el video, el jueves 20 de mayo, un día después de que empezara a circular. En ese momento salió a relucir el artículo 311 de la Constitución que, entre otras cosas, señala que los servicios de policía no son deliberantes y sus miembros no podrán hacer manifestaciones o declaraciones políticas en forma individual o colectiva. Algunos hasta pedían la destitución del ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, y de Gabriel Medina, entonces director de la Policía Nacional (PN). Ninguna entidad oficial se pronunció sobre el particular, pese a la consultas de este y otros medios. Inmediatamente el Ministerio de Relaciones Exteriores se apartó del tema. Un vocero de la institución dijo que el tema lo trataría directamente la Policía.

Sin embargo, fuentes de los organismos de seguridad que pidieron el anonimato narraron que el jueves hubo extensas reuniones, pues se habría desobedecido la orden de Pino de no publicar el video. Cuando le consultaron sobre el video, Pino dijo que no estaba de acuerdo, pero aún así salió a la luz pública.

La noticia de la destitución de Medina se dio a conocer el pasado viernes a las 9:09 p.m. a través de la cuenta de Twitter del Ministerio de Seguridad. El comunicado cita el artículo 41 de la Ley 18 del 3 de junio de 1997, que permite al presidente de la República el libre nombramiento y remoción del director de la Policía Nacional. El boletín de prensa no expone los motivos de la destitución, pero en la institución aseguraron a este medio que el motivo fue el controversial video.

Ebrahim Asvat, exdirector de la Policía, tildó de “error” la publicación del video, y añadió que la destitución de Medina evitó una situación de desagrado con el gobierno colombiano. A su juicio, lo que se vive en Colombia solo debe interesar a los colombianos, por lo que avalar el video habría podido ser malinterpretado.

En la Policía Nacional también contaron a este medio que a lo interno se cuestionaba a Medina, porque no había cumplido lo que se le encomendó cuando se le entregó el mando de la institución el pasado 28 de enero: regular y reformar la Policía, reducir su burocracia, despolitizarla y mejorar los servicios de atención ciudadana.

Otro de los temas por los que enfrentaba críticas es porque mantuvo algunas de las estructuras que dejaron anteriores directores. Medina debía acogerse a la jubilación el próximo 28 de junio, por lo que a algunos oficiales les sorprendió la decisión del presidente Laurentino Cortizo. Afirman que pudo esperar a esa fecha para reemplazarlo.

La política exterior del país la maneja el presidente a través de la Cancillería; la Policía está subordinada al presidente, a través del ministro de Seguridad.

Uno de los puntos débiles de la gestión de Medina fue el incremento de los casos de homicidio en los meses del 2021. Cifras del Ministerio Público dan cuenta que solo en el primer trimestre del 2021, se cometieron 134 asesinatos. Los dos sectores con más casos fueron Panamá y Colón, con 39 y 28 casos, respectivamente. Sin embargo, en el mes abril, en Colón se cometieron 50 homicidios, lo que obligó a las autoridades policiales a iniciar operativos en las calles y avenidas de esa provincia.

Panamá Oeste también hace ruido. En abril pasado en esa zona se reportaron 43 asesinatos. Se estima que el 60% está relacionado con actividades del narcotráfico o la guerra entre pandillas con el afán de apoderarse de los territorios para la venta y distribución de los estupefacientes.

Los datos de robos y hurtos también resuenan a pesar de los controles de seguridad producto de la pandemia por la Covid-19. Las cifras del Ministerio Público indican que en lo que va del 2021 se han reportado 2,676 hurtos y 1,109 robos.

Panamá, San Miguelito, y Panamá Oeste muestran un mayor número de casos.

La Policía también ha estado en el ojo de la tormenta por actos de abuso de autoridad al momento de hacer arrestos. Recientemente, un agente fue acusado de plantar un arma de fuego en el vehículo de una mujer, hecho que aún está bajo investigación.

Otra de las acciones tomadas por Medina en la PN fue la exclusión del listado de ascensos a 157 funcionarios que habían presentado su documentación para alcanzar un rango inmediatamente superior. Entre estos se encontraban mayores, capitanes, tenientes y subtenientes, que aspiraban a sus ascensos.

Medina fue el segundo director de Policía del gobierno de Cortizo. Reemplazó a Jorge Miranda, quien se jubiló el pasado 28 de enero. Por el momento, la institución está en manos del subdirector general, Rafael Álvarez.