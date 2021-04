El Judicial devuelve parte del expediente Odebrecht; sorpresa en el Ministerio Público

BLANQUEO DE CAPITALES

El Órgano Judicial informó ayer que el pasado 15 de abril devolvió parte del expediente del caso Odebrecht al Ministerio Público (MP), porque existían algunos errores de foliatura e inconsistencias.

En un comunicado, el Judicial detalló que estos errores estarían entre los tomos 435 y 608, y entre los tomos 609 y 1212. En total, este expediente contiene 2 mil 194 tomos y 915 mil 958 páginas.

No obstante, el mismo comunicado señala que el Registro Único de Entrada (RUE) “se encuentra en la revisión desde el tomo 698 en adelante, luego de subsanados los errores e inconsistencias encontradas”.

Fuentes del MP se mostraron sorprendidas por este comunicado, ya que personal de la propia institución se encuentra trabajando directamente con funcionarios del Judicial para subsanar cualquier error inmediatamente. Y hasta el 15 de abril, la revisión no pasaba del tomo 500, por lo que no se explican cómo se pudieron detectar errores en tomos aún no examinados.

Aclaran, además, que la que lleva el caso es la Fiscalía Especial Anticorrupción, por lo que no entienden por qué el Judicial dice en su comunicado que devolvió el expediente “a la Fiscalía Primera Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada”.

El MP remitió el expediente el pasado 12 de abril con la recomendación de llamamiento a juicio para 50 personas naturales y una jurídica. También pidió el sobreseimiento para 28 personas naturales.