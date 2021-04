El juicio de Arquesio Arias y el momento de la justicia

PROCESO

Arquesio Arias, diputado acusado de delitos sexuales, escuchó ayer la teoría del caso que se le sigue de parte del magistrado Olmedo Arrocha, quien funge como fiscal del caso.

El Tribunal de Juicio que decidirá si este político del oficialista Partido Revolucionario Democrático es culpable o inocente está conformado por siete magistrados principales y dos suplentes.

El juicio se desarrolla a puertas cerradas en el palacio Gil Ponce, sede de la Corte Suprema de Justicia. Mientras la diligencia judicial se desarrollaba, encendidas protestas a favor y en contra del diputado se tomaron el área frente a la Corte. Había pancartas, tamboritos y gritos. Simpatizantes del diputado rompieron banderas moradas del grupo de mujeres que gritaba “Arquesio violador”. “En Panamá ya no queremos violador por diputado”, cantaban las que exigían justicia para las víctimas. “No entienden nuestra cultura”, gritaban en el grupo que defendía al diputado. Miembros de la seguridad del Órgano Judicial intervinieron para calmar los ánimos.

Arquesio Arias ante la justicia

El pleno de la Corte Suprema de Justicia se instaló ayer como Tribunal de Juicio para iniciar la fase de juicio oral que tiene en el banquillo de los acusados al diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Arquesio Arias.

Arias enfrenta un proceso producto de dos denuncias de dos mujeres que lo acusan de delitos sexuales en momentos en que ejercía como médico. Una de ellas es menor de edad.

De hecho, el fiscal del caso, el magistrado Olmedo Arrocha, le imputó cargos por la presunta comisión de los delitos contra la libertad e integridad sexual. Los hechos habrían ocurrido en comunidades de la comarca Guna Yala, zona (circuito 8-10) que lo escogió como diputados en las elecciones de mayo de 2019.

El Tribunal

El Tribunal de Juicio está conformado por los magistrados Luis Ramón Fábrega (presidente), José Ayú Prado, Cecilio Cedalise, Hernán De León, y las magistradas María Eugenia López Arias y Angela Russo.

Otilda Vergara Cano actuará en reemplazo de Maribel Cornejo, ya que esta fungió como jueza de garantías hasta la fase intermedia del proceso. Mientras que el magistrado suplente Miguel Espino estará en el Tribunal de Juicio toda vez que su principal, Olmedo Arrocha, es el fiscal del caso.

‘Justicia y fallo equilibrado’

Uno de los primeros en acudir a la sala del juicio fue Ángel Álvarez, abogado de Arias. Dijo que esperaba un proceso “equilibrado”, que se falle “en derecho”, y “conforme a las pruebas”.

Mientras que Enereida Barría, abogada de las víctimas, manifestó que esperan que el juicio cumpla con el procedimiento legal para lograr la justicia esperada.

El diputado apareció en escena minutos antes de las 10:00 a.m., a pesar de que el acto estaba programado para las 9:00 a.m.

El diputado, que vestía un saco y pantalón azul, no dio la cara a los medios. No emitió palabra alguna. Entró directo a la sala. Siempre ha negado los hechos. Su posición no ha variado desde el principio: asegura que este caso es una persecución política.

Durante el proceso, la Asamblea nunca emitió un pronunciamiento contundente sobre el tema. Sus colegas del PRD prefirieron no emitir comentarios.

Las partes

Pasadas las 10:00 a.m. Olmedo Arrocha, magistrado fiscal de la causa, expuso la teoría del caso. Luego le tocó el turno a la abogada querellante Enereida Barría.

Se desconoce si Ángel Álvarez, abogado del procesado también expuso su versión de los hechos. Esto debido a que el proceso se desarrolla a puertas cerradas. En un documento del Órgano Judicial que lleva la firma del presidente de esa corporación, Luis Ramón Fábrega, se informó que la Secretaría de Comunicación del órgano emitiría “los respectivos comunicados”.

Ayer a las 6:10 p.m. ese boletín de prensa no se había distribuido.

Lo que sigue

En los próximos días se realizará la presentación de las pruebas. Buena parte de ellas corresponden a los testimonios de por lo menos 50 personas.

También se expondrán los testimonios de peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como la declaración de residentes de la comunidad de Ustupu, donde presuntamente ocurrieron los hechos. Fuentes judiciales estiman que este juicio oral tenga una duración de 30 días.

Una vez finalice la presentación de las pruebas del fiscal, de las víctimas, y de la defensa legal del diputado, el Tribunal de Juicio entrará a hacer su análisis para luego sentenciar si Arias es culpable o inocente.

Por el momento, el diputado oficialista tiene la medida cautelar de arresto domiciliario. Está en esta condición desde el 21 de octubre de 2019.