El Meduca seguirá con evaluación de colegios

Una parte del país amaneció agitada e indignada ayer, luego de que el Ministerio de Educación (Meduca) ordenara la suspensión inmediata de clases virtuales en colegios particulares y centros de atención de la primera infancia (Caipi).

Una decisión que, según el Meduca, se adoptó tomando como base una “encuesta aplicada a los centros educativos y por recomendaciones de los padres de familia”.

No obstante, en horas de la mañana de ayer, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, señaló durante un acto público que las escuelas privadas podrán seguir con las clases virtuales, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos que establecerán las autoridades educativas.

¿Cuál será la hoja de ruta a seguir para que sigan impartiendo clases?

El director de Asesoría Legal del Meduca, Virgilo Sousa, subrayó que en el proceso de evaluación que realizan a 568 escuelas privadas, encontraron deficiencias como, por ejemplo, que algunas impartían enseñanza a través de WhatsApp y por correos electrónicos.

Dijo que el proceso de supervisión, que aún no concluye, los llevó a determinar que no todas las escuelas privadas tienen los recursos para ejecutar con éxito este tipo de enseñanza virtual.

De hecho, Sousa explicó que de las 568 centros de educación privados en evaluación, solo 20 contaban con plataformas para llevar adelante el proceso de enseñanza-apredizaje de forma virtual, y otras 80 están en proceso de adecuación de sus recursos electrónicos, a través de un plan de mejoras que crearon a raíz de la exigencias de Meduca.

Para tener una idea, en las escuelas evaluadas se tomaba en cuenta los contenidos de cada asignatura, la metodología que utilizan los docentes y la interacción que podían tener con sus estudiantes en este tipo de modalidad educativa (virtual), así como que se pudiera evaluar la forma de aprendizaje de los estudiantes.

Sousa agregó que están conscientes de que la pandemia tomó a todos (colegios, padres de familia y autoridades) por sorpresa, pero no por eso pueden permitir que algunos colegios se sigan utilizando metodologías sin tomar en consideración que deben mejorar factores que garanticen la enseñanza. No precisó el nombre de esas escuelas.

Sousa reiteró que la medida no es una suspensión como tal, sino un “alto” hasta terminar la supervisión de las escuelas y establecer los procesos de mejoras.

Colegios particulares

La vicepresidenta de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, Katya Echevarría, expresó que tras el anunció del Meduca están a la espera de que se les informe la hoja de ruta a la deberán ceñirse.

Pese a que con “beneplácito” están escuchando que el Meduca busca alternativas, la Unión aún desconoce cuál es el plan técnico que existe para trabajar en las plataformas tecnológicas que el Meduca esta abriendo, para ayudar a que los estudiantes estén dentro del proceso de enseñanza.

Echeverría manifestó que se debe recordar que los jóvenes venían de un periodo de asueto por vacaciones y que solo estuvieron una 7 días en las escuelas, antes de que se tomará la decisión de suspender las clases a causa de la pandemia.

Echevarría añadió que si no hay clases virtuales hasta que se retome el año escolar presuntamente en agosto, los estudiantes estarán por un largo periodo en un descanso físico e intelectual, que les puede afectar al momento de retomar las clases e incluso aumentar la deserción escolar.

Se mostró complacida por las declaraciones de Sousa de que se mantendrán las evaluaciones.

La decisión de suspender las clases virtuales tampoco fue bien vista por organismos de la sociedad civil relacionados con el sector educativo del país, como Jóvenes Unidos por la Educación, que planteó que la educación es un derecho universal.

Las reuniones

En horas de la tarde de ayer, el presidente Cortizo sostuvo una reunión con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, y sus asesores, para analizar la siguiente fase del plan para llevar educación virtual de equidad y calidad a los panameños. “El lunes, este equipo dará una conferencia virtual para aclarar temas”, escribió Cortizo en Twitter.

El mandatario acotó que el gobierno anunciará las acciones que deben cumplir los colegios para sustentar que verdaderamente están dando sus clases en línea.

“Va a ser una serie de criterios bien específicos para que entonces esos colegios particulares envíen una solicitud al Ministerio de Educación, que digan lo que están haciendo, para que en dos días les den el visto bueno”, añadió.

Manifestó que se busca evitar que se abuse de los padres de familia, a quienes -según él- se les entrega fotocopias con tareas escolares, pero se les pide el pago de la mensualidad completa.

“Si, en efecto, una escuela particular cumple con las normas de dar clases en línea, no vemos mayor problema, pero hay otras que no lo están haciendo. A esas les decimos que, si quieren dar clases, deben adecuar su sistema para poder dar clases en línea”, añadió.

Asociaciones de padres de familia de colegios particulares como Isaac Rabin, Instituto Atenea, Episcopal de Panamá, Javier y La Salle, entre otros, se reunieron ayer para analizar el tema.

Irma Ortiz, presidenta de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Isaac Rabin, calificó como “positivo” que el Gobierno rectificara su decisión sobre la educación virtual. “Estamos dispuestos a seguir los lineamientos del Ministerio de Educación para que nuestros hijos sigan recibiendo sus clases virtuales”, afirmó.