‘El Minsa no se rige por la ciencia’

Knockout

¿Qué tiene Estados Unidos que no tenemos nosotros, vacunando tres millones de personas al día?

Plata, presión y negocio. Además, son país productor y de primer mundo.

En teoría, el 5% de la población ya tuvo Covid-19. Según los expertos, eso hay que multiplicarlo por seis. O sea que el 30% de la población ya tuvo Covid-19. Entonces, ¿lograríamos la inmunidad de rebaño con el 40% de vacunación?

Sí, en teoría sí, pero si estás vacunando recuperados va a tomar más tiempo. Además de que las nuevas variantes son las que están alargando esa llegada a la inmunidad de rebaño.

Al ritmo que vamos, ¿en cuánto tiempo Panamá quedará vacunada?

A finales de 2022. Para poder lograrlo este año, habría que vacunar 20 mil personas diarias, y no llegamos a 10 mil.

Hasta ese momento, ¿tendremos que usar mascarilla? CDC ya habla de no usar mascarilla y distanciamiento entre personas vacunadas…

Coincido. El problema es que no sabes quién está vacunado y quién no.

¿Cómo será abril en cuanto a vacunas? Después de las 450 mil que están terminando de llegar, ¿qué sigue?

Incertidumbre y bajará el ritmo. Es urgente que amplíen el portafolio de vacunas… porque al ritmo que nos están entregando no es suficiente. Podemos estar entre los primeros países de Latinoamérica de vacunación por habitante, pero eso es consuelo de tontos.

¿Están priorizando la segunda dosis porque no tienen idea cuántas vacunas más llegarán?

Yo no quiero pensar eso, pero…

Astra Zeneca, ¿por qué no ha podido generar credibilidad?

Tuvieron inconsistencias en el protocolo y la data… y ahora, entra a jugar la política. Si bien podría haber una relación, el riesgo de trombosis es mínimo y también puede ocurrir con otras vacunas.

¿Se vislumbran opciones para vacunas en niños?

Sí, Sinovac ya tiene data preliminar para niños desde los tres años. Y las demás ya están corriendo sus estudios para mayores de seis. Ese objetivo es clave, porque sin proteger a los niños nunca estaremos 100% protegidos nosotros.

Este escenario se suma a una posible tercera ola. Usted qué cree: ¿deberán volver a cerrar el país, sí o no?

La tercera ola es inevitable. Y sí, yo lo cerraría, pero de forma inteligente. Por sectores y actividades, no a lo loco.

Y, ¿lo harán?

A lo loco, pero sí. Aún cuando ellos están fiestando porque no les importa. Y ya hay lugares que deberían tener restricciones, como Veraguas, Bocas y Chiriquí. No pueden esperar a que se empiecen a desbordar los hospitales para entonces cerrar. Hay indicadores y no los usan.

Cortizo aseguró que no cerrarían el país en Semana Santa. ¿Irresponsable por decirlo sin saber cómo irán las cifras , o sensato por la economía?

En todo tiene que haber un balance. Para Semana Santa no habrá repunte, pero, ¿después? No han ni educado a la población en cómo socializar en estas fechas.

¿Cómo hacerlo?

Limitar las procesiones y no abarrotar las misas. Cada vez que haya un fin largo vamos a tener problemas.

¿Cómo se explica el repunte en los países que están vacunando?

El síndrome Superman: “estoy vacunado y no contagio”. La fatiga: la gente está cansada. Y las variantes. La gente no ha entendido que la vacuna previene muerte y enfermedad severa, pero te puedes seguir contagiando y contagiar tú.

¿Tiene sentido vacunar a mayores de 60 años sanos, antes que a pacientes con enfermedades crónicas?

No. Como tampoco lo tiene vacunar primero a la fuerza pública que a los maestros. O a los administrativos de los hospitales y ministerios.

Una dosis a los recuperados. ¿Por qué el Minsa no acata las recomendaciones de los expertos?

¿Cuándo las han acatado?

Su opinión sobre el hecho de que el 7% de la fuerza conjunta no quiere vacunarse por motivos religiosos.

Un horror. Y es personal con exposición que puede contagiar a otros.

Y, ¿de los religiosos que instan a sus feligreses a no vacunarse?

Zapatero a sus zapatos.

Su mensaje a los antivacunas.

Sean sensatos y no desinformen: este es un problema que nos afecta a todos.

Examen de anticuerpos. ¿Sirve para medir si la vacuna fue efectiva o no?

Sí, pero hay muchas personas que no les salen anticuerpos e igual tienen inmunidad. Hacerse eso es masturbarse la mente. ¿Acaso se miden anticuerpos para influenza o sarampión después de vacunarse? Hay que confiar en la vacuna.

Un vacunado, teniendo anticuerpos, ¿podría donar plasma convaleciente para pacientes Covid-19 o no?

No. Tienes que haber tenido Covid-19.

¿Por qué se dice que no hay mejor vacuna que otra, si el porcentaje de eficacia varía de 70% a 95%?

Porque la OMS acepta ese rango. Influenza no llega al 90% y todos los años nos la aplicamos.

Pros y contras de los pasaportes de vacunación que aplicarían en Europa.

El pro, mejoras la seguridad de los viajeros. El contra, será discriminatorio. Por ejemplo, el que no puede o quiere vacunarse, ¿no podrá viajar?

Esta vacuna se hizo en menos de un año... ¿Por qué no se ha podido hacer una contra el VIH después de 40 años?

Porque el virus del sida se reproduce y muta muy rápido para que los anticuerpos sean eficaces. Además, el virus afecta la célula que coordina la respuesta del sistema inmunológico.

Testeos masivos, ¿a quién y por qué son importantes?

A poblaciones y actividades de riesgo. Y casi no lo estamos haciendo. Es la única forma, con la vacunación y la aplicación de protocolos, de controlar la pandemia.

Usted implementa protocolos en empresas. ¿Qué hace que una empresa tenga más seroprevalencia que otra?

Un gerente relajado versus uno que está encima, la ventilación, la docencia y el uso estricto de la mascarilla.

¿Cuál es el mayor problema con el que se encuentran en las empresas?

Aglomeración y ventilación. La mayoría de los edificios son cerrados; es mucha gente y permanecen muchas horas ahí.

Toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m., ¿efectivo?

Innecesario. El virus no circula más rápido de noche.

¿Cuarentenas los fines de semana?

Eso no funciona. Necesitamos actividades al aire libre. El que trabaja toda la semana, ¿cuándo se distrae?

¿Es oportuno flexibilizar el toque de queda para impulsar la economía?

Sí. Con protocolos, no hay por qué no.

¿Qué ha hecho el gobierno en cuanto a los aerosoles, tomando en cuenta que mayormente así se transmite el virus?

Nada. Ni sé si comprenden el concepto.

Y, ¿en cuanto al transporte público?

Poco. Eso sigue siendo un desastre y foco seguro de contagio. Hay buses suficientes para ampliar la flota y evitar esas aglomeraciones.

¿Cuántos casos conoce que se hayan detectado por la toma de temperatura?

Cero. Eso está mal aplicado y da una falsa sensación de seguridad. En la mano sale más frío, con alcohol recién puesto también y no en todos los casos da fiebre.

Y, ¿en pediluvios?

Es por gusto y solo ensucia. El contagio por objetos es demasiado excepcional.

Entonces, ¿la limpieza de artículos a domicilio o del súper está de más?

Sí. Debemos enfocarnos en los aerosoles, esa es la principal fuente de contagio.

Dejar los zapatos fuera de casa.

Tampoco es necesario.

Y, ¿bañarse apenas llega a casa?

Solo si vienes de una actividad riesgosa.

Hacer ejercicios solo al aire libre, con mascarilla. ¿Tiene sentido?

No. Y es incómodo.

¿Cómo se calcula el aforo permitido en una playa panameña?

No sé de dónde han sacado eso.

Efectividad de hoteles hospitales.

Efectivos, pero solo para los que no pueden aislarse mejor en sus casas. Pero para el que puede, nada mejor que la casa.

Tres razones por las que las escuelas deberían abrir.

Salud mental. Aprendizaje. Deserción.

¿De qué se están perdiendo los niños, fuera de aprendizaje?

Socialización, y en muchas partes, alimentación, diagnósticos y vacunación. Hay niños que no comen en su casa, solo en la escuela.

Niños. ¿Transmiten igual que los adultos el virus o no?

Transmiten, pero menos.

¿Por qué no hemos abierto las clases presenciales, pero sí los casinos, hipódromo y comercio en general?

Entre politiquería y temores infundados. Y porque demostraría que en un año no se prepararon.

¿Esa apertura debe ser antes o después de vacunar a los docentes?

Idealmente, después.

¿Qué data le falta al gobierno darnos?

Vacunas: cuándo, cuáles y cuántas.

Trazabilidad, ¿sirve o ya no?

Sí, pero bien hecha. No es solo hacer pruebas. Es establecer los contactos de los positivos. Y nos falta mucho.

¿Cómo se explica que el Minsa siga administrando hidroxicloroquina e ivermectina, si los estudios dicen que para la Covid-19 no sirven?

El Minsa no se rige por la ciencia. Se rige por politiquería.

Luego de un año, el balance del manejo de la pandemia.

Lo mejor, el manejo hospitalario, la cantidad de pruebas hechas y la capacidad para vacunar. Y lo peor, la desinformación, el egoísmo y que hay un negociado por cada solución.

El debate público entre médicos, ¿positivo o negativo?

Pésimo. Pena ajena.

Rol del colegio médico en la pandemia.

Nulo, igual que el consejo técnico.

La lección que cree que dejará la Covid-19 en la sociedad panameña.

No hemos aprendido nada. Tenemos los mismos problemas que hace un año.

¿El gobierno entendió con la Covid-19 la importancia de dotar de recursos a las entidades científicas?

No. El mejor ejemplo es que le cortaron el presupuesto al Gorgas y a la Senacyt… pero aumentaron el de la Asamblea.