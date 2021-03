El Minsa se enfrenta el reto de investigar a los pesos pesados

PROCESO

El Ministerio de Salud (Minsa), a cargo de Luis Francisco Sucre, “hará sus investigaciones”. Lo anunció la ministra consejera de esta cartera, Eyra Ruiz, en medio de las críticas por la celebración del primer año de Panamá Solidario, un acto en Atlapa, con pindín, reguetón y baile.

Los investigados serían el propio presidente Laurentino Cotizo; el vicepresidente José Gabriel Carrizo; seis ministros, y la gobernadora de Panamá, Carla García, entre otros.

Posibles sanciones La Resolución No. 1386 del 11 de diciembre de 2020 decreta que el Minsa, en conjunto con los estamentos de seguridad, “velará por el cumplimiento de las medidas establecidas”. En cuanto a posibles sanciones, se cita el Decreto Ejecutivo No. 961 del 18 de agosto de 2020. El mismo plantea sancionar con multas de $10 a $500 a personas por “realizar reuniones sin la autorización del Minsa”. En caso de reincidencia, el monto de la multa podría aumentar.

En la oficina de prensa del Minsa aseguraron ayer que la competencia la tiene la Regional Metropolitana de Salud. Esta oficina está bajo la dirección de Israel Cedeño. Hasta ayer, Cedeño no había dado declaraciones sobre el tema. Este medio lo llamó cuatro veces, le envió mensajes, vía Whatsapp, y hasta las 5:30 p.m. de ayer no había respondido. También se contactó a otros miembros de su equipo, pero tampoco respondieron.

“Él siempre ha hecho lo que tiene que hacer”, dijo Ruiz en una entrevista en ECO TV el pasado jueves, para referirse a Sucre. Agregó que el ministro ha “mostrado transparencia” cuando se trata de investigaciones por incumplimiento de las normas. Ruiz puso su propio caso como ejemplo. En agosto de 2020, la ministra consejera asistió al multitudinario entierro de una activista del Partido Revolucionario Democrático, en Santa Ana, con cortejo fúnebre y orquesta de mariachis. El Minsa la investigó, pero sentenció que ella no violó ningún decreto. Ruiz dijo que “no fue fácil” para el Minsa tener que investigarla, y añadió que se tardó “varios días con abogados, con personas, viendo fotos y videos”. “Si lo pudo hacer con una persona que está cerca de él, imagínate lo que tiene que hacer con los demás”, sustentó.

En contraste, al hacer una investigación administrativa sobre este y otros casos, el procurador de la Administración, Rigoberto González, destacó “el compromiso con la ley” de una juez de paz de Mañanitas que impuso sanciones a cuatro personas por alterar la convivencia pacífica y estar sin mascarilla en un sepelio en Pacora. Resaltó que este proceder es correcto e hizo un llamado al Minsa a aplicar sanciones rigurosas, pertinentes y objetivas.

¿Hará el Minsa una investigación objetiva a los hombres más importantes del Ejecutivo?

Esa pregunta gravita sobre un programa que se creó para atender a la población más vulnerable en medio de la pandemia por la Covid-19.

La Resolución No. 1386 del 11 de diciembre de 2020 prohíbe actividades que conlleven aglomeraciones. En Atlapa, esa noche habían 400 voluntarios, sin contar los altos funcionarios, sus escoltas y los músicos contratados. Por lo pronto, algunos como el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Rognoni, han dicho que las personas que asistieron fueron “hisopadas”, en referencia a quienes se hacen la prueba que detecta la Covi-19.

Mientras tanto, Carrizo, quien fue grabado bailando con una reguetonera en la fiesta de Atlapa, reapareció ayer en el centro de operaciones de Panamá Solidario, en Coclé. En un video divulgado por la Presidencia, se observa al vicepresidente saludando a personas que trabajan en el programa y metiendo bolsas de comida en un camión. Su voz en off anima la pieza audiovisual. El “programa mantuvo la paz social en el país”, se escucha.

A los voluntarios

Cortizo, en tanto, estuvo ayer en Chiriquí, provincia en la que entregó 26 toros de alta genética, ayudas a productores, becas, títulos de propiedad, sillas de rueda, kits escolares, entre otros. Allí citó unas palabras del cardenal José Luis Lacunza, quien estaba en el acto: “quien gobierna no tiene vida propia”.

“Sí, cardenal, yo no tengo vida propia, porque cuando decidí correr en tres ocasiones sabía perfectamente bien que si este trabajo se hace bien, si se hace bien (aquí subió el tono), no tenemos vida propia (...)”, manifestó. Destacó el papel de los voluntarios de Panamá Solidario: más de 6 mil 500 hombres y mujeres que, dijo, no solamente han empacado comida, sino que la han distribuido, incluso en el medio del huracán ETA.

“Ese es el Panamá que nosotros tenemos, y me siento orgulloso de mi país, nosotros unidos, nadie nos gana. Nos arrodillamos solamente para orar, para pedir sabiduría, fuerza, salud, serenidad, y humildad. Para más nada”, aseguró el mandatario.