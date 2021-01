‘El Minsa tiene la responsabilidad de ser claro con la información sobre la vacuna’

TRATAMIENTO

La vacuna contra la Covid-19 sigue generando expectativa en el país, luego que se anunciara la llegada del primer lote entre el 18 y el 25 de enero, y que habilitaran un formulario de inscripción para las personas interesadas en recibir la inmunización y que están en la fase cuatro: personas de 50 a 59 años, maestros, conductores del transporte público y población en general.

Para el infectólogo pediatra Javier Nieto hay una responsabilidad de la autoridad sanitaria, es decir el Ministerio de Salud (Minsa), de ser clara en la información que suministra sobre la vacuna a partir de ahora y hasta que comiencen a llegar los lotes, y además de no descuidar las medidas no farmacológicas, como: lavado de manos y uso de mascarillas.

“Que las buenas noticias no diluyan lo que se viene haciendo. La comunicación tiene que ser basada en hechos y no en expectivas porque después no se cumple y genera incertidumbre e insatisfacción”, manifestó.

Al ser consultado sobre los formularios de registro de vacunación para las demás fases, el Minsa informó ayer que aún se encuentra en etapa de ajuste en la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.

El Minsa indicó este martes que en el transcurso de la semana se estarían emitiendo los demás registros. La fase dos corresponde a adultos mayores de 60 años de edad y pacientes con enfermedades crónicas, mientras que la tres corresponde a los pueblos originarios y a población que vive en zonas de difícil acceso.

Itzel de Hewitt, coordinadora nacional del Programa Ampliado de Inmunización del Minsa, reiteró ayer que el primer lote de vacunas que llegará al país va dirigido a los profesionales de la salud, seguridad pública, aseo, entre otros en la primera línea de la lucha contra la Covid-19, así como a adultos mayores encamados o en asilos.

“Estamos adecuando las fases para suministrar las vacunas de forma correcta”, dijo la funcionaria.

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, indicó que mantienen una coordinación en este tema con el Minsa, ya que, por ejemplo, en su caso deben dar a conocer la lista de personal de salud que está en la primera línea en la lucha contra el virus.