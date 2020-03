El Molirena se quedará sin su cuota en el gabinete de Cortizo

POLÍTICA

No será del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena). El próximo ministro de Gobierno será un miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y con ello el colectivo del gallo deja de estar representando en el gabinete del actual gobierno.

La noticia la dio el propio presidente Laurentino Nito Cortizo ayer. Lo hizo 12 días después de que se comunicara la renuncia de Sheyla Grajales, militante del Molirena.

“Yo voy a estar designando esta semana a un nuevo ministro o ministra, y va a ser perredé. Sí, va a ser perredé”, reiteró el mandatario como para que no quedara duda sobre quien manda y hace las designaciones en el país.

Incluso, adelantó el perfil de la persona que nombrará: abogado y con experiencia en las áreas del ramo.

Grajales fue la segunda figura del Molirena que se va del puesto. El 5 de febrero pasado, el propio Cortizo destituyó a Carlos Romero en medio de la crisis suscitada por la fuga del asesino múltiple Gilberto Ventura Ceballos de la Nueva Joya.

¿Juan Hernández?

¿Quién será el próximo ministro? En el círculo político cercano al gobernante se menciona el nombre de Juan Hernández, quien fue diputado por el PRD en la Asamblea Nacional entre 2004-2009. Actualmente, es asesor del Ministerio de la Presidencia con un salario de $5 mil.

Ayer, el gobernante también habló del futuro de la alianza con el Molirena, luego de que el diputado Miguel Fanovich pusiera en duda el pacto si no no se nombra a un Molirena en ese cargo. “No puede estar considerada esa alianza a que me digan, ey, ese es mi espacio. Ese espacio es del Presidente, que es el que nombra”, dijo.

Cuando le preguntaron por las palabras de Fanovich, dijo: “Yo lo conozco perfectamente bien. Pienso que se tomó una chicha de saril cargada en jengibre. Yo lo conozco. Ey, dile que tranquilo”.

En tanto, en el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional, Fanovich cuestionó duramente ayer al Gobierno por las malas condiciones de las escuelas, el desempleo y porque el sector de la construcción, prácticamente, está paralizado.

Sin embargo, Fanovich dijo ayer: “yo no soy quien para romper la alianza”. A diferencia de anteriores declaraciones en la que indicó que si el mandatario Cortizo no nombraba a un molirena como ministro de Gobierno “se rompería la alianza”.

Quien ha guardado silencio sobre el asunto es su copartidario Francisco Pancho Alemán, presidente del Molirena.