‘El momento de cerrar es ya’

Knockout

¿Por qué confiar en una vacuna creada en 10 meses, si las vacunas más importantes del mundo han demorado años en crearse?

Las vacunas para la familia del coronavirus se vienen estudiando desde 2002; las plataformas que se están usando no son nuevas, y las empresas produjeron la primera remesa (lo que más demora) bajo riesgo de que no se las aprobaran.

Las empresas que trabajan en la vacuna, ¿compiten o colaboran?

Compiten, pero todas saben lo que está haciendo la otra. Quizá porque es claro que ninguna podrá suplir sola la demanda mundial. La meta es colectiva.

La vacuna de Pfizer requiere menos 70 grados de almacenamiento. ¿Eso será posible en Panamá?

La tecnología existe, pero muy limitada. Se puede usar hielo seco, que las mantiene 14 días, o sacarlas a una nevera estándar y usarlas en menos de cinco días.

70% de la población debe vacunarse para lograr la inmunidad de rebaño. ¿Qué pasa si no llegamos al 70%?

Seguiremos en las mismas. Sin vacunación no vamos a salir de esto.

¿En qué tiempo estima que el 70% de la población esté vacunada?

No antes de 2022. Y depende de la responsabilidad y solidaridad de la gente.

¿Qué tiempo debe pasar desde que me vacuno hasta que quedo protegida?

La protección comienza a partir de los 10 días, pero parece ser total desde una semana después de la segunda dosis.

¿Qué pasa si solo me pongo una dosis?

Lo más seguro es que no vas a alcanzar inmunidad total ni duradera.

¿Sirve si me pongo la primera dosis de una marca y la segunda de otra marca?

No hace ni fú ni fá. Alborotas el sistema inmune y una podría anular a la otra. Es como sonar la alarma de fuego y la de ladrones en tu casa. Uno piensa que el otro respondió, y ninguno responde.

Hay miedo de que las vacunas con tecnología de RNA mensajero afecten el material genético. ¿Mito o posible?

Mito. Esas vacunas no tienen acceso a los controles genéticos del cuerpo. Es como decir que una persona, desde el baúl del carro, puede manejar el timón.

¿Cuándo volveremos a abrazarnos?

Cuando alcancemos la inmunidad de rebaño y bajemos el RT tanto que casi nadie pueda transmitir el virus.

¿Las vacunas evitarían la infección o solo harían que fuera más leve?

Lo más seguro es que no te vas a enfermar, pero si te enfermas, será leve.

Si me vacuno, ¿no transmito el virus?

La vacuna es como usar capote en un día de lluvia. Tú no te vas a mojar. Si alguien sin capote te toca el capote tú te podrás mojar un poco... él se puede empapar. A menos que ambos tengan capote.

¿Necesitamos varias vacunas porque de una sola no alcanzaría, o porque no todas funcionan bien para todos?

Exactamente por las dos cosas.

¿Se sabe cuánto durará la protección de la vacuna?

No, pero parece que varios meses.

Si me dio el virus, ¿debo vacunarme?

Sí, porque esa inmunidad no les va a durar por mucho tiempo.

¿Habrá que vacunarse todos los años, como para la influenza, o una vez cada X cantidad de años?

Aún no sabemos.

¿Su mensaje a los antivacunas?

Respeto su posición, pero no manipulen al resto de la población que sí quiere ser responsable y solidaria.

Alérgicos. ¿Podrán o no vacunarse?

Sí, salvo que la alergia sea de tipo severo, anafiláctico.

¿Embarazadas?

No sabemos aún. De hacerlo, sería para mujeres de alto riesgo y cuyo embarazo ya entró en el tercer trimestre, cuando el bebé tiene formados todos sus órganos.

¿Mujeres lactantes?

No sabemos tampoco.

¿Personas inmunosuprimidas?

Si a ti o a mí nos inyectan el virus disfrazado, el cuerpo responderá y se alistará para combatir el de verdad cuando llegue. A una persona debilitada, hasta el virus disfrazado le puede hacer daño.

¿Adultos mayores?

Si en el resto la protección es del 90%, en ellos podría ser un poco más baja. Pero aún así es protectora.

¿Niños?

No hay data aún.

¿Funcionan las vacunas en diferentes poblaciones, etnias y comorbilidades?

Hasta ahora parece que sí.

Cuatro voluntarios del estudio de la vacuna de Pfizer sufrieron parálisis de Bell. ¿Tuvo que ver con la vacuna?

Nada lo vincula. Y cuatro casos en más de 40 mil es la misma frecuencia que en los que no se vacunan.

Y los seis fallecimientos en ese estudio, ¿se dieron por la vacuna?

No. La mayoría fueron por problemas del corazón no asociados a la vacuna.

Si el virus muta, ¿la vacuna seguirá siendo efectiva?

Probablemente sí, pero dependerá de la mutación.

¿Cuántas mutaciones llevamos?

En Panamá, como 500 detectadas por el Instituto Gorgas.

¿Tenemos la tecnología para registrar los efectos adversos y demás, o no?

Sí, nada más necesitas una computadora, un epidemiólogo y alguien que registre. Lo que se necesita es voluntad…

¿Reduce la circulación el toque de queda o, con menos tiempo para llegar a casa, favorece las aglomeraciones?

El fin es lo primero, pero en la práctica pasa lo segundo. Eso es como el año nuevo. Se forma el revulú antes de las 12.

La cuarentena debe ser, en teoría, por 14 días seguidos. ¿Fraccionarla en dos arroja los mismos resultados?

Lo dudo. El virus se manifiesta en 10 a 14 días. Los días de libertinaje en medio garantizan un alza en muertes, ventiladores y hospitalizaciones a los 14 días.

Ley seca. ¿Qué tan efectiva es?

En mi concepto, muy. Donde hay el alcohol no hay máscara ni distancia que valga. El único periodo en el que se controló razonablemente la epidemia fue cuando hubo cuarentena total y ley seca.

Confinamiento con 600 mil salvoconductos, ¿es confinamiento?

No. Hay salvoconductos necesarios, pero eso se salió de control.

Con los números como van, el personal agotado y la economía abierta, ¿cuánto tiempo resistiremos sin tener que volver al confinamiento total?

El tiempo se acabó. El momento de cerrar es ya. Y no podemos agarrarnos de Navidad, Año Nuevo y carnavales: ya casi nos hundimos. O nos unimos para salir a flote, o será un sálvese quien pueda.

Panamá Oeste, Panamá centro y San Miguelito tienen el 65% de los casos. ¿Aislamiento total o en esas áreas?

En esas áreas. Y preocupa la comarca Ngabe, pues sus líderes determinaron no usar mascarillas. Si se quedaran allá no habría problema, pero trabajan fuera...

El mayor foco de contagio: ¿reuniones sociales o transporte público?

Los dos. Pero las reuniones duran más.

¿Dónde hay más contagios, en las playas o en los casinos?

En los lugares cerrados. Por mucho.

¿Cómo le va siguiendo las cifras aquí?

Son muy confusas de entender. Necesitamos volver a los informes diarios y detallados, y a la posibilidad de preguntas. Y no dicen cuántos son asintomáticos, y de los negativos, cuántas son pruebas repetidas. Esa baja puede ser una ilusión.

Salida de Turner, ¿hizo la diferencia?

No lo personalizo, pero la información tomó un rumbo radical ese momento.

¿Si hay dos enfermos en una casa se pueden aislar juntos o no?

Debe ser individual, porque la carga viral de uno puede ser más alta y empeorar al que iba a tener un cuadro más leve.

Asintomáticos. ¿Contagian igual que una persona con síntomas o no?

Contagian, pero parece que más leve.

Solo el 0.08% de los menores de 20 años muere. ¿Por qué?

Su sistema inmune es más fuerte y está mejor entrenado que el de los adultos para enfrentarse a nuevas infecciones.

¿Es cierto que el grupo O, sobre todo el negativo, se infecta menos?

Parece que sí, pero no hay diferencia en la mortalidad, que es lo que más importa.

Plasma convalenciente. ¿Sirve o no?

Ayuda, pero no resuelve.

A hoy, ¿qué tratamientos sirven?

Para la mortalidad, remdesivir y dexametasona. Para prevenir, solo la vacuna.

Ante el repunte de casos, ¿ya quedó demostrado que la hidroxicloroquina no funciona?

Nunca se demostró que funcionara. El repunte de los casos lo confirmó. La curva no bajó: subió. Y nunca se nos ha dicho cuántos pacientes la han tomado.

Si no sirve, ¿por qué hace dos semanas se estableció como obligatoria para los pacientes del Seguro?

En Panamá no se está siguiendo la medicina basada en evidencia. Y además se ignoró la directriz del etiquetado, que estipula que las dosis no deben sobrepasar los 400-600 miligramos. Están dando 800. Y no hay tal cosa como hidroxicloroquina a corto plazo: eso se queda de tres a cuatro meses en el cuerpo. Si causa daños a la retina o al corazón, ¿por qué tomarla?

La amantadina también la ordenaron como obligatoria. ¿Hay estudios al respecto?

Serios no. Y es medicamento de uso delicado, hasta ahora no recomendado ni avalado para la Covid.

Y de la ivermectina, que está en los kits para pacientes ambulatorios...

No tiene sentido... Eso se usa para tratar parásitos en ganado, perros y caballos. Y para los piojos en humanos.

Y, ¿el dióxido de cloro?

Es un pesticida y desinfectante tóxico. En embarazadas causa defectos en el corazón y tiroides del bebé, además.

Su mensaje a Ramón Fonseca Mora, Juan Carlos Tapia y demás ‘todólogos’ que promueven teorías falsas.

Yo no sabía que eran médicos… Con todo respeto, ni los médicos ni la medicina se improvisan.

Y, ¿su mensaje a los médicos que promueven medicinas no probadas? ¿Es terquedad, convicción o negocio?

Ego. Les queda en la consciencia.

El Fauci panameño.

Xavier Sáez-Llorens.

Su cuestionamiento a las autoridades.

Usen los fondos de la hidroxicloroquina, la ivermectina y la amantadina, que no funcionan y le quitan la posibilidad a los que sí lo necesitan, en darle agua y jabón a la gente y en invertir en ciencia: Senacyt, Gorgas y la nueva facultad de Medicina. Y dos, expliquen las cosas. Da mejores resultados que a la brava. Con todo respeto, no insulten nuestra inteligencia.