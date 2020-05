El Ministerio Público investiga el hospital modular de Albrook

OBRA

La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación por posible delito contra la administración pública en el proceso de contratación del hospital modular por $6.9 millones, informó el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa.

El funcionario dijo que, aunque la emergencia por la pandemia provee un “estado de relajamiento” en las contrataciones, los funcionarios tienen que ser “más cuidadosos” con los fondos.

“La principal herramienta con la que se vacuna el Estado para evitar actos de corrupción es la transparencia”, indicó.

El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje, leyó ayer una carta de SmartBrix que decía que los “componentes usados para el hospital pasaron por nuestro proceso de manufactura y control de calidad... para ser integrado en estructuras modulares de primer uso”.

Salvo la carta de SmartBrix, Sabonge no aportó documento alguno que evidencie que el material modular no ha sido utilizado con anterioridad.

El Procurador pedirá peritos ‘imparciales’

El procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, reveló que ha iniciado una investigación sobre la construcción del hospital modular Panamá Solidario, por cuya estructura física el Estado desembolsará unos $7 millones.

El funcionario reveló que la investigación comenzó el pasado lunes 18 de mayo, tras publicaciones de La Prensa que detallan el procedimiento de contratación y la entrega de la obra.

Ulloa instruyó a la Fiscalía Anticorrupción para que recabe información que está surgiendo sobre el contrato entre el ministro de Obras Públicas (MOP), Rafael Sabonge, y la empresa SmartBrix Centroamérica.

Además, confirmó que en los próximos días pedirá documentación al MOP y a SmartBrix sobre el contrato.

Investigación

El Ministerio Público solicitará apoyo de la Contraloría y de peritos de la Universidad Tecnológica, la Universidad de Panamá y otros “imparciales” para levantar un informe técnico que determine la calidad de la obra.

Ulloa resaltó que buscan saber cómo se celebró el contrato, su ejecución y la entrega de la obra. “Queremos saber si lo que se recibió fue lo que se contrató o si tenían conocimiento de lo que se estaba entregando”.

También pedirá a la Autoridad de Aduanas un informe sobre la condición de las estructuras prefabricadas importadas por SmartBrix.

Una investigación de este medio reveló que SmartBrix importó 160 módulos de segunda mano de Costa Rica, que coincide con la cantidad de módulos usados para construir el hospital. Aduanas confirmó que en 2020 SmartBrix no ha importado este tipo de mercancía.

Responde Sabonge

En conferencia de prensa, Sabonge afirmó ayer que SmartBrix comunicó que “en el caso puntual del hospital Panamá Solidario, certificamos que todos los componentes utilizados para armar el proyecto pasaron por nuestro proceso de manufactura y control de calidad, tanto local como internacional, para ser integrado en estructuras modulares de primer uso”. Pero ni el ministro ni la empresa precisaron si los módulos eran nuevos o no.

Donación

El procurador informó ayer que pedirá información al procurador de la Administración, Rigoberto González, sobre la donación de la empresa China Construction America (CCA) para convertir temporalmente el nuevo centro de convenciones de Amador en un hospital nivel 1, con más de mil 500 camas.

“Vamos a unir la investigación de la donación del hospital”, explicó Ulloa (ver nota relacionada).

Sabonge restó importancia al ofrecimiento de CCA: “Sólo fue un acercamiento informal el 24 de marzo, en horas de la noche”, a través del ministro de Turismo, Ivan Eskildsen, como administrador del centro convenciones Amador.

Aseguró que el ofrecimiento de la donación llegó “vía Whatsapp, de un borrador de propuesta de la empresa CCA. Ellos [CCA] en su mensaje dicen que podrían evaluar donar las divisiones internas, pero el Gobierno tenía que comprar todo el equipamiento”.

Ayer, Sabonge no abordó varios temas. Uno de ellos sobre un posible conflicto de interés al haber llamado a la licitación del hospital a un antiguo socio comercial. Sabonge aparecía como directivo de una sociedad –The Pole At The 8th Hole Corp.– junto al presidente de VA Project International, Jaime Ventura Cervera. Sabonge renunció a esa sociedad en abril de 2019.

Sabonge reveló hace unos días a La Prensa que el 14 de marzo pasado llamó a TKL Import & Export, VA Project y SmartBrix para que ofertaran y dos días después, llegaron sus cotizaciones.

El ministro tampoco abordó el tema del costo final del hospital ni aportó pruebas que evidenciaran cuándo los modulare del hospital se importaron o pruebas de que estos fueran de primer uso.