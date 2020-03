‘El mundo no se acaba; no todo lo podemos controlar’

Jorge Luis Prosperi

Reiteremos en lo básico. Principales síntomas del coronavirus.

Fiebre, tos seca y falta de aire.

Y, ¿cómo diferenciarlo de una gripe?

Es difícil, porque estamos en temporada de resfriados y salvo que hagan los exámenes, los síntomas son iguales. Ese será el mayor problema del sistema de salud.

¿Con qué síntoma hay que ir al doctor?

Cuando en la línea 169 te manden a ir.

Están congestionados y no responden.

Sí, es verdad. Yo diría que si tienen los síntomas se queden aislados. Porque eso es lo que les van a decir en el hospital. Y si empeora, entonces que vayan.

¿Cuál es el tratamiento para el coronavirus, fuera del aislamiento?

Ninguno. Si el médico se desespera, puede ofrecer algo como venoclisis quizá, u oxígeno, pero no hay tratamiento.

Se habla de 14 días en cuarentena. ¿En cuánto tiempo se desarrolla el virus?

En promedio, el periodo de incubación del virus es 14 días, pero puede ser de 20 o 25 días. Pero si en 14 días no se ha desarrollado, el paciente puede retomar su vida.

El peor momento del virus.

En la mayoría de los casos, cuando les dicen que están infectados. Y del séptimo al noveno día se puede agravar. El resto del tiempo, es lidiarlo. La vida sigue.

¿Después de cuánto tiempo sigue siendo uno contagioso?

Hay quienes salen positivo, los dan de alta tras salir negativo en otras pruebas, y recaen. No sabemos cuántos pueden volverse contagiosos de nuevo.

Hablan de mitigación y de contención. ¿Cuáles son las otras fases?

La de contener la histeria y el pánico.

¿Después de cuántos días de tener el virus se manifiestan los síntomas?

Cinco a seis días.

Y, en ese tiempo, ¿ya son contagiosos?

Al parecer, sí. Pero la mayoría de los contagios son cuando ya hay síntomas.

¿Qué medidas tomar en casa cuando hay un enfermo o en cuarentena?

Aislarlo en un cuarto bien ventilado, solo recibir visitas de quien lo atiende y con mascarilla, que todo lo que use, lo use solo él y, si no es posible, que se desinfecte bien, y que no use aire acondicionado.

¿Por qué no usar aire acondicionado?

El frío y resequedad del aire acondicionado alargan la vida de virus.

Triste: la mayoría de los consejos aplican solo a personas acomodadas...

Así es: muchas casas no tienen varias habitaciones ni ventilación ni baño.

¿Cómo reacciona este virus ante el calor y la humedad de Panamá?

Hay científicos con la esperanza de que el virus no supera los 30 grados. Pero eso no es claro y no debemos confiarnos.

Y, a nivel alimenticio, ¿hay algún cambio que hacer o eso no funciona?

Lo que decían las abuelas. Comer bien.

Las naranjas están subiendo de precio. ¿Tomar vitamina C sirve?

Histeria. Eso no es remedio. Aunque una limonadita con miel no hace daño.

En los negocios y escuelas, ¿qué hacer?

Dejar las puertas abiertas para que no haya que tocar la puerta, desinfectar bien los baños y, en restaurantes, limpiar profundamente la mesa después de cada cliente. Y reducir las reuniones no esenciales. Pero mascarilla no sirve de nada.

¿Por qué cerraron las escuelas hasta el 7 de abril y no menos o más?

Porque se supone que todos los contactos de todos los enfermos van a enfermar también. Pero si esto se desata más, habrá que alargar ese cierre de las escuelas.

¿Hasta cuándo cree que durará esto?

Los chinos están en su tercer mes, y en su segundo mes fue que empezaron a bajar. En Panamá, creo que tendremos un gran aumento, pero creo que los casos empezarán a bajar a los dos o tres meses.

Es normal que la cantidad de enfermos esté subestimada. ¿Por qué?

Porque un buen porcentaje tiene síntomas mínimos y no se diagnostica. Tenemos el triple más de enfermos de lo que tenemos confirmados. O más.

Los muertos, ¿seguirán aumentando a este ritmo?

Empeorará. En China subió a 4% y al principio era 2% de los casos confirmados. Van a seguir subiendo hasta que no pasen cuatro cosas: se evite el contagio, los enfermos no sean inmunes al sanar, no tengamos una vacuna y no descubramos un tratamiento adecuado.

Restricción de vuelos, ¿por qué no?

El impacto económicamente es enorme y médicamente es mínimo. Hay quienes toman algo para la fiebre, o que mienten para no quedar en cuarentena… no funciona: ya está aquí.

¿Hay áreas que podrían sitiar?

No todavía, pero podría pasar.

¿Cuántos casos espera que tengamos?

Si la epidemia se comporta como en China, podemos esperar 5 mil a 6 mil casos.

Enrique Lau habló de 25 respiradores disponibles. ¿Cómo eso va a ser suficiente, con todo lo que usted dice?

Por supuesto que no va a ser suficiente. Podemos tener de 100 a mil muertes. Esperemos que sean menos de 200. Pero en el mejor de los casos, esa es la cantidad de gente que va a necesitar respirador.

Y, ¿a cuántos mata la influenza al año?

150 a 200 por año. Y con vacuna...

¿Por qué Ángela Merkel habla de que de 60% a 70% de su gente enfermaría? Usted habla del 0.1% de la población…

Ella suma los no diagnosticados.

La respuesta de cada país dependerá de si el sistema de salud es robusto o no. ¿Estamos preparados?

El sistema puede atenderlos. Para eso necesitamos que la población siga las medidas para no necesitar hospitalización. Además, debemos tener al menos 100 camas vacías, y tener la capacidad y el espacio para diagnosticar. Eso no lo hay.

Cuando se mezcle el periodo de influenza con esto, ¿qué va a pasar?

Eso va a ocurrir. El pánico va a aumentar y el sistema podría colapsar.

Con lo que ha dicho, hasta a mí que no soy paranoica me está dando miedito.

¿De qué, si eres joven y sana? Esto afecta seriamente al 2% de las personas. Que tú seas una de las máximo 500 hospitalizadas es más difícil que ganarte la lotería.

Los respiradores son para casos graves. ¿Los nebulizadores sirven?

Solo para los que tienen asma, pero no por el coronavirus.

¿Aconseja cancelar citas médicas?

En personas sanas, no. En enfermos o ancianos, solo ir si es necesario.

¿Cuánto es multitud? Porque la conferencia diaria es multitudinaria…

Así es. Multitud es que el grupo alrededor tuyo tenga menos de un metro entre cada uno. Pueden ser seis en un elevador.

¿Por qué demoraron en reportar el caso, si antes de morir el director del Beckmann tenía síntomas? ¿Subestimaron lo que pasaba?El diagnóstico al inicio era neumonía bacteriana. No pensaron que era eso.Pero, ¿por qué no se hizo el examen?

Sí, han podido hacerlo. Aunque no había viajado; por eso no sospecharon.

Si él no viajó, ¿quién se lo contagió?

Esa investigación es difícil. Para mí es mejor pensar que no viajó, y que se le pegó aquí. Y actuar como si estuviéramos ya frente a la transmisión comunitaria.

El primer caso, el verdadero primer caso, ¿cuándo ha podido ser?

20 días antes de ese.

Si sabían que era cuestión de tiempo, ¿por qué no pararon los carnavales?

Porque no había casos en Latinoamérica… eso hubiera sido crear pánico. No hay ningún caso como consecuencia de que no se suspendieron los carnavales.

No sabemos eso, ¿o sí? Si esto está aquí hace 20 días, coincide con carnavales.

No sabemos, tienes razón.

¿Hay algo que pudimos hacer mejor como país para prepararnos?

Hicimos lo suficiente. Iba a llegar sí o sí.

En Panamá hay barcos que suplen de combustible a otros buques, y están en contacto con filipinos, chinos, griegos, etcétera. ¿Quién los supervisa?

En teoría, el Minsa está supervisando todo. Espero que lo estén haciendo.

Ejemplos para no seguir.

Ni Bukele ni Trump. No tiene sentido cerrar fronteras, porque esta pandemia se va a extender, hagan lo que hagan.

Tres razones por las que debemos estar tranquilos los panameños.

Porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer, la letalidad es baja y Dios es panameño, ja, ja. Pero a mí me preocupa que no cumplamos con nuestra parte.

Lo más ridículo que ha visto en redes.

Esas estupideces relacionadas a matrimonio igualitario, que es castigo divino…

Su mensaje al pastor Edwin Álvarez.

Hablar sin fundamento sobre salud pública es terrorismo.

¿Qué tan cercano debe ser alguien para ser considerado sospechoso?

Haber estado a menos de un metro.

¿Cómo se transmite el virus?

No se mueve por sí solo. Necesita que lo trasladen de una persona a otra. No es con el aire, es con las manos y superficies.

¿Cuál es el promedio de contagio alrededor del afectado?

De dos a tres personas.

¿Quién se lava mejor las manos? ¿Los ciudadanos o las aseguradoras?

Las aseguradoras, sin duda. Son unas vagabundas. Están esperando a que se declare epidemia local para no cubrir.

¿Barra o jabón líquido, o da igual?

Cualquiera mientras haga espuma.

El tema es que hay muchos sin agua ni posibilidad de comprar gel...

Eso es delicado. El gobierno deber garantizar agua, al menos con cisterna.

¿Qué otra acción deberían tomar?

Quizá establecer horarios escalonados para que se descongestione el transporte.

¿Cómo se explica que el gel se desabastezca y el jabón no?

Y el gel es más caro. Ignorancia. Y viveza, porque hay mucha reventa.

¿Qué nos ha enseñado el coronavirus?

Dejó en evidencia la xenofobia, la fragilidad del sistema de salud y la falta de solidaridad… nos ha recordado que no hemos tomado en serio las señales de alarma que nos vienen dando estos virus desde hace tiempo, porque se acaban y nos olvidamos de todo. Y nos enseña que el mundo no se acaba si nos toca quedarnos en casa y que no todo se puede controlar.

Perfil

Pediatra y especialista en salud pública y gestión de servicios de salud. Fue director del Hospital de Chepo, del sistema integrado de salud de Bayano, director médico del Hospital del Niño, director general de Salud. Fue representante de la OPS en Ecuador, Nicaragua y Costa Rica.