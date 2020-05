El pequeño negocio que deja grandes beneficios

PRECIOS EXORBITANTES

El diputado Raúl Pineda (PRD) lo niega: ni él ni sus hijos le venden productos o servicios al Estado, a través de la empresa Servicios Múltiples Rama.

Hasta 2019, los dignatarios de esa sociedad eran dos de sus hijos, y hoy figura como uno de sus directores un empleado suyo en la Asamblea Nacional. Mientras, el que se identificó como nuevo y único dueño de la empresa no está muy seguro de cuándo se la compró a los Pineda.

Pero desde 2019, la empresa ha incursionado exitosamente en negocios con el Estado, en varios casos, de forma directa: jardinería en la Asamblea Nacional; insumos para cocina en el Ministerio de la Presidencia; recolección de basura en el Municipio de San Miguelito, y ahora, en tiempos de pandemia, agua y mascarillas para el IMA. Ahora, uno de esos hijos de Pineda que dejaron la empresa trabaja para el Gobierno.

Negociados en tiempos de la crisis sanitaria

La sociedad Servicios Múltiples Rama le vendió agua embotellada al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) a un precio escandaloso: 80 centavos la botella de 350 mililitros, pese a que la institución usualmente las paga a solo 15 centavos, gracias a un convenio marco.

Cuando este medio le preguntó a la empresa la razón de tan enorme diferencia de precios, la respuesta giró en torno a una supuesta confusión.

La compra se hizo en medio de la actual pandemia, bajo la modalidad de compra urgente, a través del Programa Panamá Solidario.

Una fuente del IMA dijo que Jorge González, director administrativo de la entidad hasta la semana pasada, hizo la solicitud: 10 mil botellas (de 350 mililitros). Y no tardó en llegar una oferta de Servicios Múltiples Rama que, aunque sus áreas de negocios son la “jardinería, remodelaciones, limpieza e instalación de equipos”, esta venta revela su oportunista incursión en la venta de agua.

Servicios Múltiples Rama, en carta remitida a este medio, relata que si bien es cierto envió una oferta de venta de botellas de agua a 80 centavos la botella, esta “mantenía una referencia de tamaños distintos en relación a los mililitros. Es por ello que una vez hecha la aclaración, se procedió de manera inmediata a subsanar […] el error cometido y se remitió una cotización con los tamaños y cantidad de mililitros requeridos, así como también el nuevo precio...”.

Pero en el IMA cuentan otra historia. Una fuente oficial indicó que la solicitud de compra, firmada por el director de la institución, Manuel Araúz, contaba con especificaciones que no se cumplieron. “Se hizo la transacción, pero cuando el Departamento de Compras recibió la mercancía del proveedor, [las botellas de agua] eran más chicas en cantidad y precio”, resaltó.

Estas diferencias, empero, se pasaron por alto, pues la mercancía fue recibida y se encuentra en las oficinas del IMA.

Si Servicios Múltiples Rama aclaró todo en una nueva oferta, ¿cómo es que envió al IMA botellas de agua que no coinciden con lo solicitado?

Es por ello –informó la fuente– que no se firmará el contrato con la empresa, pues lo recibido no fue lo solicitado. Ello supondría un sustancial ahorro, pues ya no se pagarían $8,000, sino $1,500, si se compraran las 10,000 botellas al precio usual.

Otra nueva línea de negocios de Servicios Múltiples Rama es la de insumos médicos. La empresa logró un contrato directo –también en el IMA– de $27 mil por la venta de 30 mil mascarillas. No hay duda de que la pandemia logró la reinvención de la empresa jardinera.

Antecedentes

Si bien las actividades presentes de Servicios Múltiples Rama, S.A. son interesantes, también lo es su pasado. Fue creada como empresa familiar en febrero de 2014, y de mayo de 2015 a junio de 2019 su secretario y presidente fue un hijo del actual diputado Raúl Pineda (Partido Revolucionario Democrático, PRD), llamado Abraham Rico Pineda. Su hermano, Fernando Enrique, también fue secretario de la sociedad hasta hace un año (abril de 2019). El año pasado, ambos hijos del diputado fueron reemplazados por Omar Ortega.

El emprendedor Abraham Rico Pineda pasó entonces a ser funcionario en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), en el que es coordinador de Planes y Programas, con salario de $4 mil al mes .

El otro que buscó nuevos horizontes y dejó la empresa en julio pasado fue su agente residente, Agustín Lara, quien también migró al gobierno como subdirector del Registro Público, con $6 mil mensuales, tras fracasar como candidato a diputado por San Miguelito en las elecciones pasadas.

El que permaneció fiel a la compañía jardinera fue Salvatore Messina, quien combina simultáneamente sus funciones de director en Servicios Múltiples Rama con las de asistente administrativo en la Asamblea Nacional, con un salario de $2 mil mensuales.

Y Messina es casi de la familia, pues el diputado Pineda confirmó que él es parte de su equipo de trabajo.

Pineda también dijo a La Prensa que, aunque su subordinado es director en la sociedad en la que estaban sus hijos, él no percibe beneficios de sus negocios. Pineda no mencionó cómo sabe eso, considerando que dijo que, aunque sus hijos crearon la sociedad, ya no están vinculados con esta.

Y además de sus hijos, algo debió haber tenido Pineda en esa empresa, pues él mismo dijo que “le vendimos la empresa a Omar Ortega. La sociedad no es mía, no tengo nada que ver con ella ni soy socio ni nadie de mi familia trabaja en ella...”, afirmó. Y es por ello, concluyó, que “yo no vendo agua, gel ni mascarillas”.

Los negocios

Fue justo en la Asamblea Nacional donde Servicios Múltiples Rama explayó sus conocimientos en jardinería. Fue contratada por $42 mil dólares para podar y eliminar maleza, aplicar herbicidas, nivelar terrenos y preparar plantas para los jardines del Palacio Justo Arosemena y del edificio anexo. El contrato fue otorgado en septiembre pasado.

En enero de este año, también trabajó para otro palacio: el de las Garzas, en el que obtuvo un contrato de $4 mil en el Ministerio de la Presidencia, a fin de proporcionar “insumos para el uso de la cocina en eventos que se realizan en el Palacio Presidencial”.

Y entre febrero y octubre de 2019, cobró otros $130 mil en el Municipio de San Miguelito, según datos de la Contraloría General de la República, por limpiar y recoger basura. Hoy, como ya se dijo, dio un salto cuántico, al pasar de la jardinería a vender agua embotellada e insumos médicos. Negocios estos con el particular aroma gubernamental.

El nuevo dueño

Omar Ortega, el nuevo y “único” dueño de Servicios Múltiples Rama, según dijo a La Prensa, no tiene claro cuándo compró la sociedad: “hace dos o tres años”, aunque en el Registro Público aparece que él entró a la sociedad en 2019. Ortega sostuvo que se hicieron cambios en la directiva de la empresa, pero que “en julio de 2019 [fue] que se reflejaron”.

No obstante, las dos reuniones de directiva en las que se hicieron esos cambios no se realizaron ni hace dos año ni tres, sino el año pasado, la primera, en abril de 2019.

“Aparte de haberle comprado la empresa al diputado Pineda, yo no tengo ningún tipo de amistad así fuera de lo normal”, dijo Ortega a La Prensa. Admitió ser un comerciante improvisado, sin licencia para vender ni distribuir insumos médicos. Pero los vende, de todos modos. No había quien le vendiera agua al IMA, así que “con esfuerzo las conseguí”.

Al preguntársele sobre el contrato de jardinería con la Asamblea, dijo que podó los árboles que le pidieron y colocó piedras decorativas en los jardines. Cuando se le preguntó dónde había sembrado las 30 palmeras reales que le exigió el contrato, vino la evasiva: “Bueno, nosotros hicimos lo que nos pidieron”.

IMA pide investigación

Jorge González, el director administrativo del IMA que pidió comprar las botellas de agua, fue destituido. Pero ya llevaba varias compras cuestionables. Por ejemplo, le otorgó un contrato de $17 mil a otra empresa –Suplidora Doble A, que se dedica a la chapistería– para adquirir gel alcoholado. También pagó $12 mil para comprarle 2 mil mascarillas, modelo NK95, a $6 la unidad.

La compra del gel alcoholado no fue refrendado por la Contraloría, “porque [otra vez] se estaba cobrando por un producto que no coincidía con las especificaciones de la factura”, indicó una fuente.

La destitución de González, según el IMA, se habría sustentado por la compra irregular de mascarillas. La Prensa intentó obtener la versión de González, pero la gestión fue infructuosa, ya que el teléfono que poseía le fue retirado al salir de la institución.

El director del IMA, Manuel Araúz, ha solicitado a la Contraloría realizar una auditoría en la compra de las mascarillas pagadas al triple de su valor, así como otras adquisiciones y trámites realizados por González en la institución.