El PRD no revelará la lista de donantes que pagarán la multa

Un informe similar al Estado de Cuenta que dan los bancos es la información que divulgará el Partido Revolucionario Democrático (PRD) cuando recaude los $50 mil de multa que les impuso el Ministerio de Salud por infringir normas sanitarias y reunirse en plena cuarentena.

Así lo aclaró el secretario general del colectivo, Pedro Miguel González, quien ha dicho que la dona ción es la única alternativa que le queda al partido para pagar la multa.

Según González, como el PRD no limitó quienes pueden donar, no se descartan donaciones por parte de alguien que tenga algún interés particular. 'Lo que sí podemos hacer es comprometernos a presentar el balance final”.

González dijo que ya donó, sin precisar cuánto.

Controversia en el PRD por el pago de multa

Varios miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) cuestionaron el hecho de que los directivos habilitaran una de las cuentas del colectivo para recibir donaciones y recolectar los 50 mil dólares de multa que le impuso el Ministerio de Salud (Minsa) por infringir normas sanitarias, tras reunirse en plena cuarentena.

A pesar de que la donación no es obligatoria, hay quienes consideran que la multa no debe ser pagada por donaciones de perredistas, sino por los diputados y directivos del partido que se congregaron el pasado 18 de junio en el restaurante Parrillada Jimmy's, así como de los recursos de las ministras de Estado que forman parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD.

Es el caso de Guillermo Saint Malo Eleta, quien escribió en su cuenta de Twitter: " ¿por qué los más de 500 mil PRD inscritos que Sí han cumplido la cuarentena tienen que pagar por la imprudencia y falta de juicio de 50 copartidarios? En tal caso, a los que les faltó sensibilidad y criterio deben donar al partido todos los fondos para cubrir la multa #noseascongo”.

El expresidente del partido Francisco Sánchez Cárdenas también manifestó su disconformidad. “Yo y miles de miembros del PRD estamos cumpliendo con las disposiciones sanitarias y por nuestra salud personal y comunitaria hacemos el sacrificio. No tenemos por qué pagar ninguna multa de infractores del partido. Esa es la lealtad mal entendida que pulula en nuestro partido. Que prorrateen su multa y la saquen de su bolsillo y les saldrá barato para el daño que le han hecho al sacrificio de toda una nación, sus profesionales y al partido”.

El jueves pasado, tras conocer del encuentro, Cárdenas escribió en su cuenta de Twitter @pachi142: “no se si seré muy radical pero después de lo de hoy y la reacción popular y los cacerolazos, pero opino que hay que ser ejemplar: 100 mil dólares de multa a cada uno de los asistentes al restaurante. 100 mil al restaurante, si no pagan, cierre de AN y parrillada”.

Por su parte, Félix Moulanier, quien en su momento dirigió el Frente de la Juventud del colectivo, dijo a este medio que a ningún miembro del PRD le consultaron realizar esa reunión en ese restaurante, por lo tanto “ninguno de los más de 500 mil inscritos, que representamos más del 99% de la membresía, debemos pagar una multa impuesta por una imprudencia de quienes tomaron esa decisión”.

Planteó que todos los panameños, sin distinción de banderas políticas, “tenemos la responsabilidad de unirnos y protegernos del virus y proteger a la ciudadanía de la propagación del mismo, y para eso todos tenemos que cumplir con las medidas impuestas por el Minsa”.

El informe

Este lunes, el PRD anunció que habilitó una de las cuentas de donaciones privadas del partido para recolectar los fondos necesarios a fin de cancelar la multa.

Pedro Miguel González, secretario general del colectivo, dijo que la donación era la única alternativa que le quedaba al partido para pagar la multa.

Los magistrados del Tribunal Electoral fueron claros al señalar al PRD que el dinero no puede salir del subsidio estatal que el Estado le da al partido.

En ese sentido, González se comprometió a presentar al país un informe sobre las donaciones cuando recolecten los $50 mil.

No obstante, al preguntársele si se hará público el nombre de los donantes, aclaró que en el informe “aparecerá el detalle que ofrece el Estado de Cuenta de un banco. No creo sea necesario más que eso”.

El PRD no ha puesto ninguna limitación respecto a quienes pueden donar. González no descarta que se reciban donaciones de personas que tenga algún interés particular y, por ello, se comprometió a presentar un informe.

El 18 de junio, luego de culminar las sesiones extraordinarias, los diputados del PRD y miembros del CEN se reunieron Parrillada Jimmy's de Coco del Mar, en medio de los llamados del Minsa a la población para evitar la propagación del nuevo coronavirus, que incluyen, precisamente y entre otras medidas, evitar las aglomeraciones de más de 10 personas y el cierre de los restaurantes.

El encuentro provocó la reacción de los ciudadanos, que protestaron frente al restaurante mientras los diputados estaban reunidos.

Aunque el Minsa anunció la multa al PRD, por este caso ya se presentó una denuncia ante Procuraduría de la Nación contra las ministras de Salud, consejera en temas de Salud y Trabajo, Rosario Turner, Eyra Ruiz y Doris Zapata, respectivamente, quienes forman parte del CEN del partido.

Ellas, al igual que los diputados, han sido “exculpados” por el secretario del PRD, quien ha dicho que reunirse en el restaurante fue su decisión.

Durante la cita, los diputados de la bancada del PRD y el CEN avalaron la candidatura a la reelección de Marcos Castillero como presidente de la Asamblea Nacional en la próxima legislatura, que arranca el 1 de julio.