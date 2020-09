El trabajo estatal en tiempos del virus

COVID-19

En tiempos de pandemia, por los menos 25 mil 74 funcionarios de carrera administrativa, hasta el pasado 12 de junio, se mantuvieron en el sistema bajo distintas modalidades: teletrabajo, trabajo a disponibilidad, ausencia justificada por permiso retribuido recuperable, vacaciones, tiempo compensatorio y de forma presencial.

Así lo describe un cuadro estadístico de la Dirección General de Carrera Administrativa (Digeca), entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia. Estas modalidades fueron puestas en marcha por el Gobierno para mantener operativos en el sistema a miles de funcionarios, sin tener que despedirlos, suspender temporalmente los contratos o reducir la jornada laboral, como ha ocurrido en el sector privado, debido a la paralización de las actividades económicas por la pandemia de la Covid-19.

Sin embargo, el documento solo tiene datos de 36 de las 83 instituciones del Gobierno que enviaron la información a la Digeca sobre la planilla estatal, por lo que no se sabe si el resto de los funcionarios trabajaron y en cuál modalidad.

En el documento, la Digeca detalla que 4 mil 252 adoptaron la modalidad de teletrabajo, mientras que 8 mil 362 estuvieron en trabajo a disponibilidad.

“ Ya la mayoría de los funcionarios ha retornado. Los que están quedándose en casa son personas de mucho riesgo”. Osvaldo De La Guardia, director de la Digeca

Al renglón que denominan ausencia justificada por permiso retribuido recuperable se acogieron 1,138. Además, se enviaron de vacaciones a 2 mil 454 funcionarios y se les otorgó tiempo compensatorio a 120. Mientras que 8 mil 748 laboraron de forma presencial.

Se observa también que entre las entidades que más usaron las modalidades en mención fueron la Caja de Ahorros (2,037) y el Cuerpo de Bomberos (2,015) de Panamá. Seguidos de la Universidad Tecnológica y el Ministerio de Cultura.

El documento no muestra la cantidad de funcionarios que se acogieron a las diferentes modalidades en ministerios como el de la Presidencia.

En su momento, mediante un decreto ejecutivo, el Ministerio de Salud anunció que el retorno de los funcionarios sería de forma “gradual”, por lo que no todos regresaron a sus puestos.

En ese sentido, Osvaldo De La Guardia, director de la Digeca, explicó a este medio que tras la apertura de varios bloques económicos, las modalidades de trabajo han ido cambiando y más funcionarios se han ido incorporado a sus puestos “El informe está variando”, precisó. Señaló que el documento es un “muestreo” y que para ese entonces (12 de junio), solo 36 de las 83 instituciones del país habían suministrado datos. “Hemos pedido actualizar el cuadro”, dijo.

Esa cantidad de funcionarios, en su momento, representó casi el 10% de la planilla estatal, que es de 239 mil 460 servidores públicos.

Los encargados de establecer en qué modalidad se incluye a cada funcionario son los jefes de Recursos Humanos de las instituciones, quienes a través de un formulario que completaba cada trabajador, escogen la forma de desempeñar sus funciones.

Las modalidades

En su momento, De La Guardia manifestó que la mayoría de los jefes de departamento estarían en teletrabajo. Mientras que en disponibilidad inmediata (las ocho horas), aquellos cuyas funciones no requieren estar en la oficina y su labor es específica. A ese personal, manifestó De La Guardia, se le delegaría funciones y semanalmente tenía que hacer un informe.

La ausencia justificada por permiso retribuido recuperable, modalidad muy usada en España, explicó, es cuando el funcionario no ejerce funciones porque las condiciones no lo permiten. Generalmente son personas en riesgo o que no cuentan con una computadora para trabajar desde casa.

Proyecto de ley

El pasado jueves, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley en tercer debate para darle más facilidades a los funcionarios para ejercer sus labores en medio de la pandemia.

Los adultos mayores de 60 años de edad, mujeres embarazadas o personas con discapacidad, con tratamiento o con enfermedades crónicas o degenerativas, entre otros, podrán acogerse a teletrabajo de manera parcial o completa. Y si desempeña funciones para las cuales su presencia física es indispensable, el trabajador podrá solicitar una reasignación temporal de laborales. También propone la modalidad de ausencia justificada. Este tiempo no podrá descontarse de vacaciones o compensatorios.

El proyecto dice también que tras superar la crisis por la Covid-19, las instituciones deben tomar las medidas para que estos funcionarios regresen a sus puestos.