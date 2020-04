Entrega de bolsas de comida y vales, bajo la lupa ciudadana

PLAN SOLIDARIO

Fotos y videos ciudadanos, así como cuestionamientos de la propia clase política dejan en evidencia que las bolsas de comida y vales que entrega el Gobierno, con la ayuda de los gobiernos locales, se estarían haciendo “bajo un criterio político”.

Las quejas son mayores en el interior del país. Se cuestiona que la ayuda que se está entregando a algunas comunidades no sea suficiente y que los gobiernos locales, en muchos casos, solo la entregan a sus conocidos.

“No engañen, el pueblo está pendiente. Están dejando bolsas de comida de más en algunas casas y en otras no dejan ninguna, ya hay videos”, denunció el jueves en el pleno de la Asamblea Nacional, el diputado Miguel Fanovich, miembro del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, partido aliado del oficialista Partido Revolucionario Democrático.

Mientras que su colega, la diputada de Cambio Democrático, Lilia Batista, pidió a los gobiernos locales hacer el trabajo: “Hagamos el trabajo bien hecho, casa por casa… creo que los representantes no están haciendo el trabajo bien, no es politiquería, no es para el que votó por ti”.

Ese mismo día circuló en las redes sociales un video de Erich Coparropa, representante panameñista del corregimiento de Chame, en el que informó que solo se le entregó 150 bolsas de comida a su sector, corregimiento donde hay 700 familias que se encuentran en una situación vulnerable. Anunció, además, que no cuenta con vales para entregar.

Los gobiernos locales ayudan al Ministerio de Desarrollo Social en la repartición de bolsas de comida y vales del plan Solidario que lleva adelante el Gobierno de Laurentino Nito Cortizo, para ayudar a la población pobre del país en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus. Tanto diputados como presidentes de los diferentes partidos políticos abogaron porque los gobiernos locales formaran parte de la fórmula de repartición, ya que eran los más cercanos a la población.

La semana pasada Cortizo advirtió que toda persona que se aproveche de los recursos del Estado, que están siendo distribuidos en la población por los efectos que está causando en el país el coronavirus, serán botados y se les aplicará las respectivas acciones legales.

En tanto, el Ministerio Público abrió el pasado viernes una investigación para investigar el uso del Bono Solidario. Ello luego de que circulara un video en el que se observa a un hombre comprando con bonos que superan los 80 dólares (cantidad máxima que entrega el Gobierno).