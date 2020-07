‘Es un abuso de poder’, afirma la exprocuradora Porcell

SECUESTRO

“Mi hijo menor estaba en sus clases. Se querían llevar hasta el iPad donde mi hijo estaba estudiando”, contó la exprocuradora Kenia Porcell a los periodistas, después de que sus abogados consignaran una fianza de $145 mil para suspender el secuestro de sus muebles, cuadros, computadoras, joyas y otros bienes.

Todo empezó ayer a las 11:15 a.m., cuando Grennal Cruz, alguacil ejecutora del Juzgado Tercero Civil de Panamá, un grupo de policías y Alfredo Vallarino, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, le tocaron la puerta de su residencia en la urbanización Mont Blanc, en Brisas del Golf.

Tenían orden de llevarse muebles y otros objetos personales hasta por $120 mil. Esto, a raíz de que en el mes de febrero pasado la jueza Ana Zita Rowe autorizó el secuestro de bienes de Porcell hasta por $120 mil, en medio de una demanda anunciada por Martinelli. Sin embargo, la demanda civil que sustenta ese secuestro, cuya cuantía supera $1 millón, según los documentos, fue presentada el miércoles 8 de julio, a las 11:47 a.m. Es decir, que la diligencia se llevó a cabo menos de 24 horas después.

A Porcell le llamó la atención la manera como se ejecutó el operativo: llegaron con “gran cantidad de policías”, dijo. “Es un abuso de poder. Entiendo que hay una demanda civil. No conozco los hechos, pero lo que sí es cierto es que si algo ocurrió mientras yo ejercía el cargo de procuradora, la jurisdicción civil no es la competente. Es otra la jurisdicción y yo voy a hacer uso de la defensa. Confío en el Estado de derecho. Me voy a defender”, indicó.

Contó que en los últimos meses ha estado recibiendo amenazas. La llaman a su celular y le piden que se cuide, al igual que a sus hijos. “Eso no se hace”, dijo.

El honor

“Dice Martinelli que usted lo acusó sin pruebas”, preguntó un periodista.

Porcell respondió: “Como procuradora general de la Nación y servidora pública, en su momento, di las declaraciones y representé a una institución, daba informes y entrevistas con base en los informes que yo recibía de las fiscalías con competencia nacional”.

De paso, narró que Martinelli le ha interpuesto alrededor de 15 querellas penales y afirmó que de todas ellas se defenderá.

Vallarino, en representación del exgobernante, explicó que la acción, “daños y perjuicios”, fue decretada el 9 de marzo, pero no se había podido establecer la fecha de su ejecución.

Afirmó que Porcell afectó el honor de Martinelli cuando dijo que era responsable “de una cantidad de delitos”, incluyendo “los cuatro” por los que fue juzgado, proceso en el que fue declarado no culpable (los pinchazos) el 9 de agosto de 2019.

Precisó que le han secuestrado las cuentas bancarias, los bienes muebles e inmuebles, joyas y dinero.

La de ayer fue la primera vez que Porcell aparecía en público luego de que renunciara a su puesto en diciembre pasado, en medio del escándalo por los Varelaleaks.

A medida en que avanzaba la diligencia, la figura del secuestro era duramente cuestionada en las redes sociales. “Si algo muestra con claridad la clase de “Justicia” q tenemos son los secuestros. Son decretados sin que haya q presentar los motivos y solo basta tener dinero para la fianza”, escribió la abogada Lina Vega en Twitter.

“A la ex Procuradora no le ha caído la justicia. Le cayó el poder del dinero a la Justicia panameña”, tuiteó el abogado y analista político Ebrahim Asvat.

Hostigamiento, una táctica que se repite

El secuestro a los bienes de la exprocuradora se da días después de que los abogados de Martinelli se querellaran contra y recusaran a las fiscales Tania Sterling y Ruth Morcillo, quienes forman parte de la Fiscalía Especial Anticorrupción, que le imputó cargos al exmandatario por supuesto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht. Por este caso, Martinelli no ha declarado. Ya ha presentado dos incapacidades.