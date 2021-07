‘Es un plan para evitar que CD gane en 2024’: Rómulo Roux

El presidente del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, aseguró que las reuniones que han sostenido 15 diputados de ese colectivo con los presidentes de Realizando Metas y Alianza, forman parte de “un plan para evitar que CD gane las elecciones en 2024”.

Afirmó que la diputada Yanibel Ábrego responde al Partido Revolucionario Democrático (PRD) y que tiene un “proyecto político personal y egoísta, buscando a otros aliados externos para tratar de tomarse el partido para negociarlo y entregarlo”.

Ayer, 15 de los 18 diputados de CD se reunieron con José Muñoz, presidente de Alianza. El miércoles hicieron lo propio con el expresidente Ricardo Martinelli, hoy al frente del partido Realizando Metas.

Ábrego busca arrebatarle la presidencia del partido a Rómulo Roux.

Las correrías de Ábrego para apartar del camino a Roux

En busca de sumar aliados, la bancada errante de Cambio Democrático (CD), que dirige Yanibel Ábrego, y que ha dejado claro que desafía la línea de su colectivo, se reunió ayer con el partido Alianza, de José Muñoz.

Los 15 miembros de la bancada que han decidido intentar destronar de CD a Rómulo Roux, mediante la exigencia de una convención extraordinaria, coquetean abiertamente con el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), pues ayudaron con sus votos a consolidar el triunfo del perredista Crispiano Adames, como presidente de la Asamblea Nacional, el pasado 1 de julio. Asimismo, lo hacen con el partido del expresidente Ricardo Martinelli, Realizando Metas (RM). Apoyan al exmandatario y fundador de CD a traer a sus hijos a Panamá.

Los diputados, mediante nota, han solicitado a la Asamblea interceder ante la Cancillería para traer a Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, quienes tienen un año detenidos en Guatemala, por una solicitud de extradición de Estados Unidos, donde son requeridos por la presunta comisión de varios delitos ligados al blanqueo de capitales.

Tienden puente

Ábrego ha dejado claro que quiere tomar las riendas de CD y plantea que Roux ya no tiene liderazgo. Fuentes de CD aseguran que las reuniones que ha iniciado la bancada mayoritaria buscan tender puentes para conseguir apoyo económico para que Ábrego lidere el partido, ya sea vía una convención extraordinaria o en marzo de 2023, cuando culmina el periodo de la actual directiva, de la cual ella es secretaria general.

Hace dos días, 15 de los 18 diputados que actualmente tiene CD se reunieron con Martinelli. Allí, Ábrego dijo que “siempre hemos reconocido el liderazgo que [Martinelli] ha tenido dentro del partido. Venimos a hablar de la problemática del país, hacia dónde nos enrumbamos. Esta visita es un acto de solidaridad con el expresidente que hoy presenta quebrantos de salud”. Tras perder la presidencia de CD frente a Roux, en 2018, Martinelli decidió fundar RM.

Ayer, los diputados también hablaron con Muñoz, exmiembro de CD, sobre el acontecer nacional. En esa reunión, que duró cerca de una hora y media, participaron miembros de la junta directiva, de la Comisión Política y del Directorio Nacional del partido Alianza. Mientras que por CD estuvieron presentes los 15 diputados que ahora ignoran a Roux, pero que antes lo ayudaron a tomar el control de ese colectivo.

¿Alquiler de diputados?

Las reuniones de estos diputados de CD con Martinelli y Muñoz son criticadas dentro y fuera del partido.

Estos encuentros, a juicio de Roux, forman parte de un proyecto personal y político que le da la espalda a las bases. Roux insiste en que él será el candidato presidencial de CD de cara a los comicios generales de 2024.

“No es coincidencia que esos mismos diputados que confirmaron su alianza con el PRD el 1 de julio, se reúnan ahora con el expresidente, que también ha expresado que busca una alianza con el PRD. Esto no es coincidencia”, dijo Roux.

“Ojalá se hubiesen reunido, como dijeron, para analizar los problemas del país. Pero lo único que quedó evidenciado es que esa fue una reunión para lograr acuerdos politiqueros electorales que no buscan los mejores intereses del pueblo”, agregó.

Manifestó que Ábrego responde al PRD y que tiene un proyecto político personal y egoísta, buscando a otros aliados externos para tratar de tomarse el partido para negociarlo y entregarlo.

Dijo que la posición de estos diputados no representa el deseo ni la voluntad de 300 mil miembros de CD, que “quieren seguir siendo oposición y llegar a la presidencia a la cabeza de cualquier nómina presidencial en el 2024”.

Por su lado, el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, dijo que se hace necesario que se hagan reformas a la Constitución, pues el modelo político del país colapsó desde el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Blandón recordó que cuando Martinelli era presidente y él era diputado, en una reunión manifestó a miembros de las bancadas de los entonces aliados CD y Panameñista, que “todos eran prostitutas y que él los compraba cuando le daba la gana”.

El tema de las denuncias de compra de diputados no es nuevo. En 2018, tras perder la secretaría general de CD frente a Ábrego, la exministra de Trabajo Alma Cortés dijo que los diputados no se compran, sino que se alquilan. En ese momento, explicó que “estamos sufriendo las consecuencias de esos actos. Yo siempre le dije a Ricardo Martinelli: ‘quedémonos con los siete diputados que sacó el partido, no estés comprando a esta gente, esta gente solamente se alquila’. Aquí están las consecuencias, Ricardo Martinelli, de no habernos escuchado”.

‘No tengo precio’

Ábrego indicó que no respondería a las opiniones de Blandón, pues ella se considera a sí misma como “una diputada que no tiene precio, que ha demostrado su liderazgo permanentemente en la Asamblea”, al tiempo que dijo que Blandón es el que debe explicar cómo se alquilan diputados.

También cuestionó a Roux, al señalar que los diputados de CD “representamos las bases. El señor Roux ha perdido el liderazgo, evidentemente, y eso todo el mundo lo entiende. El único que tiene una película de fantasía es él. El único que considera que él solito tiró 600 mil votos es él. Nosotros fuimos las hormiguitas que hicimos el trabajo para generar esas condiciones”.

Se refería al hecho de que en las elecciones de 2019, Roux obtuvo 609,003 votos con la alianza Cambio para Despertar (CD y Alianza), frente a los 655,302 votos que logró Laurentino Cortizo con Uniendo Fuerzas (PRD y Molirena).

Por su parte, José Muñoz aseguró que un pacto en 2024, entre RM, CD y Alianza, sería lo más “natural”.