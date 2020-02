[ KNOCKOUT ]: GABRIEL ‘GABY’ TORRES

A cinco días del juego que podría definir si vamos o no a Rusia 2018, pasa por el Knockout Gaby Torres, el jugador que en la última ronda, en tan solo cuatro días, pasó de ser el villano al héroe de la selección. Hoy habla de la bipolaridad de la fanaticada panameña y de su futuro en la cancha.

¿Eres inconsistente o es normal jugar bien a veces y mal en otras ocasiones?

Aquí esperan que nos vaya mal para criticarnos Aquí esperan que nos vaya mal para criticarnos Cortesía

Es normal tener momentos buenos y malos. Eso lo tiene todo el mundo.

¿Te duele más fallar un gol o saber lo que te dirán los fanáticos?

PERFIL Juega con la selección de Panamá desde 2005. Ha jugado en Estados Unidos, Colombia y Venezuela, y ahora lo hace en Suiza.







Fallar un gol, por lo que significa para el equipo. La gente va a criticar si lo haces bien o mal… Hay gente a la que no le gusta nada. Simplemente, es así. Si el balón pica mal, por qué no hice chilena o me tiré de cabeza… si le pegué con la izquierda, que por qué no le pegué con la derecha. Desde las gradas es fácil criticar.

¿Qué sentiste cuando en el juego ante México, hace tres semanas, te destilaron palabras tan odiosas?

Lo primero que pensé fue en mi familia. Le escribí a mi esposa que no le respondiera a nadie. Lo mismo a mi mamá, a mis hermanos… y yo estaba bien triste.

Pero a los días te volviste casi un héroe nacional, cuando le metiste el gol a Trinidad. ¿Cómo describes a la fanaticada panameña?

Es rara. En vez de estar positivos, aquí esperan que nos vaya mal para criticarnos. Pero al final creo que hay más positivos que negativos.

¿Cómo nos diferenciamos de los fanáticos de otros países, tú que has jugado en varios? ¿O los fanáticos son igual de bipolares en todos lados?

No. En los otros países en las buenas y en las malas apoyan a sus futbolistas. Aquí nada más nos quieren cuando ganamos.

¿Pero, qué pasa que Panamá como que no la pega? ¿La presión pasa factura, les falta preparación, les da miedo Bolillo… o sí la pegan y no nos enteramos?

Es difícil, porque no tenemos un fútbol profesional… tenemos mucha decadencia. Con las uñas tratamos de levantar nivel. Hemos enfrentado selecciones de primer nivel de tú a tú. La gente no se da cuenta, pero estamos en un nivel privilegiado.

A veces juegan bien y pierden…

O muy mal y ganamos.

¿Cuánto hay de suerte en el fútbol?

10%, 15%. Lo demás todo es preparación.

¿Te sientes identificado con la frase ‘nadie es profeta en su tierra’?

No, a mí en Panamá la gente me quiere bastante…

¿Dely o Bolillo?

Los dos.

Algo que tiene Dely y no tiene Bolillo, y viceversa.

El profe Bolillo, experiencia en mundiales y Dely, trabajo moderno.

¿Por qué Bolillo no te ponía a jugar y ahora hasta te llama ‘el insacable’?

Porque no corría y tenía que tener un poco más de intensidad al jugar.

Elige. ¿Neymar o Mbappé?

Neymar.

¿París Saint Germain o Manchester City?

París.

¿Barça o Real?

Real.

¿Brasil o Argentina?

Panamá.

Tu jugador estrella.

Julio Dely, Ronaldo, Cristiano, Messi…

Cuentan las buenas lenguas que poco faltó para llegar a los golpes en el Azteca después de perder 1-0…¿qué pasó en ese camerino?

No… ja, ja, ja. Nadie… fueron palabras fuertes, pero nada que no pase en cualquier camerino.

¿Qué pasa en un camerino? Cuéntanos.

Fueron palabras duras por parte de los líderes por la manera en la que perdimos. Que teníamos que tener huev…, poner más corazón, reventarnos más, salir con la lengua afuera, cosas así…

¿Bolillo se puso las zapatillas al revés en Atlanta porque ya está viejo o eso fue una estrategia para distraer la atención y restarles presión a los jugadores?

Yo creo que son estrategias que tiene él. Él sabe cómo quitarnos presión.

¿Qué te gustaría ver distinto en la ‘sele’?

Vernos en un Mundial.

El jugador más admirable que tiene la ‘sele’.

Los mayores. Baloy, Gavilán, Blas, Román, Penedo.

El más taquillero.

Ja, ja. Gavilán.

El que más vacila.

Gavilán, yo y Tejada.

El más cascarrabias.

Román.

Tú eres el más…

El que sonríe siempre.

¿Los jugadores toman alcohol en los hoteles?

No.

¿No? ¿Y qué pasó en Tampa en 2008, cuando Guimaraes los pilló a ti y a Román Torres tomando cerveza en un cuarto?

¡Ahhh!, pero eso fue algo extra. Ya habíamos quedado fuera de la concentración.

¿Por qué tus colegas te dicen Aunt Jemima?

¿Qué es eso? Fantasmita. Y Amílcar me tenía otro.

¿El equipo para el que jugabas en Venezuela era chavista?

Sí. El presidente del equipo era hermano de Chávez.

¿Lo tuyo en la Major League Soccer fue fracaso o inconsistencia?

Con el cambio de entrenador cambió todo. Chocábamos mucho. Yo no chocaba y pegaba, como le gustaban a él los jugadores.

¿Te gustaría una segunda oportunidad ahí?

Si llega, bienvenida sea. Pero ahora estoy en un buen nivel.

Ustedes cuando pierden no quieren hablar con la prensa, pero cuando ganan quieren que todo el mundo los entreviste. ¿Por qué la conveniencia?

Eso solo fue en el Azteca, porque queríamos esperar al juego de Trinidad y Tobago para después hablar.

¿Cuántos años más aguantarás en el fútbol?

Ojalá unos 10 más.

¿Si Panamá no clasifica para el Mundial de Rusia, sigues o no en la ‘sele’?

Depende del entrenador que viene, si me quiere o no.

Has estado en la selección desde 2005. ¿Esta es la mejor?

Sí. Desde 2010, tenemos buenas selecciones. Mezcla de jugadores de experiencia y jóvenes con talento.

El mayor error de la selección.

Perder puntos en casa.

¿Merece Panamá ir al Mundial con la liga que tiene?

Creo que nos lo merecemos por todo lo que hemos hecho. No importa si tenemos una buena liga o no.

¿Cómo así que no importa?

Para mí, es buena. Lo que necesitamos es que la gente vaya más al estadio, que a los jugadores les paguen mejor... Pero yo no creo que por no tener una liga buena no merezcamos ir al Mundial.

¿Y qué está más cerca, ir directo al Mundial o ir al repechaje?

Ir directo al Mundial. Hay que tener fe.