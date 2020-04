‘Esta es una enfermedad democrática’

Knockout

¿Por qué el virus le da a cada paciente distinto, aún teniendo la misma exposición y cuidados?

No sabemos. Y los factores de respuesta de cada uno lo hacen más difícil de saber.

Vacuna de la influenza. ¿Qué impacto tendrá en el coronavirus?

No se espera que tenga impacto en el coronavirus, pero sí que tengamos menos enfermos por influenza y así no se sature el sistema. Esa es la clave de todo. Pronto empieza a circular la influenza y el virus respiratorio sincitial en niños, y podríamos ver dos infecciones a la vez.

De cada 10 pacientes que entran a intensivos, ¿cuántos usan respirador?

7 u 8.

Y de esos fallecen…

El 50%.

¿Cuál es la característica común de los pacientes en intensivos?

El 50% tiene patologías previas. El otro 50% estaba sano antes del coronavirus.

Y, ¿de los que se curan?

Detección temprana y seguimiento.

¿Por qué hay tan pocos recuperados, si a tantos les han dado negativas las dos pruebas posteriores a la positiva?

Porque solo se están considerando curados a los que les hacen dos pruebas posteriores, no solo una, y eso mayormente se está haciendo a los hospitalizados.

El virus mata al 1% de los enfermos, se ha dicho repetidamente. ¿Por qué en Panamá estamos en 2.6%?

Porque se hace sobre los casos sintomáticos, no en base al total de infectados. De los confirmados, entre 2 y 3 de cada 100 mueren. Si metieras a los asintomáticos ahí, de cada 300 morirían 2 ó 3.

¿Cómo está nuestra mortalidad con respecto a otros países?

Argentina tenía 3.7%; Italia, 10%; España, 5%; Alemania, casi 2%.

¿Qué hicieron distinto Corea del Sur, Alemania y Singapur a nosotros?

Pruebas a todos los contactos de los positivos, tuvieran síntomas o no.

¿Los países a los que mejor les va tienen más pruebas, respiradores, toman mejores decisiones o tienen un mejor sistema de salud?

Mejores políticas de salud pública.

¿Por qué se habla tanto de masificar las pruebas, y no se hace?

En principio porque solo se hacían en el Gorgas y porque no hay suficientes pruebas. Ahora mismo se hacen 600 aproximadamente al día. Hay que llegar a mil.

Y hacérselas, ¿a quién?

A los sintomáticos y a sus contactos.

Y hacérselas a todo el mundo, ¿no?

No: mira España. Hicieron pruebas a mucha gente que salía negativa, pero no porque no lo tuvieran, sino porque todavía no salían positivo. O la prueba era mala, y salían a la calle y contagiaban. A toda la población, lo ideal sería hacer una prueba que evalúe sus anticuerpos y defensas para saber a quién le dio, si generó defensas o todavía es susceptible. Según esas pruebas, en España el 15% ya se infectó. En Italia, del 10% al 12%.

Y, ¿nosotros?

Por ahora, 0.5% debe estar infectado.

Eso sería 20 mil personas.

Sí.

Y llegaremos a…

La epidemia se estabilizará cuando el 60% se haya infectado. O sea, casi 2 millones 800 mil personas entre sintomáticos y asintomáticos. O cuando tengamos vacuna. Una de las dos.

Y el pico sería…

Es la pregunta del millón. Pero hasta la tercera semana de abril tendríamos más de 100 casos por día. Luego, depende de qué tan juiciosos seamos.

Si la epidemia se estabiliza cuando el 60% de la población se haya infectado, ningún país lo ha estabilizado…

No. Esto va para largo. El objetivo de todos los países es no saturar el sistema. Nos deberíamos preparar para una maratón, no para una carrera de 100 metros. Esto es lo primero que estamos haciendo, pero va para largo.

¿Qué tanto?

Al menos durante todo este año.

¿Cuál es la proporción de pacientes asintomáticos?

Por cada caso con síntomas, puede haber de 1 a 10 asintomáticos.

Y, ¿todos transmiten por igual el virus?

No por igual, pero sí lo transmiten.

Incubación. ¿Cuándo empiezan los síntomas y cuando se agravan?

Se incuba entre 4 y 7 días. Luego de eso, empiezan los síntomas y se agravan entre el día 5 y 7. Y en los hospitalizados, entre el día 7 y 10.

En Panamá, ¿cada cuántos días el número de casos se duplica?

En este momento, cada siete días.

Al 18 de marzo, se duplicaba cada tres días. Al 1 de abril, cada cuatro. Cada vez es más espaciado. ¿El escenario ideal es que se alargue a cuánto?

A 15 días. Pero al menos debemos llegar a 10. Corea del Sur llegó a 17 días.

¿A cuántos contagia cada enfermo?

De una a dos personas.

Eso empezó en 5. ¿Cuál es la meta?

Uno o por debajo de uno.

La realidad de estas teorías hoy: ‘el clima caliente mata el virus’.

No está confirmado.

‘Respeta bebés y embarazadas’.

No los respeta.

‘Plasma de curados para tratamiento’.

Se necesitan más estudios.

‘La inmunidad es un hecho’.

Sí, pero no se sabe por cuánto tiempo.

Un dato que aún no se sabe.

Exactamente cuánta gente se infecta sin síntomas.

Uno que probablemente no sabremos.

Cuál fue el animal que se lo pasó al humano. Aunque eso quizá se sepa...

Su opinión de la teoría de que el virus se hizo en un laboratorio.

No, la evidencia no soporta esa teoría.

¿Tenía sentido la decisión inicial de Reino Unido de que se infectara todo el mundo para llegar al pico rápido y así salir de esto más rápido?

No. Si los exponían a todos de una vez hubieran tenido más de 500 mil muertes en poco tiempo. Teniendo forma de evitarlo, eso hubiera sido inaceptable.

El país que peor lo ha hecho y por qué.

Italia, porque no instauró ni cumplió las medidas de aislamiento a tiempo.

¿A qué porcentaje de los enfermos les está sirviendo la hidroxicloroquina?

Aún no se sabe ni tampoco en qué casos funciona, pero hay contraindicaciones para usarlo en pacientes cardíacos.

Según Wubei, solo el 0.15% de su población se infectó. ¿Les cree?

No. Deben ser muchos más.

¿Los chinos han dicho toda la verdad?

Caramba, yo espero que sí…

¿Cuánto dura el virus en las distintas superficies?

En metales, vidrios o plástico, hasta nueve días.

Endurecería usted todavía más la cuarentena, ¿o no hace falta?

Sí hace falta. Todos los días deben ser como este sábado y domingo. Cada persona en la calle potencialmente puede infectar a otros dos. Multiplica eso por todos los que ves en la calle.

Si todos los días fueran como hoy, ¿cuánto más duraría la cuarentena?

Al menos dos o tres semanas.

Con la cuarentena actual, ¿cuántos casos tendríamos al 15 de abril?

Lo ideal, entre 3 mil y 3 mil 500 casos.

Y, ¿si hubiéramos cumplido a cabalidad la cuarentena antes?

Tendríamos hoy menos de 2 mil 500.

Y, ¿si no hubiera cuarentena?

Tendríamos casi 12 mil casos.

¿Qué viene después de la cuarentena? ¿Bajar del todo, gradualmente, intermitente y apretar de nuevo…?

Gradualmente, y luego intermitente.

¿La manera ideal de aflojar es por edad, tipo de empresa o área?

Lo recomendado es: primero los que trabajan pero se quedan en casa, niños, ancianos, enfermos y embarazadas. Luego se abren escuelas y después los cielos.

¿Qué no vamos a ver este año?

Sin duda conciertos y reuniones de más de 100 personas.

¿Cuándo nos ve a todos en la calle sin restricciones nuevamente?

Depende de nosotros. Mínimo un año.

¿Podríamos ver una segunda oleada de casos, como el repunte que se dio en Singapur al aflojar las medidas?

Sí. Habría que seguir lavándonos las manos, saludando de lejos y exponiéndonos poco. Si volvemos a lo que hacíamos antes, nos estallará en la cara de nuevo.

Pasado esto, ¿qué medidas deberán tomar aerolíneas y restaurantes?

Control de ingreso para detectar sintomáticos, desinfección y separar puestos.

¿Los países deberán tomar las mismas medidas para evitar nuevos brotes?

Sí, si no un país arriesgará al otro.

Larry Brilliant, epidemiólogo que ayudó a la OMS a erradicar la viruela, dijo que cuando se aflojen las medidas, los casos se dispararán. ¿Coincide?

100%. Estamos ganando tiempo, entendiendo la enfermedad y buscando tratamientos. No que no nos enfermemos todos, sino que no lo hagamos a la vez.

El epidemiólogo John Ioannidis, de la Universidad de Stanford, dijo que ante la falta de datos, muchos países habían tomado ‘medidas draconianas’ sin base, dañando más el tejido social que ayudando la salud pública. ¿Coincide?

No. Estamos frente a una situación sin precedentes y había que tomar medidas para salvar el mayor número de vidas.

Su mensaje a los antivacunas.

Miren lo que pasa sin vacunas…

¿Hoy son más las cosas que sabemos o que no sabemos del coronavirus?

Las que no. Pero sabemos ahora más de lo que sabíamos hace tres meses…

A ustedes que saben, ¿esto les da más o menos miedo que al resto?

Esta es una enfermedad democrática, les puede dar a todos. Me asusta cuando veo a los que no lo toman en serio. El virus es letal, pero tenemos en nuestras manos la forma de evitarlo. Nos dieron el examen con las respuestas.