Estados Unidos explica por qué pide a los Martinelli Linares

'INDICTMENT'

Estados Unidos ha divulgado la acusación formal (indictment) que pesa contra Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, siete meses después de la captura de ambos en Guatemala, donde permanecen detenidos en una prisión militar, a la espera que se defina su eventual extradición a Nueva York.

En los documentos revelados ayer, los fiscales del Distrito Este de Nueva York han presentado tres cargos contra los hermanos: uno por presuntamente conspirar para lavar dinero, y dos más, por ocultar información sobre el blanqueo de capitales.

Luis Enrique enfrenta dos cargos adicionales, por el supuesto uso de dineros obtenidos a través del lavado de activos.

La acusación de cinco páginas fue entregada el pasado jueves al despacho del juez Raymond J. Dearie. Ese día, Dearie asumió el caso en reemplazo de la juez Diane Gujarati.

Solo por el delito de conspiración para lavar dinero, la pena sería de hasta 20 años de prisión. Por el delito de ocultar información, la pena máxima también es de 20 años de cárcel. Si finalmente son condenados, los bienes ligados a los cargos por los que son acusados podrían ser confiscados.

El indictment había permanecido sellado hasta ahora, pero los cargos que se detallan están sustentados en información que ya había sido dada a conocer el 27 de junio pasado por el agente especial del FBI, Michael Lewandowski. El agente se reunió en varias ocasiones y en persona con los Martinelli Linares, antes de que los hermanos fueran capturados en Guatemala, a solicitud de Estados Unidos.

Precisamente hoy, Ricardo Alberto y Luis Enrique cumplen siete meses en la prisión militar Mariscal Zavala, en Guatemala, esperando que se resuelva su eventual entrega a Estados Unidos. Los hermanos sostiene que su detención es ilegal, dada su alegada condición de diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen), pese a que no fueron juramentos en dicho cargo y nunca han ejercido como tal.

El indictment contra los Martinelli Linares se basa en hechos presuntamente cometidos entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, coincidiendo en gran parte con el mandato presidencial de su padre, Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), y recogen al menos cuatro transacciones sospechosas.

Aunque el FBI sostiene que los dos hijos del expresidente habrían participado como “intermediarios” en la recepción y pagos de sobornos por $28 millones, “bajo la dirección de Odebrecht”, estos señalamientos no están en el indictment entregado al juez Dearie. Tampoco consta otro señalamiento contenido en el informe del agente del FBI: que esos pagos habrían beneficiado a un funcionario panameño, cuyo nombre no ha sido divulgado pero que es descrito como “un oficial con un altísimo cargo en el gobierno de Panamá” entre 2009 y 2014, periodo que corresponde al mandato presidencial de Martinelli Berrocal, y, además, “familiar cercano” de los dos acusados.

En el indictment, la fiscalía detalla dos transacciones, el 12 de noviembre y el 10 de diciembre de 2013, por $899,978.32 y $30,887.21, respectivamente, realizadas desde una institución financiera localizada en Suiza a un banco en Nueva York y, nuevamente, a un banco suizo.

La acusación también menciona dos transferencias ligadas a Luis Enrique: una, el 11 de febrero de 2013, por $346,500, y otra, el 26 de agosto de 2015, por aproximadamente $570 mil, realizadas ambas desde un banco suizo a un banco en Nueva York, y de ahí –por último– a cuentas en New Jersey y Florida, respectivamente.

Los registros de transacciones de propiedad estadounidenses indican que los $570 mil transferidos corresponden al abono de un apartamento en Miami, Florida, a nombre de una sociedad, en beneficio de Luis Enrique.

Ese apartamento, en el edificio Icon Tower, en Brickell Avenue, sería confiscado, en caso de condena. Según información disponible en un sitio autorizado por Icon para la venta y alquiler de sus unidades, el apartamento de 174 metros cuadrados y 3 recámaras tiene un contrato de alquiler vigente desde el 1 de noviembre pasado, por $6,200 mensuales. Se desconoce quién lo ocupa actualmente.

Otros activos sujetos a confiscación serían dos cuentas en Bank Vontobel AG, a nombre de Diamong Investments Corp. y Waterspoon International Ltd. Estas dos sociedades -junto a Fondel (o Fordel) International Ltd., Aragon Financial Corp., Ascona Management Group Corp., Kadair Investment, Ltd., Livorno International Ltd., Houfburg Capital Management Corp y Active Capital Holding, entre otras-, son investigadas en Suiza por haber utilizado su sistema bancario para el presunto lavado de dinero por parte de Odebrecht. Según las autoridades suizas, Ricardo Alberto y Luis Enrique aparecen como beneficiarios de cuentas bancarias a nombre de Diamong Investments Corp. y Waterspoon International Ltd.

La fiscal adjunta Julia Nestor informó a la Corte que calcula que el juicio podría tener una duración de menos de seis semanas.