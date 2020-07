Knockout

Olga de Obaldía, directora ejecutiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional, da un repaso de las últimas noticias, tan surreales como preocupantes.

¿Se puede marcar una diferencia, más allá del estilo, entre Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, ambos imputados por presunto blanqueo de capitales?

No. Ambos deben responder por igual ante la ley. Aquí estamos éticamente tan enfermos, que cuando es poca cantidad pensamos que no es tan grave.

La diferencia, en corrupción, entre los gobiernos Martinelli y Varela es...

En el gobierno Martinelli vimos la institucionalización de la gran corrupción. Con Varela, se rompió por primera vez el pacto de los presidentes entrantes y salientes, pero hubo muchos retrocesos.

Hay quienes, por no perder la fe, se aferran a la posibilidad de que Laurentino Cortizo no sea un corrupto más, sino preso de corruptos. ¿Qué piensa usted?

Debe poner acciones a su discurso para que su liderazgo se sienta real. La clave es cómo maneja a las personas y los posibles actos de corrupción. Evadiendo, maquillando y pensando que con relaciones públicas se arregla, no funciona.

Hasta ahora…

Hay falta de liderazgo, planes y rumbo.

¿Qué le parece el plan de recuperación económica que publicó el gobierno, después de cuatro meses?

Le falta estructura, metas, presupuesto y vías de acción. Pareció más bien una carta aspiracional. Ojalá al menos exista.

Hay 7 investigaciones en el Ministerio Público y 2 en la Procuraduría de la Administración. ¿Les ve futuro?

Quiero pensar que sí. Pero no sé cómo habrá investigación independiente con las personas involucradas en los puestos.

¿Cómo vio que el presidente les haya tirado un salvavidas a los dos ministros cuestionados?

El salvavidas real que tenía que tirar era transparentar todo, cosa que siguen sin hacer. No por la vía del rejuego político.

¿Qué hay detrás de la movida de Ernesto Pérez Balladares: impulso de soberbia o acto premeditado para silenciar un medio?

Hostigamiento judicial, que siempre tiene el objetivo de evitar que la empresa o la persona cumpla con su labor. Si no la cierra, la distrae tanto que igual la desvía de su labor. Es premeditado.

¿Cuál es el peligro de lo que hizo Pérez Balladares para los ciudadanos?

La primera de las libertades es la de expresión y derecho a la información. Sin ellas no podemos defender ninguna otra libertad. Y frente al estado de emergencia, donde hay libertades suspendidas, hay otras que cobran un rol aún más importante. El Judicial no funcionó hasta hace una semana, el Ejecutivo no tiene control del Legislativo… Por eso, nunca ha sido más importante la libertad de expresión.

¿Ese es un problema de una persona o del sistema que permite, sin estándar probatorio, el secuestro de bienes?

El problema es el sistema de justicia tan frágil que permite esos abusos.

¿Su opinión de que le hayan negado la fianza a La Prensa?

El criterio se apega a la literalidad de la norma, dilatando que el medio recupere su capacidad de operación, a pesar de tener la discrecionalidad de no infligir al demandado gastos innecesarios.

Y, ¿el secuestro a Kenia Porcell?

Otro hostigamiento judicial.

Martinelli anunció en Twitter lo que poco después pasó con Pérez Balladares. ¿Pacto entre expresidentes o filtro de información judicial a Martinelli?

No sé, pero ambos serían de terror.

La Prensa tiene abogados. Pero, ¿quién protege al que no tiene abogados?

Nadie. A un individuo, un hostigamiento así lo quiebra, y al que lo ve desde afuera, lo amedrenta.

¿Cómo interpreta los silencios del PRD, de Roux, del gobierno y de los diputados independientes?

Quien de verdad tiene vocación democrática no puede callar frente a los abusos. Es triste que no sepan cuáles son los pilares que sostienen la democracia.

¿Cómo sería una sociedad sin medios?

Autoritarismo puro y duro.

Prohibición judicial de reproducir la imagen de una figura pública. ¿Tiene alguna justificación?

No. Nuevamente, un sistema judicial frágil por jueces sin formación en libertades fundamentales.

¿Qué le falta al gobierno responder del caso de los hijos de Martinelli?

¿Dónde está la coherencia? ¿Cómo un ente oficial le entrega documentos para que representen al país a personas requeridas por la ley? ¿Cómo pudieron consignar fianzas en casos donde no habían sido imputados? ¿Cómo y por qué quitaron la alerta internacional que los requería? ¿Quién autorizó la entrada del vuelo humanitario? Da la impresión de tráfico de influencias al más alto nivel.

Abogados: ¿se parecen a sus clientes?

En Panamá, la profesión tiene un serio problema de ética, pero además el sistema no castiga al abogado que abusa de él. En otros lados son sancionados y pueden perder hasta su licencia.

¿De qué le sirve el Parlacen a Panamá?

Salvo para generar una cuota más de botín político a los partidos, de nada.

¿Cómo nos deja que otras justicias hagan lo que la nuestra no hace?

La corrupción, como crimen organizado, traspasa fronteras, y los brazos que la persiguen también deben traspasarlas. Ya sabemos que aquí no vienen a enfrentar nada, si pudieron pagar por delante una fianza sin haber sido imputados. Venían en avión privado. Ni iban a tener que presentarse a un juzgado...

Su valoración de Eduardo Ulloa.

Bien por el reinicio de los casos de alto perfil. Pero plantea una gran duda el nombramiento de un fiscal con claros conflictos de interés con un partido.

¿Por qué en otros países sí ha habido justicia con Odebrecht y aquí no?

Generalmente son países en los que se ha despolitizado el brazo de la justicia...

En Panamá, ¿todo tiene precio?

Hay ciudadanos que no tienen tarifa y que quieren lo mejor para el país.

El 29 de abril, José Gabriel Carrizo dijo que colgarían todas las compras y harían una rendición de cuentas semanal. ¿Usted ha visto algo de eso?

No, y tienen toda la capacidad para hacerlo. Esa es la verdadera transparencia a la que deberían apegarse.

Hospital modular. Lo más grave.

Todo es grave ahí. Desde el criterio de selección hasta la entrega y aseguramiento de la obra. Todo huele a irregularidades. Y al no transparentar, incrementan aún más la desconfianza.

¿Se justifica, por pandemia, abrir una obra sin refrendo?

No, eso es total falta de legalidad. Y ya el procurador de la Administración lo dijo.

Van dos casos en los que presentan una propuesta a nombre de una empresa que niega haberlo hecho…

Es grave, administrativa y penalmente. Y lo peor es cómo perdemos confianza.

Hemos visto protestas, pero para lo que hemos visto, ¿nos hemos indignado lo suficiente?

Estamos oscilando entre el miedo y la indignación, pero como la vida está de por medio, parece que el miedo gana. Y ellos lo saben y se aprovechan.

Lo que hizo el presidente el 1 de julio, ¿fue una rendición de cuentas real?

No. Más que una lista de intenciones, la rendición de cuentas real implica transparencia y documentación.

Cortizo anunció como un logro la ley de contrataciones públicas, pero las empresas corruptas pueden seguir licitando... ¿Oportunidad perdida?

Tiene uno o dos avances, pero deja muchas deudas.

Cortizo prometió presentar leyes anticorrupción en su primer año. No lo hizo. ¿La pandemia lo excusa?

No. Tuvo ocho meses sin pandemia. No solo no las presentaron, sino que no acuerparon las que otros presentaron.

Su valoración del contralor.

Ha tenido aciertos, pero dado que él representa el único control que tenemos, debe ser más exigente en cómo y qué las entidades están contratando directamente.

¿A qué se arriesga el país con el estado de excepción en las compras?

Captura del Estado por grupos económicos cercanos al poder, que compren con precios inflados y que reciban productos sin calidad o no los reciban. Por los tres ya pasamos.

¿Qué opina de que el Ejecutivo haya declarado el estado de ‘emergencia’ que establece el Código Sanitario y no el de ‘urgencia’ que dicta la Constitución?

Fue una maniobra legal que afecta profundamente el Estado de derecho.

Y, ¿la Corte?

Siguen sin explicar por qué la Sala Tercera ha estado cerrada, generando que el Ejecutivo no tenga ningún control de la legalidad de sus acciones. ¿Un acuerdo?

Deme alguna señal de esperanza.

El control social de la ciudadanía, gremios, organizaciones y medios. Creían que tenían la cancha para ellos solos. Se equivocaron. Hay gente mirando. Y entre más miremos, más podremos cambiar.

Reducción de salarios, que se anunció cuatro meses tarde y siguen sin implementar. ¿Qué mensaje da?

No se les puede creer... piden austeridad pero siguen alimentando al monstruo de la burocracia estatal.

Pagar planilla con deuda. ¿Se vale?

Inaudito. Preocupa profundamente.

Bono de $80 y ahora de $100. ¿Hasta ahí arropa esa manta?

Es más que insuficiente, y con lo que conocemos del gasto estatal, indignante. Por eso es que la gente sale a exponerse: porque no tiene con qué comer.

Su opinión del despido de Rosario Turner.

Terrible en forma, dudoso en fondo.

Amiguismo. ¿Igual, más o menos que en gobiernos anteriores?

Llevado al máximo, porque eliminaron de un plumazo la carrera administrativa e inclusive trataron de equiparar la experiencia al perfil universitario.

Militarización, ¿real o fantasmas?

El autoritarismo de las fuerzas de seguridad genera intranquilidad a todos los que recordamos la dictadura.

Licencias con sueldo en el sector público. ¿Tiene alguna justificación?

Ninguna. Y en este momento, menos.

El poder más opaco.

La Asamblea.

¿Qué tan cercanos son el juega vivo y la corrupción?

Muy. El juega vivo es corrupción.

Cotizo se reúne con los líderes de los partidos. ¿Quién representa al 49% que no está inscrito en partidos?

Nadie. Y al presidente le corresponde poder comunicarse con todos. No todo son los partidos, que solo parecen pensar en ellos y en cómo repartirse el país.