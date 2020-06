Exigen al Presidente que separe a ministros Sabonge y Carrizo

COVID-19

Líderes de partidos políticos, representantes de gremios y de la sociedad civil, exigen al presidente Laurentino Nito Cortizo que ponga la lealtad con el país por encima de la que le tiene a dos de sus ministros y les exija rendición de cuentas por los escándalos surgidos por las compras de la crisis sanitaria. Piden, incluso, que los separe del puesto.

“Si en tiempos normales exigimos transparencia, ahora más. Exigimos transparencia en los procesos de compras para atender la pandemia. El Ministerio Público debe iniciar investigaciones de oficio a la mínima sospecha de un acto de corrupción y que caiga quien caiga si este se comprueba cierto”, aseguró la Cámara de Comercio, Industrias, y Agricultura de Panamá, gremio que preside Jean Pierre Leignadier.

Mientras que Carlos Barsallo, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, dijo que para que una investigación sea objetiva se requiere tener toda la información necesaria y hacerse con libertad e independencia, y eso implicaría la separación del cargo del funcionario investigado.

En tanto, los líderes de los principales partidos políticos del país exigieron rendición de cuentas y pidieron al presidente de la República separar a los funcionarios señalados en las denuncias.

Exigen a Cortizo lealtad con el país, no con dos ministros

Más allá de las palabras y de las palmaditas de hombros, presidentes de partidos políticos, analistas, y representantes de la sociedad civil, le piden al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que le exija cuentas a los ministros que han estado envueltos en escándalos en medio de la pandemia.

El tema surge luego de que Cortizo dijera que haría cambios en su Gabinete, pero que ni José Gabriel Carrizo, ni Rafael Sabonge, ministros de la Presidencia, y Obras Públicas, respectivamente, se irán. La mayoría coincide en que separarlos del puesto es necesario para que se pueda hacer una investigación objetiva.

Carlos Barsallo, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, aseguró, por ejemplo, que conforme al Estado de derecho estos temas deben investigarse debidamente y para que una investigación sea objetiva se requiere tener toda la información necesaria y hacerse con libertad e independencia. Eso, manifestó, puede requerir la separación del cargo del funcionario investigado.

“El Código de Etica de los Servidores Públicos panameño le establece el deber de cooperación con cualquier investigación. De no hacerse así, y luego un eventual juzgamiento por juez competente, se pierde más credibilidad en el sistema, ya afectado por casos en los cuales se concluye por sus resultados que no existe certeza del castigo”, argumentó.

Sabonge gestionó la construcción –en un mes– del hospital modular Panamá Solidario, que costó $6.9 millones, sin equipos. La obra fue entregada el 16 de abril pasado y, desde entonces, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio y el procurador de la Administración, Rigoberto González, ha recibido dos denuncias contra este ministro: una, porque rechazó una propuesta de un consorcio chino para acondicionar el centro de convenciones de Amador en un hospital temporal, de mil camas; y otra, por el supuesto uso de estructuras de segunda en la construcción del hospital. Mientras que Carrizo ha estado bajo escrutinio, porque su ministerio gestionó la compra de ventiladores con hasta 900% de sobreprecio. La transacción se cayó luego de que el costo quedara al descubierto. El Ministerio de la Presidencia era el encargado de gestionar los millonarios fondos de la crisis sanitaria, pero, debido a los cuestionamientos, el asunto pasó al Ministerio de Salud, cartera que lidera la estrategia contra la pandemia.

Círculo cercano

Tanto Sabonge, como Carrizo, forman parte del círculo cero de Cortizo. Por ello, algunos como José Isabel Blandón, presidente del opositor Partido Panameñista, advierten de que no se puede comprometer la lealtad con el país por una “mal entendida” lealtad con un par de ministros.

A su juicio, con todos estos acontecimientos está en juego la gestión de Gobierno y su legado. La credibilidad, dijo, debe ser el principal activo del Presidente para dirigir el país, y los recientes escándalos de corrupción han afectado significativamente esa credibilidad.

Ricardo Lombana, presidente del partido en formación Otro Camino Panamá, opinó que el Presidente no hace bien en respaldar a los ministros señalados. Recordó que el país tiene más de un mes esperando rendición de cuentas, y se pregunta: ¿por qué al día de hoy no está disponible para toda la población la información sobre las compras y contratos en pandemia? “Respaldar a los ministros cuestionados es protegerlos. La actitud correcta hubiese sido la de: ‘ya hemos pedido separar a los ministros para que las investigaciones sean imparciales (...)”, aseguró.

Por su lado, Rómulo Roux, presidente del también opositor partido Cambio Democrático, manifestó que el presidente de la República tiene todo el derecho de elegir a su equipo de trabajo, esa es su potestad. Pero, lo importante, destacó, es que entienda que, al final, la responsabilidad de que las cosas se hagan bien recae sobre él. “Concuerdo en que se debe respetar el debido proceso y presunción de inocencia. Pero yo le pido al Presidente que cumpla con su compromiso de transparencia y rendición de cuentas. Solo así podrá recobrar la confianza y credibilidad que necesita para ayudar a sacar el país adelante”, agregó.

Mientras que José Ramos Reyes, secretario general del Partido Popular, advirtió que el Presidente “se está quemando” junto a esos ministros. “En Panamá nunca han sido necesarias las pruebas cuando hay tantos indicios que ponen en evidencia los actos de corrupción que se pueden estar dando. Los ministros mencionados, o los que estén vinculados en algún proceso de investigación, deben separarse de los puestos (....)”, añadió.

Los gremios

Otros que han pedido transparencia y rendición de cuentas en las compras de la crisis sanitaria son los gremios empresariales.

La Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá, que preside Jean Pierre Leignadier, por ejemplo, dijo hace poco que le preocupa que el “esfuerzo titánico” para combatir la Covid-19 se ponga en entredicho, “por procesos de adquisición cuestionados por falta de transparencia”.

“Se deben definir, claramente, las reglas de participación para las compras de equipos como las que se manejan hoy día, de manera que se preserve y se respete la transparencia y la igualdad de condiciones para los proponentes”, aseguró el gremio en un reciente comunicado.

Mientras que la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, agrupación que lidera Mercedes Eleta de Brenes, ha abogado por “total transparencia” y la rendición de cuentas por parte de todas las instituciones del Estado en medio de la emergencia.

El respaldo

No obstante, en medio de los cuestionamientos, Cortizo se aferra a la presunción de inocencia y a las pruebas. “Creo en el debido proceso y la presunción de inocencia, y a mí no me gusta señalar a nadie si no tengo pruebas. A esos dos ministros [Carrizo y Sabonge] no los voy a cambiar. A mí me enseñaron a respetar esos dos derechos. En el caso del ministro de Obras Públicas, a quien aprecio, ese es un tema que está en el Ministerio Público. Estoy seguro que él puede venir a este medio a explicar la importancia de tener un hospital modular, preparado en caso que se tenga que utilizar. Otros países en la región no han construido uno, sino varios. Quisiéramos no usarlo, pero la decisión de construir ese hospital fue del presidente de la República”, argumentó en una entrevista con La Prensa.

El desgaste

Analistas políticos, como Edwin Cabrera, consideran que el mandatario ha invertido la ecuación a la que los panameños están acostumbrados. Esto, a raíz de que usualmente son los ministros los que defienden al Presidente y a su gestión, pero que ahora es el Presidente el que sale en defensa de los ministros, y a hacer las veces de “pararrayos”.

“Para mí políticamente es un error, porque el que tiene el capital político es el Presidente. Nadie votó por ningún ministro en este país, la gente votó por el candidato a presidente; y al hacer eso, él agota su capital político. Y ¿por qué es importante que él cuide su capital político?, porque él tiene que seguir liderando una serie de cambios urgentes en el país, en medio de esta pandemia, el tema de la Caja de Seguro Social, el desempleo, la educación (...)”, argumentó.

Mientras que para el politólogo Richard Morales, Cortizo tiene la responsabilidad de exigir cuentas ante el más mínimo señalamiento contra un integrante del gobierno.

Añadió que debe pedir que se inicie una investigación y separar del cargo a los implicados mientras duren las averiguaciones.

“No hacerlo, al ser el superior inmediato de los implicados, es complicidad con la corrupción. El deber del Presidente es representar y proteger los intereses de la sociedad, no apadrinar los negociados a costa de lo público”, planteó.

Cortizo llegó al poder el 1 de julio del año pasado después de ganar las elecciones presidenciales del 5 de mayo de 2019, en mancuerna con José Gabriel Carrizo, el ministro de la Presidencia que está en la mira pública.