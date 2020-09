Eyra Ruiz recibe espaldarazo de Cortizo y sigue en su cargo

DECISIÓN

El presidente Laurentino Cortizo respaldó ayer a la ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz, al afirmar que no violó ningún resuelto ni decreto sanitario vigente para evitar la propagación de la Covid-19, durante el funeral de una dirigente del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) efectuado la semana pasada en la iglesia de Santa Ana.

“Tengo el resumen del informe: la Iglesia se inspeccionó antes; las bancas estaban señalizadas para mantener el distanciamiento; se cumplió con el 25% de la capacidad de la iglesia; se tomó temperatura antes de entrar; al iniciar la misa las puertas se cerraron; la persona no falleció por Covid-19 y la doctora no fue al entierro. En resumen, la doctora Eyra Ruiz no violó ningún resuelto ni decreto”, dijo.

Dicho informe, que Cortizo llevaba en el bolsillo del pantalón, fue elaborado por el director metropolitano de Salud, Israel Cedeño, y dice que, en efecto, en la iglesia no se violaron normas.

Sin embargo, eso no fue lo que se apreció en videos que circularon en las redes sociales y que dieron razón a cuestionamientos ciudadanos, en los que se pidió la renuncia de la ministra consejera.

Por ejemplo, en los videos se observa a una gran cantidad de personas en las afueras de la iglesia, en camino al sepelio, e incluso a personas portando la bandera del PRD y la participación de un grupo de mariachis, actos que por la pandemia de la Covid-19 están prohibidos.

Por otro lado, Cortizo no respaldó al diputado perredista Alejandro Castillero, quien, afirmó, se “equivocó” al solicitarle en un video público más “recursos” y “nombramientos” para sus copartidarios.