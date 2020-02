Fábrega reitera que consulta para la playa será a mano alzada

OBRA PÚBLICA

José Luis Fábrega, alcalde del Municipio de Panamá, reiteró ayer que la votación de la consulta ciudadana para definir el futuro del proyecto de espacios públicos, movilidad y playa en la bahía de Panamá será a mano alzada.

La consulta se realizará el próximo 12 de marzo en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, del hotel El Panamá, a las 5:00 p.m. “No veo por qué debería cambiar. El presupuesto general del Estado, que son más de 30 mil millones de dólares [...] todas las leyes del país, en mis 15 años de diputado se han aprobado alzando la mano. Entonces, mi pregunta es: si va a haber orden, sentados, ¿cuál es el morbo? ¿cuál es la preocupación? Si lo hago por papeletas estoy seguro que me van a decir: ‘usted metió papeletas de más’. Así que palo porque boga y palo porque no boga. El tiempo y la historia nos van a dar la razón”, manifestó Fábrega ayer, un día después de que el Tribunal Electoral informara que no participará en la consulta debido a que se hará bajo la modalidad prevista en la Ley de Descentralización, que no implica votación.

El alcalde adelantó que ese día se pondrán mesas, habrá notarios para certificar la autenticidad del evento, y se contará con personal de la Policía Nacional para garantizar el orden. “Pregunto yo: ¿en la Asamblea quién supervisa?”, manifestó Fábrega, quien fue diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático durante tres periodos.

Cuando se le consultó sobre el costo de la consulta, el alcalde dijo: “¿Gastos? Vamos a comprar botellas de agua, pensábamos dar un refrigerio, pero nos aconsejaron que no, para que no se malinterprete que, a través del refrigerio, este que está aquí, estaba comprando votos. El proceso no debe durar más de una hora”.