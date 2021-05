Firmo por Panamá se activa para la constituyente

POLÍTICA CIUDADANA

Colectivos políticos, grupos agropecuarios, estudiantiles y abogados se fusionaron en el movimiento Firmo por Panamá, con el objetivo de participar en la fase de recolección de las 580 mil 742 firmas necesarias para la convocatoria de una constituyente paralela, actividad que es monitoreada por el Tribunal Electoral (TE).

Como parte del proceso, dirigentes del Partido Alternativo Independiente Social (PAIS), Partido Panameñista y Cambio Democrático (CD), así como representantes del Colegio Nacional de Abogados (CNA) y otras organizaciones de la sociedad civil presentaron ayer ante el Tribunal Electoral el memorial requerido como paso previo al aval que tiene que dar el TE para la recolección de las firmas.

José Alberto Álvarez, de PAIS, explicó que los partidos políticos que conforman el movimiento escogieron al presidente del CNA, Juan Carlos Araúz, para que encabezara el acto de entrega del memorial y, en conjunto con otros grupos de la sociedad civil organizada, presentaron la solicitud al TE.

Araúz, quien quedó como presidente de Firmo por Panamá, señaló que este movimiento será una oportunidad para todos los sectores de la sociedad participen en un diálogo abierto sobre todo el futuro del país.

“El país necesita transformar y evolucionar a mejores estados para garantizar el bienestar colectivo (...) Este movimiento es a favor del ciudadano y para el ciudadano; el diálogo a favor de mejores estructuras, instituciones, que a nadie debe excluir y cada sector va representar un motivo por el cual firma” dijo.

Por su parte, el presidente de CD, Rómulo Roux, expresó que existe interés político y el objetivo es lograr las firmas que se necesitan para activar una constituyente que redacte una nueva Constitución con la que se pueda empezar a dar respuesta s a la población.

“Ya la gente está harta y frustrada de un sistema político colapsado y requiere que nosotros tengamos una nueva regla de juego”, dijo.

Instó a la ciudadanía a utilizar la constituyente, la búsqueda de firmas como una manera de expresar ese descontento y frustración de un sistema político que les ha fallado.

Para el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón Figueroa, la Constitución debió cambiarse hace más de 30 años.

“Ha llegado el momento de que los partidos colaboremos con el resto de los ciudadanos para recoger la firmas necesarias que hagan posible la convocatoria para una constituyente”, expresó.

El Movimiento Justicia Social, del abogado José Luis Galloway, recibió el visto bueno del Tribunal Electoral para recoger las firmas el pasado 3 de mayo y tiene hasta el próximo 3 de noviembre para lograrlo.

En tanto, el TE también autorizó el pasado 18 de mayo al movimiento ciudadano Panamá Decide para coordinar con la Dirección Nacional de Organización Electoral la capacitación y posterior recolección de las firmas necesarias para convocar la asamblea constituyente paralela.

CCIAP: falta definir el método de escogencia de los contituyentes

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), José Ramón Icaza, afirmó en un conversatorio con La Prensa que ese gremio considera necesario efectuar reformas puntuales a la Constitución, incluyendo aspectos relacionados con la administración de justicia; con los poderes que ostenta el Ejecutivo; y con la elección de los diputados. Sobre esto último, valora la necesidad de limitar la reelección.Según Icaza, esta posición fue llevada por la cámara al paquete de reformas que presentó la Concertación y que terminó naufragando en el Legislativo.

Ahora bien, respecto al actual proceso de recolección de firmas para activar una constituyente paralela con la misión de redactar una nueva carta magna, indicó el gremio no lo apoyará mientras no esté clara la reglamentación para la selección de los constituyentes. “Por ahora, no nos podemos sumar porque podríamos estar firmando un cheque en blanco y trabajando con el enemigo”, dijo.

Precisó que se reunieron con el magistrado del Tribunal Electoral Eduardo Valdés Escoffery y este les aclaró, por ejemplo, que la Constitución no prohíbe la elección de los constituyentes por circuito, método que les genera suspicacia.

Si esta reglamentación termina siendo confiable y resulta en la elección de constituyentes probos, entonces la cámara apoyará el proceso y presentará los aspectos que considera deben ser reformados en la Constitución vigente, acotó.