Fiscal apelará fallo que cerró proceso de la comida deshidratada

El fiscal anticorrupción de descarga Adecio Mojica anunció recurso de apelación contra el fallo del juez decimoquinto de lo penal, Leslie Loaiza, que absolvió a los imputados en un proceso por la presunta comisión de los delitos peculado y falsificación de documentos tras la compraventa de comida deshidratada a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) en el quinquenio 2009-2014.

El fallo incluye a los exministros Francisco Suárez (Obras Públicas) y Lucy Molinar (Educación); al exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli; al exfuncionario de esa entidad Ángel Famiglietti y al empresario Rubén de Ycaza.

Mojica anunció el recurso de apelación, luego de que el juez Loaiza, en juicio que se prolongó desde las 9:00 a.m. del pasado lunes hasta las 3:10 a.m. de ayer, absolvió a todos los imputados por considerar que la fiscalía no pudo probar su vinculación con los delitos.

En el juicio, los abogados defensores cuestionaron el informe de auditoria de la Contraloría General de la República, que advirtió supuesta irregularidades en el contrato de compraventa, de $44.9 millones.

Para Mojica, la auditoría reveló anomalías en la forma cómo se asignó el contrato a la empresa Lerkshore International Limited, propiedad de De Ycaza, para el suministro de comida deshidratada en escuelas públicas del país.

El informe de auditoria detectó supuestas inconsistencias entre las actas de inspección y entrega de los alimentos deshidratados; falta de fiscalización y evaluación de la ejecución del proyecto por parte del Consejo Directivo del PAN; falta de monitoreo continuo y periódico en la oficina de auditoria interna; entrega de alimentos deshidratados a personas distintas a las estipuladas en el contrato; y ausencia de documentación en el PAN relacionada con las entregas de los alimentos en 2011.

El juez Loaiza ya había dictado en 2015 un sobreseimiento a favor de los implicados –con excepción de Tamburrelli–, pero en diciembre de 2018 el Segundo Tribunal Superior Penal revocó esa decisión y llamó a juicio a los investigados.

En el caso de Adolfo Chichi De Obarrio –exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli–, también investigado por este caso, el proceso queda suspendido, ya que no ha comparecido ante las autoridades y fue declarado reo rebelde.

Para la captura del exfuncionario, la fiscalía anticorrupción había solicitado a Interpol la difusión de una alerta roja.

Este es el segundo contrato por la compra de comida deshidratada a través del PAN que es investigado.

El Juzgado Decimosexto Penal sigue la causa por presuntas anomalías en un primer contrato, de $14.1 millones, también adjudicado a la empresa Lerkshore International Limited.