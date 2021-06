Fiscalía Electoral pide al Ministerio Público expediente de la LNB

Investigación

La Fiscalía General Electoral (FGE), que dirige Dilio Arcia, solicitó al Ministerio Público (MP) una copia autenticada del expediente del caso que lleva esa entidad, por supuesto proselitismo en horas laborables en la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

Luego de escuchar en televisión los testimonios de siete exfuncionarias de la Lotería, quienes narraron que por órdenes de la de la directora de la entidad Gloriela Del Río, se les obligaba a inscribir adherentes en el oficialista Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), en horas de trabajo, la FGE reabrió el caso que había archivado provisionalmente.

El pasado viernes, las siete exfuncionarias acudieron a la Fiscalía Anticorrupción para aportar sus testimonio a la denuncia penal, días después de que se hiciera público que su caso había sido cerrado en la FGE. “La presión venía de la directora. Ella nos mandaba que teníamos que inscribir y si no inscribíamos nos mandaba a botar”, contó Keyla Labastide, una de las exfuncionarias.

En entrevista con este medio, el fiscal Arcia explicó que habían archivado el caso porque tenía varias “deficiencias”, pero que el testimonio de las exfuncionarias “son un elemento nuevo para reabrirlo”. Sin embargo, buena parte de lo que narraron las mujeres figura en la querella que fue presentada ante la FGE por este caso.

Después de escuchar el relato de exfuncionarias de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) sobre cómo fueron acosadas para supuestamente inscribir adherentes al oficialista Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) en horas laborales, la Fiscalía General Electoral (FGE) reabrió la querella que había “cerrado provisionalmente” sobre ese caso.

A inicio de esta semana la FGE, a cargo de Dilio Arcia, pidió al Ministerio Público (MP) que le entregara copia autenticada del expediente de la denuncia penal que le fue presentada sobre dicho caso. En el mismo constan los testimonios de las siete exfuncionarias de la Lotería, que el pasado viernes acudieron a la Fiscalía Anticorrupción a hacer sus descargos, días después de que se hiciese público que la Fiscalía Electoral cerró la querella que ellas presentaron por falta de pruebas. Ese día, las mujeres también contaron los pormenores del caso a los periodistas: fueron despedidas por no haber cumplido con la inscripción de adeptos en el Molirena y por no pagar una cuota que se le imponía si no lograban las inscripciones que les exigían.

Además, acusaron a la directora de la Lotería, Gloriela Del Río, de ejercer presión para que se hicieran las inscripciones. En su momento, Aníbal Chéry, abogado de las exfuncionarias, manifestó que la denuncia penal que se presentó ante el MP se abrió con copia de la querella electoral que se presentó ante la Fiscalía Electoral.

La querella presentada por Chéry señala a nueve funcionarios de la LNB, entre ellos, a la directora Del Río, y a Marieta De Paredes, directora ejecutiva de la institución. Plantea, por ejemplo, que a las denunciantes se les exigía y acosaba permanentemente a través de sus enlaces políticos comunales, con llamadas o mensajes de WhatsApp para cumplir con la inscripción de las cuotas de adherentes diarios. “Se brindaban permisos especiales para que servidores públicos faltaran a sus labores en la Lotería para cumplir con la cuota de inscripción...”, dice el documento.

El cierre y la apertura

Ayer en una entrevista con este medio, el fiscal Dilio Arcia justificó el cierre provisional del caso, y habló de su reapertura. Sin precisar fecha, contó que la FGE había iniciado de oficio la investigación con base a una denuncia de un medio de comunicación donde se planteaba el hecho, y en medio de las investigaciones preliminares, les llegó la querella de las siete exfuncionarias.

Sin embargo, la querella, dijo Arcia, “tenía varias deficiencias”. Explicó que la ley exige cierta cantidad de copias dependiendo de la cantidad de querellados, pero que en este caso solo se entregó una. Manifestó que aunque la querella menciona a dos diputados, el tema no se remitió a la Corte Suprema de Justicia, porque “hay no menos de siete casos donde la Corte Suprema de Justicia prácticamente nos ha reprendido diciendo que no le manden casos por el simple hecho que se menciona a un diputado, si no existe una prueba idónea que refuerce que efectivamente hay un delito..., por lo que le correspondía al querellante presentar personalmente la denuncia ante la Corte y no en la FGE”.

Asimismo, aseguró que la querella iba dirigida a que las exfuncionarias fueron despedidas indebidamente, por lo que, añadió, “se estaría frente a una violación de la ley de carrera administrativa y no de un delito electoral”. El fiscal Arcia también sustentó que la Corte en varios de sus fallos ha dicho que “para poder recibir una denuncia” donde se mencionen a funcionarios de “alto cargos” los hechos del supuesto delito deben estar “bien descritos” y que “haya una vinculación directa entre la comisión del delito y el alto funcionario”.

“Todo esto se le informó al abogado, pero en vez de corregir salió a discutir el caso en los medios de comunicación”, criticó el fiscal.

Estas, a juicio de Arcia, fueron las causas que en su momento motivaron el cierre del expediente. Por su lado, el fiscal primero Manuel Del Cid, encargado de la querella, reiteró que la Fiscalía Electoral “no investiga personas, sino hechos”.

En esta nueva etapa de la investigación, el fiscal Arcia solicitó copia autenticada al Ministerio Público de la denuncia, sobre todo en lo que se toquen temas de la jurisdicción electoral. Esto, añadió Arcia, “al ver a exfuncionarias en la televisión señalando que han sido acosadas a inscribir cuotas”.

En la Lotería

La Prensa llamó a la directora de la Lotería, Gloriela Del Río, para conocer su versión del caso, pero no respondió.

La LNB, institución que está bajo el control del Molirena, aliado político del gobernante Partido Revolucionario Democrático, ha estado en el ojo de la tormenta luego de que se denunciaran supuestas irregularidades en el proceso de devolución de chances y billetes, y por contradicciones en torno al ganador del Gordito del Zodiaco de abril pasado. El Ministerio Público investiga ambos temas. Mientras que la Contraloría ordenó pagar $1 millón 002 mil a la persona ganadora del sorteo 351, del Gordito del viernes 30 abril de 2021. La Contraloría determinó que no hubo ningún tipo de irregularidad y que el proceso de cancelación, entrega, venta, devolución y pagos del paquete en el que se encontraba el billete N° 7606, cumplió con el Manual de Procedimientos vigente en la Lotería.