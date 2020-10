Flexibilizan el sistema de compras menores de los gobiernos locales

REGLAMENTO ESPECIAL

Los gobiernos locales tendrán un procedimiento de contratación diferente a las demás instituciones del país, hasta marzo de 2021.

Esto se debe a que el Ejecutivo los exceptuó del uso obligatorio de la plataforma de cotización en línea de Panamá Compra, para los procedimientos de contrataciones menores.

Con este procedimiento temporal, las alcaldías, juntas comunales y concejos provinciales no atenderían los requisitos establecidos en la ley de contrataciones públicas, sino que se regirán con base en el manual de caja menuda y las guías de uso de fondos de los gobiernos locales, aprobados por la Contraloría General de la República.

La decisión adoptada por el Ejecutivo, liderado por el presidente Laurentino Cortizo, fue bien acogida por autoridades locales consultadas. Algunas alegaron que la mayoría de estas instancias no cuenta con el personal ni con internet para hacer contrataciones en línea.

Desde la sociedad civil organizada esperan que este nuevo procedimiento no se preste para esquivar la supervisión y fiscalización en medio de la pandemia.

Los gobiernos locales ahora tienen un sistema especial de compras

Municipios, juntas comunales y concejos provinciales ya no tendrán que usar el sistema de cotizaciones en línea para hacer compras menores, un requisito contemplado en la ley de contrataciones públicas.

El Decreto Ejecutivo 609 del pasado 2 de octubre (Gaceta Oficial 29126-B) establece que, durante los próximos seis meses, las autoridades locales no tendrán que apegarse a este trámite dispuesto por la Ley 153 de 2020 de contrataciones públicas –que modificó a la Ley 22 de 2006–, sino que se regirán con base en el manual de caja menuda y las guías de uso de fondos aprobados por la Contraloría General de la República.

El sistema

Las contrataciones hasta $3 mil se harán usando la caja menuda y la guía de la Contraloría. Las que superen $3 mil, pero no $10 mil, podrán hacerse con al menos 3 cotizaciones. Y las contrataciones que no excedan los $25 mil se deberán hacer atendiendo varios pasos básicos, entre ellos, la publicación en un tablero con las fechas y las especificaciones de la obra o el servicio.

El decreto ejecutivo que permite este mecanismo apela al argumento de que, en medio de la pandemia, las autoridades locales representan “el nivel primario de la población, por lo que constituyen un factor determinante en la atención de necesidades (...)”

A juicio de representantes de corregimiento y alcaldes, el mecanismo de contrataciones en línea que dispone la ley de contrataciones públicas les dificulta los proceso de compras, sobre todo cuando se trata de adquisiciones urgentes en áreas remotas del país.

Opiniones

Autoridades locales consultadas avalan la medida.

El panameñista Ricardo Domínguez, representante de Bella Vista, explicó que la actual ley de contrataciones entorpece algunas tareas a los gobiernos locales, especialmente las compras que se hacen de un día para otro.

Mientras que Carlos Pérez Herrera, representante de San Francisco, por el Partido Revolucionario Democrático, manifestó que la ley abarca a todos los gobiernos locales y recordó que no hay que olvidar que la mayoría de las juntas comunales del interior no tienen acceso a Panamá Compra. “Para poder acceder a hacer las licitaciones o compras como se debe hacer, según la ley, mínimo necesitas a tres personas solo para este tema. Además del internet y computadora. Una gran mayoría de juntas comunales no tiene fondos suficientes para pagar el personal, adecuaciones y compras de computadoras y de software. Es la realidad”.

Y, ¿la fiscalización?

Si bien hay municipios que no tienen acceso a la tecnología, hay algunos como San Miguelito y Colón que, pese a estar ubicados en áreas urbanas y tener abultados presupuestos, con gastos generosos en planillas, ni siquiera actualizan su página web para rendir cuentas de su gestión a la ciudadanía.

Por eso, algunas voces advierten que hay que estar atentos a la manera como las autoridades gestionan los fondos públicos en momentos en que les han flexibilizado los controles.

Este medio conoció que los gobiernos locales se quejaron ante el Ejecutivo por las dificultades que, a su juicio, les creaba la ley de contrataciones públicas.

Cristian Ábrego, del movimiento Conciencia Ciudadana, espera que esta excepción no sea sinónimo de falta de supervisión y fiscalización. “Se debe corregir el procedimiento de la plataforma de cotización en línea para hacerlo más ágil, en lugar de darle rienda suelta a las autoridades locales para que contraten sin pasar por los debidos controles”, dijo.

Panamá tiene 679 juntas comunales, 77 alcaldías y 13 concejos provinciales.

El decreto ejecutivo, firmado por el presidente Laurentino Cortizo, señala además que en los seis meses en que esté vigente esta disposición, la Dirección General de Contrataciones Públicas, en conjunto con los gobiernos locales y la Secretaría de Descentralización, establecerá un plan intensivo de capacitación en el uso de las herramientas del portal Panamá Compra y la ley.