Gobierno se contradice sobre el acceso a las playas

CONFUSIÓN

Luego de tres días de confusión sobre las medidas sanitarias oficiales en torno al uso de playas y balnearios, las autoridades de protección civil decidieron ayer colocar la señal de “bandera roja” –prohibición de acceso– en las playas de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Herrera.

En el caso de Panamá y Panamá Oeste sería hasta el 15 de marzo, y en Herrera, hasta el 1 de febrero, según un comunicado del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) que señala que la medida se adopta para mitigar la pandemia de la Covid-19.

El pasado 13 de enero, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado en el que señaló que para Panamá y Panamá Oeste estaría prohibido el acceso a las playas, pese a que el Decreto Ejecutivo 62, firmado por el titular del Minsa, Luis Sucre, y el presidente de la República, Laurentino Cortizo, dejaba claro que solo en los días de cuarentena total (fin de semana) se prohibía el acceso y uso de playas, ríos y balnearios públicos en las Panamá, Panamá Oeste, Herrera, Coclé, Los Santos y Veraguas. Ese decreto sigue vigente.

Acceso a playas; primero que no, luego que sí, y ahora que no

Las autoridades han entrado en una serie de contradicciones sobre el acceso a playas en el país con anuncios, comunicados y decretos que han creado confusión en la población.

El pasado 12 de enero, cuando las autoridades informaron de la reanudación gradual de actividades, detallaron que playas y balnearios se abrían a partir del 15 de marzo.

Al día siguiente, 13 de enero, publicaron el Decreto Ejecutivo N°62, firmado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, sobre las prohibiciones para las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. Sin embargo, destacaba una gran excepción: “Solo durante los días de cuarentena total, se prohíbe el acceso y uso de parques, plazas, estadios, gimnasios y áreas abiertas, así como, playas, ríos y balnearios públicos”.

Es decir, que de lunes a viernes parecía haber luz verde para las playas. Esta disposición, si bien se correspondía con el pedido del administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen, de no ser tan estrictos con las playas, fue “aclarada” luego por el Minsa, mediante un comunicado, también del 13 de enero, en el que señalaron que Panamá y Panamá Oeste tienen restringido el uso de playas, ríos y balnearios públicos hasta el próximo 15 de marzo.

La confusión sobre el tema, marcada por el hecho de que un comunicado no puede anular un decreto, continuó ayer. Hasta el presidente Cortizo intentó explicar abundando en lo dicho por el Minsa a través de sus comunicados. No obstante, al cierre de esta edición el Decreto Ejecutivo N°62 no había sido reformado.

Lo que sí surgió ayer fue un inusual comunicado, alegando razones sanitarias, del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Allí se informa que hasta el 15 de marzo de 2021 mantendrán bandera roja “que prohíbe el baño en las playas y ríos, en las provincias de Panamá y Panamá Oeste”.

Igual establecieron la prohibición para los bañistas hasta el 1 de febrero para la provincia de Herrera.

José Donderis, exdirector del Sinaproc, posteó en su cuenta de Twitter, “Mi recomendación a todos, el sistema de banderas en playas es un sistema de orientación al bañista, y es para indicar condiciones de mar y la calibración de riesgos sobre ello. El tema Sanitario por Covid es tema del @MINSAPma y debe ser manejado así. No inventemos la rueda”.