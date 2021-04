Gremios, en desacuerdo con el retorno a las aulas

EDUCACIÓN

Mientras los gremios docentes afirman que las condiciones no están dadas para el “retorno gradual” a clases semipresenciales a partir del 12 de abril, como lo anunció ayer la titular del Ministerio de Educación (Meduca), Maruja Gorday de Villalobos, representantes de escuelas privadas califican como positiva la iniciativa.

Luis López, secretario general del Frente Nacional de Educadores Independientes y miembro de la Unión Nacional de Educadores de Panamá, dijo que esa fecha probable es una decisión unilateral del Meduca.

Sostuvo que en ningún momento han acordado con la ministra de Educación un retorno gradual a clases, porque para ellos todavía existen grandes riesgos de contagio.

Por su parte, Katya Echevarría, vicepresidenta de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, dijo que es positiva la apertura gradual de las escuelas del país que puedan estar listas y que sus condiciones les permita recibir a sus alumnos, de común acuerdo con su comunidad educativa.

Mientras, José Edwin García, presidente de la Asociación Panameña de Colegios Pequeños, indicó que es importante que todos los colegios estén realmente preparados con las medidas de bioseguridad para que el retorno sea semipresencial y presencial, y esto conlleva una inversión por los colegios que ahora mismo están golpeados económicamente por la situación del año pasado y la baja matrícula.

‘Nunca pedimos el adelanto de la vacuna’: gremios docentes

El proceso de vacunación contra la Covid-19 a los docentes comenzó ayer en el circuito 8-6 de la provincia de Panamá (distrito de San Miguelito), con miras a lograr un “retorno gradual” a las clases semipresenciales en el país.

El Ministerio de Salud (Minsa) tiene previsto vacunar en el circuito 8-6 a un estimado de 2 mil 553 educadores y comenzar este 7 de abril la vacunación de los docentes en los circuitos 8-10 (sector este de la provincia de Panamá) y 8-1 (distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste). En total, se calcula que en los tres circuitos serán vacunados ocho mil educadores.

Al tiempo que la vacunación comenzaba, la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, anunció que el próximo lunes, 12 de abril, podrían iniciar el plan de “retorno gradual” de las clases semipresenciales.

El plan de regreso es de manera “progresiva, escalonado, contextualizada y con todas la normas de bioseguridad”, según explicó Gorday de Villalobos.

Sin embargo, el Meduca espera una respuesta oficial por parte del Minsa. “Presentamos al ministro y a todo su equipo legal la variante del Decreto Ejecutivo” sobre el regreso de los estudiantes y docentes a las aulas.

Precisó que el inicio de las clases será por región educativa y en áreas donde el índice de casos del nuevo coronavirus sea bajo. Y están recomendando que los primeros estudiantes sean los de preescolar y primeros grados, y los graduandos.

Una decisión unilateral

Sin embargo, la vacunación de los docentes no es garantía de que vuelvan a las aulas de clases, ya que consideran que las escuelas todavía no reúnen las condiciones de bioseguridad para evitar los contagios de la Covid-19.

Luis López, secretario general del Frente Nacional de Educadores Independientes y miembro de la Unión Nacional de Educadores de Panamá, dijo que esa fecha probable es una decisión unilateral del Meduca.

Además, afirmó que los gremios magisteriales en ningún momento han pedido el adelanto de la vacuna.

“Esa fue una decisión del Gobierno, presionado por algunos sectores económicos y de la sociedad civil. Es injusto e inhumano que nosotros pasemos por encima de grupos vulnerables como son los pacientes con enfermedades crónicas”, reconoció López.

El dirigente magisterial sostuvo que en ningún momento han acordado con la ministra de Educación un retorno gradual a clases, porque para ellos todavía existen grandes riesgos de contagio, ya que la mayoría de la población no está vacunada.

“No podemos aceptar un retorno semipresencial o presencial a las aulas de clases si aún no se reúnen las condiciones. Por ejemplo, la mayoría de los estudiantes y docentes viajan en transporte colectivo y otros no viven en la comunidad donde reciben o imparten clases”, detalló.

Los planteamientos de López coinciden con los de Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), quien añadió que hay varias escuelas públicas que no cuentan con las condiciones mínimas de bioseguridad para brindar clases semipresenciales, como establece la Resolución No. 100 del 11 septiembre de 2020. El docente indicó que se debe garantizar la limpieza básica y profunda de las aulas, pero en este momento el Meduca no tiene personal de limpieza, ya que la gran mayoría fue despedido.

También destacó que sería complicado cumplir con el distanciamiento de los alumnos, ya que este año aumentó la matrícula en los centros educativos.

Recordó a las autoridades que el Decreto Ejecutivo No. 25 del 14 de enero de 2021 –que establece el calendario escolar– dicta que el primer trimestre de este año lectivo sería a distancia, con el fin de garantizar la salud de la comunidad educativa.

Los docentes dicen no oponerse a retornar a las aulas de clases, pero en el segundo trimestre de este año, cuando ya cada comunidad educativa tenga los recursos humanos y financieros necesarios para la compra de insumos (termómetros, gel, alcohol, jabón, entre otros).

Una buena decisión

Mientras, en el sector privado califican como positiva la decisión de comenzar la apertura gradual, voluntaria y segura de los centros educativos del país, siempre que se cumplan con las medidas de bioseguridad para evitar los contagios de la Covid-19.

Katya Echevarría, vicepresidenta de la Unión Nacional de CentrosEducativos Particulares (Uncep), dijo que es positiva la apertura gradual de las escuelas del país que puedan estar listas y que sus condiciones les permita recibir a sus estudiantes, de común acuerdo con su comunidad educativa.

Para Echevarría, las certificaciones de “Escuelas Seguras” que ha entregado el Minsa en coordinación con las Direcciones Regionales de Educación ayuda a brindar tranquilidad a los padres de familia.

“Es un paso muy importante para sacar a Panamá de ese posicionamiento de ser el país que ha tenido más tiempo a sus estudiantes fuera de las aulas de clases en la región”, indicó.

Según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), Panamá mantuvo las escuelas cerradas la mayor parte de los días entre marzo de 2020 y febrero de 2021. Después de Panamá están El Salvador, Bangladesh y Bolivia.

Nivia Roxana Castrellón, analista en educación, opinó que el retorno semipresencial, de forma gradual y voluntaria, atendiendo las condiciones y protocolos de bioseguridad del centro educativo, y previa vacunación de los educadores, es una medida que como país debe considerarse.

Enfatizó que la escuela juega un papel clave en los procesos de socialización y construcción de la identidad del estudiante. Hay etapas críticas que requieren que los niños y jóvenes tengan la oportunidad de asistir presencialmente y convivir en un ambiente apropiado para construir habilidades blandas, como el trabajo en equipo y la autorregulación, añadió Castrellón.

Panamá se sumó recientemente a una iniciativa centroamericana para un regreso seguro y gradual a clases. El Ministerio de Educación confirmó que 3 mil 850 planteles oficiales del país están dentro de este plan.