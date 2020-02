¿Grifina López o Mónica Serrano?

una historia de dolor

¿La joven Grifina López es Mónica Serrano, la niña desaparecida en 2003?

Esta interrogante sigue en el ambiente y la incertidumbre crece. Ayer, el tío abuelo de Mónica Serrano, Osvaldo García, y el abogado de la comarca Madungandí, Héctor Huertas, donde vive la joven López, se presentaron al laboratorio clínico a recoger los resultados de una prueba de ADN que podría dar indicios para esclarecer el tema.

La prueba le fue aplicada hace nueve días a la tía de la niña Serrano, para cotejar. No obstante, al salir del Laboratorio Clínico Genetix, Huertas y García informaron que acordaron no divulgar el resultado, porque este no es concluyente y, en cambio, pedirán al Ministerio Público pruebas adicionales para tener mayor certeza.

García, ex miembro de la Policía Técnica Judicial (PTJ), no ha descansado en la búsqueda de la niña desaparecida el 8 de febrero de 2003 de la casa de su familia, ubicada en Loma Bonita, Arraiján.

Huerta señaló que, “lamentablemente”, los resultados de la prueba “no marcan para hacer una afirmación científica y legal”.

Adelantó que la próxima semana se reunirán con funcionarios de la Procuraduría General de la Nación (PNG) para buscar un método efectivo en cuanto a la aplicación de pruebas lo más rápido posible “y dar certeza”.

Por su parte, los padres de la niña Serrano, Mónica García y Castor Dominador Serrano, esperan el llamado del Ministerio Público para esclarecer la nueva pista.

Mi Diario estuvo esta semana en la comunidad de Wargandí, en la comarca, donde pudo constatar que la joven López continúa en sus actividades normales. Vecinos y familiares esperan que se certifique de una vez por todas si, en efecto, ella podría ser aquella niña, ya que tiene un gran parecido físico.

El tío de Mónica Serrano considera que la chica podría ser su sobrina raptada, pero los familiares de Grifina dijeron a TVN esta semana que están convencidos de que ella no es Mónica, porque la vieron crecer con ellos.

Sin embargo, relataron que Grifina llegó de Veracruz o Tocumen a los cuatro o cinco años, con su madre, que, a diferencia de Grifina, sí tenía rasgos 100% gunas. La mujer a la que reconocen como madre de la joven murió cuando esta cumplió 16 años. El paradero de su padre, afirman, es desconocido.

Ayer, la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público informó del inicio de una investigación de oficio dirigida a confirmar la identidad de la joven López, basados en el artículo 205 del Código Penal que señala que “quien suprima o altere la identidad de un menor de edad en los registros del estado civil será sancionado con prisión de tres a cinco años. La misma pena se aplicará a quien, a sabiendas, entregue un menor de edad a una persona que no sea su progenitor o a quien no esté autorizado para recibirlo”.

Hay que recordar que, por este caso, en 2013, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó un fallo de primera instancia del Juzgado Primero de Circuito Penal de La Chorrera, que condenó a seis personas a seis años de prisión por la desaparición de Mónica Serrano.

Se trata de Julissa Ortega, Jorge Tiziano Jaén, Ana María Bernal de Rivera, Jorge Baltazar Veras, Petra Barrera de Jaén y Kathia González.