Harding denunciará a Salazar por violencia contra la mujer

INCIDENTE

Una reunión de los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en la que se hablaba sobre los proyectos de ley que no han sido sancionados por el presidente Laurentino Cortizo, y sobre los cambios al Reglamento Interno de la Asamblea, terminó en golpes, gritos y con la promesa de denuncias ante la Corte Suprema de Justicia.

Diputados perredistas que estuvieron en la reunión narraron que todo se suscitó cuando su copartidario Jairo Bolota Salazar, diputado de Colón, los atacó verbalmente en plena reunión.

Kayra Harding “Yo, al ver al diputado Mariano, le digo (a Bolota): ¡Tú no puedes hacer esto! Y me dice: ‘Cállate’. Me lo dice con todos los epítetos que te puedes imaginar...”.

Primero les gritó: “cobardes” y “entregados al Ejecutivo”. Su coterráneo Mariano López, lo refutó. Y enseguida, Bolota lo interrumpió.

“Ahí mismo agarró y le metió un puñete a Mariano”, contó un diputado.

Fue entonces cuando la diputada de Arraiján, Kayra Harding, que estaba a unos cinco metros de distancia, intervino para apaciguar los ánimos. “Calma tu conducta. ¿Qué es lo que te pasa?”, le gritó. Y, con rabia, Salazar le tiró una botella de agua en el pecho. Entonces, López y Salazar se fueron a los puños. Otros diputados trataron de separarlos.

En un momento, el salón del legislativo donde se desarrollaba el encuentro, se convirtió en un ring de boxeo. De hecho, durante la discusión, se conoció que Salazar amenazó con hacer pública una supuesta lista de los diputados del PRD “que por prebendas” no cuestionan al Ejecutivo.

Minutos después de los hechos, la noticia llegó al despacho del presidente Cortizo, así como a la del secretario general del PRD, Pedro Miguel González. Harding anunció ayer que lo ocurrido no quedaría allí y que hoy denunciará a Salazar ante la Corte.

Esta no es la primera vez que el diputado Bolota Salazar se ve envuelto en un escándalo. Ya tiene dos denuncias ante la Corte por altercados en la vía pública con agentes de la Policía Nacional.

Salazar ya había atacado a sus copartidarios el pasado lunes en el pleno. “Ya han hecho bastante plata. Ellos no quieren hacer, ellos no quieren pelear, ellos no quieren luchar. ¿Para qué pelear con el gobierno? Yo busqué votos y el que está sentado allá [en la Presidencia] está sentado también por mí y mi gente que esta sufriendo”, dijo.

En el medio de todo están las posiciones por los proyectos de ley que estipulan moratorias aprobados en la Asamblea y que esperan la sanción del Ejecutivo.

Este medio llamó ayer a Salazar para que diera su versión, pero no respondió. En su cuenta de Instagram, escribió: “todo lo que hablan es mentira, él [López] y yo, lo aclaramos personalmente y juntos”.

Investigación y repudio

El secretario general del PRD, Pedro Miguel González, anunció que dio instrucciones al fiscal del partido, Juan Pablo García, de investigar los hechos suscitados en la reunión de la bancada.

En ese sentido, García dijo a La Prensa, que, con base en el estatuto del partido, por ser un incidente con diputados, lo primero que se requiere es que el directorio le autorice a tomarles declaración a los tres diputados.

Desde ya hay quienes advierten que en la Corte la situación procesal de Salazar podría ser delicada. Se le podría aplicar el articulo 138A del Código Penal, que estipula penas de 5 a 8 años de prisión por violencia contra la mujer. Pero hay otros que dicen que todo depende de la prueba sumaria que se presente.