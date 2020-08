Hospital modular, a un paso del refrendo, pese a dudas

CONTRATO

Fotos y contratos de alquiler fueron las pruebas que entregó SmartBrix Centroamérica al contralor, Gerardo Solís, para comprobar que las estructuras que usó para construir el hospital modular son “nuevas”.

No presentó facturas de compra ni documentos de importación ni de su procedencia. Con todo, Solís dijo estar “satisfecho” con las pruebas de SmartBrix.

Solís dijo desconocer cómo se introdujeron los módulos del hospital a Panamá ni su procedencia. “Yo no pregunté eso”, afirmó.

La Autoridad de Aduanas confirmó a La Prensa que SmartBrix no importó módulos antes de la obra. Una investigación de este medio detectó que SmartBrix introdujo 160 módulos de segunda mano procedentes de Costa Rica.

Un análisis de la Contraloría detectó una diferencia de más de medio millón de dólares con lo que pretende cobrar al Estado SmartBrix.

Contraloría ignora si se usó material nuevo en hospital

La Contraloría General de la República (CGR) ha anunciado un proceso participativo para refrendar un pago de $6.2 millones por la construcción del hospital modular, a pesar de que se desconoce si la estructura prefabricada que se utilizó es nueva. El contralor, Gerardo Solís, confirmó que el proceso está en la etapa de pre-refrendo del contrato, por lo que el monto a pagar podría aumentar.

Un cálculo de los costos directos, indirectos y asociados al contrato de $6.9 millones entre el ministro de Obras Pública, Rafael Sabonge, y el representante de SmartBrix Centroamérica, Nitesh Mayani, realizado por la Contraloría, detectó que la entidad estaría pagando unos $690 mil por trabajos que costarían menos.

Aunque SmartBrix no mostró documentación que sustente la procedencia ni qué empresa importó el sistema modular y sus accesorios, la Contraloría calculó que el Estado tendrá que pagar por estos módulos más de $2.2 millones, a pesar de que la Autoridad de Aduanas confirmó que SmatBrix Centroamérica no importó este año este tipo de infraestructura prefabricada antes de la construcción del hospital modular.

En abril del año pasado, SmartBrix reportó a la Autoridad de Aduanas la importación de 160 estructuras modulares “usadas” de Costa Rica, según se desprende de un informe de esa entidad al que este medio tuvo acceso.

¿Modulares nuevos?

¿Quién importó los módulos y sus accesorios al país? ¿Cuándo llegaron a Panamá? Estas preguntas fueron formuladas por este medio a Solís. “Eso no lo sé –respondió–. Yo no pregunté eso. Si no pagaron los impuestos, si los contrabandearon, eso es harina de otro costal. Nuestro trabajo fue analizar los costos. Después se verificará en [la auditoría de] campo si son usados o no”.

Para tener una prueba de que las estructuras modulares utilizadas en el hospital son nuevas, Solís “exigió” a SmartBrix documentación que reportara el uso de los 160 módulos importados de Costa Rica.

“Me presentaron evidente documentación” de que no usaron esos módulos en el hospital modular, expresó el funcionario. ¿Qué tipo de prueba recibió?, cuestionó La Prensa. “Me presentaron fotos de los contenedores donde estaban todos los modulares desarmados”, respondió Solís.

¿Las fotos son pruebas suficientes? Solís indicó que SmartBrix presentó contratos de alquiler de 153 contenedores de los 160 importados de Costa Rica, que son usados en obras privadas y “unos cuantos estatales”, que están activos. “Satisfacieron mis dudas”, resaltó Solís.

El contralor indicó que el contrato se podría refrendar próximamente, pero antes habrá que definir el monto a pagar, ya que el cálculo de la CGR es de $6.2 millones; el del Ministerio de Obras Públicas (MOP) es de $6,9 millones, y $7 millones que pide SmartBrix. (Ver cuadro superior). “Es razonable el precio de $6.9 millones. Está dentro del rango”, dijo Solís.

La CGR no ha hecho una auditoría de campo para determinar la calidad y resistencia de la infraestructura ni de sus equipos, incluidos, los sistemas contra incendios y aires acondicionados.

“Pagaremos sólo lo que son precios justos y razonables”, resaltó Solís, que afirmó que, de encontrar módulos de segunda mano en el hospital, “se les aplicará la depreciación, de acuerdo a una tabla”. Y si descubre que SmartBrix reportó trabajos que no realizó y que fueron donados por otras empresas o entidades estatales, “se hará un descuento en el pago”, añadió.

Tras el refrendo de Contraloría, el MOP tendrá que emitir una resolución de conformidad con lo recibido para luego gestionar el cobro. Una vez solicite el pago, la Contraloría hará una auditoría de campo.

Los millones

En el análisis de la CGR se menciona que la construcción del hospital ascendería a más de $10 millones, según “uso y costumbre aceptado como razonable” por representantes de la industria de la construcción. Solís dijo que consultó directamente a varias empresas constructoras y promotoras para comparar precios, al igual que el personal de la Contraloría.

Fuentes vinculadas al sector de la construcción con materiales prefabricados hicieron una cotización para La Prensa de la estructura modular. Según sus cálculos, el monto total de la obra no superaría los $2.1 millones “y sumando un margen de ganancia alto”, resaltó uno de los consultados.

Solís dijo que una solicitud a Aduanas a fin de que confirme la importación de los módulos corresponde al MOP, ya que pidió un refrendo por $6.9 millones en base a módulos nuevos.

La CGR abrió a consulta ciudadana –por una semana- el análisis del contrato, para que la población exponga inconsistencias o recomiende a la Contraloría lo que debe analizar en la auditoría de campo en el hospital.

Inconsistencias

En el desglose de los trabajos realizados, SmartBrix reportó que el costo del sistema contra incendio ascendió a $157 mil, pero la Contraloría determinó que su monto es de $35 mil.

Otro gasto que supera en varios miles de dólares el cálculo de la Contraloría es la red hidrosanitaria, cobrada a $252 mil, pero que la CGR estima en unos $96 mil. Lo mismo se observó en el equipamiento de baños, reportados en $163 mil, contra $64 mil de la Contraloría.

En cuanto al techo del hospital, SmartBrix pide $629 mil, trabajo que la Contraloría calcula en $333 mil.

El Ministerio Público informó que está a la espera del informe técnico de la Universidad Tecnológica de Panamá, que realizó una inspección al hospital modular el pasado 6 de agosto.

Para este proyecto, el MOP cursó invitación a tres empresas, dos de ellas sin experiencia en construcción con estructuras modulares.