Hospital Paitilla opta por tratamiento con plasma

DONACIÓN

El Hospital Paitilla se unió al grupo de centros clínicos que están usando, previo consentimiento del paciente o de sus familiares, la terapia con plasma convaleciente como parte del tratamiento contra la Covid-19.

Esta terapia consiste en transfundir plasma de la sangre de quienes ya pasaron por la enfermedad a pacientes que portan el virus.

El director del banco de Sangre del Hospital Paitilla, Benito Castillo, subrayó que, tras dos semanas de preparación, comenzaron con esta terapia el pasado 4 de julio, cuando recibieron al primer donante de plasma. Hasta la fecha, ya llevan 21 donantes.

Explicó que las donaciones permitieron transfundir a unos 19 pacientes, que en su mayoría se recuperaron satisfactoriamente.

Castillo indicó que los donantes deben ser pacientes de Covid-19 con unos 15 días aproximadamente de haberse recuperado y que su cuadro clínico no haya sido de los más severos.

Datos sobre donantes En el banco de Sangre del Hospital Paitilla han recibido a 21 donantes, cuyo plasma ayudó a mejorar la condición de salud de 19 personas afectadas por el nuevo coronavirus. Otros hospitales, como el Santo Tomás, prevén aplicar este tipo de tratamiento en la lucha contra el virus en las próximas semanas.

“Los pacientes que desarrollaron cuadros poco severos de la enfermedad son los que se presume tienen una mejor inmunidad contra el virus SARS- CoV-2”, explicó el médico, quien agregó que las mujeres embarazadas no son candidatas para donar plasma.

Para el especialista, la experiencia del uso de plasma convaleciente en el Hospital Paitilla “ha sido bastante buena”, según los informes que les llegan de los médicos tratantes de pacientes de Covid-19.

No obstante, sostuvo que uno de los factores que incide en el éxito del tratamiento es lo temprano que se aplique, porque en un paciente avanzado no tendrá mucho éxito. Esto es así, porque ya no es el virus el que lo está afectando principalmente, sino la inflamación.

Otros hospitales

El jefe del departamento de Medicina Transfusional y Servicio de Sangre del Ministerio de Salud (Minsa), Carlos Montero, anunció que a partir del próximo lunes, en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS), comenzarán a recibir donantes de plasma.

Montero detalló que todos los pacientes deberán cumplir con una serie de requisitos y pasar por una evaluación previa.

No descartó que desde el mismo lunes se pueda comenzar a utilizar el plasma en los pacientes hospitalizados.

El especialista coincidió con Castillo en que el tratamiento tiene mayor impacto en personas que todavía no desarrollaron cuadros severos de la enfermedad.

Además, dijo que en la ciudad de Panamá, otro de los hospitales que próximamente comenzará con esta terapia es el Hospital Santo Tomás.

Tanto médicos como autoridades sanitarias hacen un llamado a pacientes que superaron la Covid-19 para que se conviertan en donante, ya que, si bien no han detalló cifras, hasta ahora los interesados en donar su plasma han sido pocos.

Según cifras del Ministerio de Salud dadas ayer, 706 nuevos pacientes se recuperaron y ya suman 31 mil 828 personas las que vencieron el virus.