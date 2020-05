Infraestructura de hospital genera dudas a la SPIA

NORMAS DE SEGURIDAD

Un sobrecosto en la construcción del hospital modular no sería lo único que preocupa a expertos en construcción. También, supuestos incumplimientos en normas sanitarias y de seguridad.

El expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) Gustavo Bernal, indicó que, en un recorrido de cortesía del gremio por el hospital, les preocupó posibles incumplimientos en el sistema de aire acondicionado, de aislamiento y el sistema contra incendios. “Se puede poner en riesgo la vida de las personas que estén ahí”, advirtió.

Bernal cuestionó la fortaleza de los paneles divisorios del hospital, que pueden afectarse si son movidos de donde están. Directivos de la SPIA informaron que el Ministerio de Obras Públicas les comunicó que sus inquietudes serían respondidas por SmartBrix Centroamérica, que construyó el hospital por $6.9 millones.

El MOP explica que donación de la empresa china no incluía el equipamiento médico

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) afirmó que la donación ofrecida por la empresa China Construction America (CCA) “sólo incluía las divisiones internas, más no el equipamiento” de un hospital temporal de más de mil 500 camas en el centro de convenciones de Amador. El Gobierno decidió construir un hospital modular de 100 camas –que ronda los $12 millones– para pacientes críticos de Covid-19.

El MOP reaccionó luego de que La Prensa revelara que el Gobierno recibió el ofrecimiento de convertir el centro de convenciones de Amador en un hospital temporal de nivel 1, pocos días después de reportarse el primer caso de coronavirus en Panamá.

El gobierno rechazó el ofrecimiento de CCA, subsidiaria de una empresa que construyó en diez días dos hospitales de mil camas en Wuhan, China, epicentro de la pandemia. Para entonces, las autoridades locales proyectaban que a esta fecha habría entre 25 mil y 102 mil casos de infectados. El Gobierno contrató a SmartBrix Centroamérica, por $6.9 millones, para construir la estructura del hospital.

En una nota enviada a La Prensa, el MOP resaltó que la propuesta de CCA llegó el 26 de marzo, para atender a pacientes en observación, pero que se optó por “colocar a estos pacientes en hoteles”.

En entrevista previa con este medio, el titular del MOP, Rafael Sabonge, dijo que comunicó la propuesta a la ministra de Salud, Rosario Turner, quien la desechó, porque “no cumplía con los criterios de bioseguridad”.

Los llamados hoteles-hospitales –adaptados con equipos médicos– también tendrán su costo. El Ministerio de la Presidencia informó que el “Estado honrará” los gastos incurridos por los propietarios de los siete hoteles utilizados para atender a los pacientes de la Covid-19.

Por invitación

Sabonge confirmó que sólo invitó a participar a SmartBrix, TKL Import & Export –en asocio con una empresa de Turquía– y VA Project, que se uniría a Tash y Hopsa.

Las competidoras de SmartBrix, sin experiencia en construcción con modulares, solo servirían para intermediar con empresas dedicadas a este negocio. TKL y VA Project no cumplirían con el plazo de entrega de 30 días.

Sobre su relación comercial con el presidente de VA Project, Jaime Ventura, Sabonge confirmó que “le pedí una cotización, la entregó y perdió. No entiendo cuál es el afán de desprestigiar gente”.

Sabonge fue directivo en The Pole At The 8th Hole, junto a Ventura hasta 2019. Actualmente, el hijo de Ventura es socio del ministro en Mormont Properties.

Sabonge afirmó que recibió una cuarta propuesta –“extemporánea”– de Isobox, “empresa competidora” de SmartBrix, que construye con un sistema similar a la que “ganó, al ofrecer un menor costo y que entregaría la obra en el tiempo solicitado”.

Añadió que personal de Isobox se presentó y ofreció el servicio por $5.8 millones, sin impuestos, pero el hospital sería más pequeño: 51 camas, en vez de 100. Esta propuesta llegó tarde, pues, como se dijo, no fue invitada a participar en la licitación.