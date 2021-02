Interponen advertencia de inconstitucionalidad en compra de medicinas

Licitación de la CSS

Una advertencia de inconstitucionalidad fue interpuesta contra las nuevas condiciones de la licitación de precio único de medicamentos que llevará a cabo hoy la Caja de Seguro Social (CSS).

La advertencia fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia por la empresa Inversiones y Servicios Nacionales contra la CSS, e impugna adendas en la licitación para la compra de unos 400 productos para dotar de medicinas por un año a la institución, y cuyo precio base es $160 millones.

El recurso objeta los nuevos requisitos exigidos en el acto público: aportar certificaciones de la Agencia Europea de Medicamentos y de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (EMA y FDA).

Los nuevos requisitos se piden para todos los medicamentos genéricos que requieren certificado de intercambiabilidad del Ministerio de Salud, a fin de garantizar que son intercambiables por el de referencia o poseen la misma eficacia terapéutica.

El recurso legal también cuestiona la legalidad de que se exija que los medicamentos hayan sido vendidos en un país de alto estándar, según la Organización Mundial de la Salud, y comercializado en instituciones públicas de salud por cinco años o más en los últimos 10 años.

Estos requisitos no se exigieron en la pasada compra, salvo para medicinas de riesgo alto, no para las de riesgo medio y bajo, cuyos efectos adversos son mínimos o nulos. Según la advertencia –publicada en Panamá Compra–, estos requisitos violan principios constitucionales, como el que no haya fueros ni privilegios y que el Estado vele por la libre competencia.

El pasado lunes, mediante un cuestionario, La Prensa preguntó a la CSS qué motivó las adendas al pliego de cargos, pero al cierre de esta edición no había respondido.

Lo que sí hizo la entidad fue enviar un comunicado informando que en la licitación de hoy participarán unas 50 empresas y que se podrán visualizar los detalles de las propuestas desde la página web de la entidad: “Tomando en consideración las medidas de bioseguridad, la transmisión del evento se va a realizar en tiempo real, esto implica que toda la ciudadanía y los medios de comunicación podrán tener acceso y conocimiento a través de las plataformas digitales, Facebook, Youtube y Twitter @csspanama”, informó la CSS.